На дорогах можуть з’явитися камери, що виявляють п’яних водіїв: штучний інтелект навчили розпізнавати п’яного дистанційно.

Автори системи кажуть, що вона може бути корисна в місцях, де водіння в нетверезому стані та поведінка в нетверезому вигляді є поширеними проблемами. Штучний інтелект буквально за фотографією може виявити сп’янілу людину. Оцінюючи інфрачервоні зображення людських облич, система визначає сп’яніння з точністю 93%.

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Кха Ту Хюй і Хюй Фуонг Тхань Нгуєн з в’єтнамського Національного університету Хошиміна пояснюють, що попередні зусилля з розробки способу виявлення сп’яніння були зосереджені на стані очей, положенні голови або показниках функціонального стану. Однак такі системи можуть давати хибні результати.

Команда зазначає, що аналіз тепловізійних зображень пропонує більш однозначний підхід, який також є неінвазивним і може дозволити владі перевіряти людей у центрі міст або на заходах, де ймовірно вживається алкоголь, і люди можуть вирішувати їхати додому за кермом.

Автори кажуть, що важливо, щоб система для ідентифікації людей у стані алкогольного сп’яніння мала дуже низький рівень хибних результатів. У будь-якій такій системі завжди знайдеться компроміс, але оптимізація класифікації за допомогою більших навчальних наборів даних на різноманітній популяції теплових зображень повинна наблизити її до ідеалу.