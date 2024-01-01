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Благодаря камере контроля скорости "зарабатывает" целое село

Италия считается рекордсменом Европы по количеству установленных полицией камер контроля скорости. Часть из полученных штрафов от них идет общине, на дороге которой установлена камера. Поэтому некоторые населенные пункты буквально "живут" за счет спидкамер.
Доход от камер скорости обеспечивает бюджет села - Auto24

ФОТО: Авто24|

В Италии выписывать "письма счастья" могут даже маленькие деревни

Валентин Ожго
logo22 июня, 19:40
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Доходы от штрафов с зафиксированных нарушений ПДД постоянно растут. Одна горная деревня в Доломитовых Альпах получает рекордные доходы именно от взыскания штрафов, зафиксированных камерой.

Как утверждает motorradonline.de, всего в Италии более 11 00 постоянно установленных камер контроля скорости, а также бесчисленное количество мобильных камер контроля скорости от местных властей. Для сравнения: в Германии есть только 4 500 постоянно установленных камер контроля скорости.

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Именно поэтому в казне итальянских муниципалитетов постоянно звенит от поступления штрафов – водители исправно платят за нарушение ПДД.

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В Италии самая большая в Европе концентрация камер для видеофиксации нарушений дорожного движения. Фото с сайта solomotori.it

Рим проигрывает Милану и Флоренции

Как сообщила в июне 2024 рок организация защиты прав потребителей Codacons, за 2023 год доход от штрафов только в 20 крупнейших итальянских городах составил рекордную сумму в 585 миллионов евро, что на семь процентов больше, чем в предыдущем году.

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Столица Рим в прошлом году собрала на 29,7 процента больше относительно позапрошлогоднего, увеличив свои доходы от всех видов штрафов до 172 миллионов евро. Однако, если говорить конкретно о доходе от радаров, то постоянно перегруженный Рим занимает лишь третье место (7,5 миллиона евро).

Вот такие приборы дают основу для подготовки "писем счастья". Фото с сайта solomotori.it

Лидерство удерживают камеры контроля скорости в Милане с доходом в 8,5 миллиона евро и особенно Флоренции, где казна от зафиксированных камерами нарушений выросла на 18,7 миллионами евро.

Для сравнения: Флоренция в 2022 году получила от непослушных граждан, нарушения которых зафиксировали камеры, 13,2 миллиона евро. Это без учета других нарушений правил дорожного движения.

В общине всего одна камера, но она рекордсмен

Крошечная горная деревня в Доломитовых Альпах достигла особого рекорда. По данным потребительской организации Assoutenti, деревня Колле-Санта-Лючия в провинции Беллуно за три года с 2021 по 2023 год заработала колоссальные 1 265 822 евро на одной-единственной камере контроля скорости.

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Если учесть, что там живет всего 353 жителя, то это рекорд. Элементарные подсчеты показывают, что эта община имеет от единственной камеры контроля скорости примерно 3 600 евро дохода на душу населения.

В селе ни одной камеры, но рядом с ним – "хлебное место". Фото с wikimedia.org

Воображению не поддается то, как село может зарабатывать миллионы, но решение головоломки лежит немного снаружи. В горном населенном пункте, похожем на идиллию с открытки, плотная застройка и узкие улочки с множеством изгибов. Поэтому камеру установили рядом от Колле-Санта-Лючия.

Через муниципалитет проходит высокий горный перевал Passo Giau, соединяющий Кортина-д'Ампеццо и Сельва-ди-Кадоре. Эта дорога и стала местом сбора штрафов от туристов, поскольку перевал популярен среди путешественников.

На Passo Giau разрешена максимальная скорость 50 км/ч, а это значит, что мотоциклетные туристы и автопутешественники, которые особо не знакомы с местностью, регулярно получают "письма счастья" с постоянно установленной там камеры. Вот и "накапало" в местную казну.

Чаще всего за "письмами счастья" мчатся мотоциклисты, но автомобилисты также любят промчаться с ветерком. Фото с сайта motorradonline.de

Министр транспорта устанавливает новые правила

Вполне возможно, что в будущем доходы в Доломитовых Альпах будут несколько меньше. Министр транспорта Италии Маттео Сальвини весной объявил о новом законодательном постановлении, направленном на ограничение распространения камер контроля скорости в Италии.

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Согласно документу, скрытые камеры контроля скорости, такие как те, устанавливаемые за деревьями, должны быть запрещены, как и популярный вариант с двумя быстро установленными радарами.

Кроме того, местные органы власти в будущем должны будут использовать данные о дорожном движении и авариях, чтобы обосновать, почему именно там устанавливаются отдельные измерительные станции.

Не все камеры дают основание для "писем счастья". Оранжевые "тумбочки" именно из таких. Фото с сайта solomotori.it

Практика показала, что для многих итальянцев постоянно установленные радары Autovelox служат скорее муниципальными банкоматами, чем атрибутом обеспечения безопасности на дороге. И это вызывает возмущение у людей.

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В конце мая итальянская полиция арестовала 42-летнего северного итальянца, которого обвиняют в нападениях на стационарные радары. Говорят, что человек, которого население называет "Флексиман", выводил из строя многочисленные приборы Autovelox.

Вывод

Горная идиллия с "машиной для печати денег" в крошечной деревне в Доломитовых Альпах впечатляет: заработать более 1,2 миллиона евро на одной скоростной ловушке надо уметь. Впрочем, подобное встречается во всей Италии, поскольку доходы от штрафов повсеместно выросли относительно прошлогоднего показателя.

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