Запрацювало ще 43 камери відеофіксації перевищення швидкості: відомі адреси

Тепер на дорогах України загальна кількість комплексів фіксації досягла 308 одиниць. Стаціонарні відеокомплекси фіксують перевищення швидкості та інші порушення ПДР.

На цій підставі відповідні служби поліції на місцях формують постанови водіям за перевищення встановленої швидкості. Про зростання парку цих приладів повідомив на своїх сторінках у соцмережі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Нагадаємо, відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП настає, коли водій перевищує швидкість на понад 20 км/год. За це стягується штраф 340 грн.

Значно більше доведеться сплатити за перевищення швидкості на понад 50 км/год. У такому разі порушник ПДР сплачує в бюджет 1700 грн.

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Один комплекс, встановлений у м. Біла Церква, має розширений функціонал. Окрім вимірювання і фіксації перевищення встановлених обмежень швидкості руху, камера буде фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Розташування приладів:

м. Львів

вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу, вул. Бабія,

вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу, вул. Пластова,

вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу, вул. Городоцька,

вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова.

Львівська область

на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська,

на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина,

на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів,

на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби,

на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч,

на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів,

на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів,

на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів.

м. Миколаїв

просп. Центральний, 93, напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська.

Миколаївська область

на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв.

м. Рівне

вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова,

вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя,

вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Євгена Плужника

Рівненська область

на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Кругле,

на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Здолбунів.

м. Черкаси

вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного,

вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Віталія Вергая,

вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Академіка Корольова.

Київська область

с. Білогородка, Бучанський р-н, вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська.

м. Біла Церква

бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська

(+ порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів).

Вінницька область

на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця,

на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу.

м. Вінниця

на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу с-ще Літин,

на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу м. Вінниця.

Волинська область

на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу с. Маньків,

на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу с. Княгининок.

Івано-Франківська область

на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта,

на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Делятин,

на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ,

на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу с-ще Заболотів,

на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу м. Калуш,

на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче.

Тернопільська область

на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ,

на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль,

на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль,

на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль.

Хмельницька область

на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу м. Старокостянтинів.

Одеська область

на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу м. Южне

Житомирська область

на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне.