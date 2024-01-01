Доходы от штрафов с зафиксированных нарушений ПДД постоянно растут. Одна горная деревня в Доломитовых Альпах получает рекордные доходы именно от взыскания штрафов, зафиксированных камерой.

Как утверждает motorradonline.de, всего в Италии более 11 00 постоянно установленных камер контроля скорости, а также бесчисленное количество мобильных камер контроля скорости от местных властей. Для сравнения: в Германии есть только 4 500 постоянно установленных камер контроля скорости.

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Именно поэтому в казне итальянских муниципалитетов постоянно звенит от поступления штрафов – водители исправно платят за нарушение ПДД.

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В Италии самая большая в Европе концентрация камер для видеофиксации нарушений дорожного движения. Фото с сайта solomotori.it

Рим проигрывает Милану и Флоренции

Как сообщила в июне 2024 рок организация защиты прав потребителей Codacons, за 2023 год доход от штрафов только в 20 крупнейших итальянских городах составил рекордную сумму в 585 миллионов евро, что на семь процентов больше, чем в предыдущем году.

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Столица Рим в прошлом году собрала на 29,7 процента больше относительно позапрошлогоднего, увеличив свои доходы от всех видов штрафов до 172 миллионов евро. Однако, если говорить конкретно о доходе от радаров, то постоянно перегруженный Рим занимает лишь третье место (7,5 миллиона евро).

Вот такие приборы дают основу для подготовки "писем счастья". Фото с сайта solomotori.it

Лидерство удерживают камеры контроля скорости в Милане с доходом в 8,5 миллиона евро и особенно Флоренции, где казна от зафиксированных камерами нарушений выросла на 18,7 миллионами евро.

Для сравнения: Флоренция в 2022 году получила от непослушных граждан, нарушения которых зафиксировали камеры, 13,2 миллиона евро. Это без учета других нарушений правил дорожного движения.

В общине всего одна камера, но она рекордсмен

Крошечная горная деревня в Доломитовых Альпах достигла особого рекорда. По данным потребительской организации Assoutenti, деревня Колле-Санта-Лючия в провинции Беллуно за три года с 2021 по 2023 год заработала колоссальные 1 265 822 евро на одной-единственной камере контроля скорости.

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Если учесть, что там живет всего 353 жителя, то это рекорд. Элементарные подсчеты показывают, что эта община имеет от единственной камеры контроля скорости примерно 3 600 евро дохода на душу населения.

В селе ни одной камеры, но рядом с ним – "хлебное место". Фото с wikimedia.org

Воображению не поддается то, как село может зарабатывать миллионы, но решение головоломки лежит немного снаружи. В горном населенном пункте, похожем на идиллию с открытки, плотная застройка и узкие улочки с множеством изгибов. Поэтому камеру установили рядом от Колле-Санта-Лючия.

Через муниципалитет проходит высокий горный перевал Passo Giau, соединяющий Кортина-д'Ампеццо и Сельва-ди-Кадоре. Эта дорога и стала местом сбора штрафов от туристов, поскольку перевал популярен среди путешественников.

На Passo Giau разрешена максимальная скорость 50 км/ч, а это значит, что мотоциклетные туристы и автопутешественники, которые особо не знакомы с местностью, регулярно получают "письма счастья" с постоянно установленной там камеры. Вот и "накапало" в местную казну.

Чаще всего за "письмами счастья" мчатся мотоциклисты, но автомобилисты также любят промчаться с ветерком. Фото с сайта motorradonline.de

Министр транспорта устанавливает новые правила

Вполне возможно, что в будущем доходы в Доломитовых Альпах будут несколько меньше. Министр транспорта Италии Маттео Сальвини весной объявил о новом законодательном постановлении, направленном на ограничение распространения камер контроля скорости в Италии.

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Согласно документу, скрытые камеры контроля скорости, такие как те, устанавливаемые за деревьями, должны быть запрещены, как и популярный вариант с двумя быстро установленными радарами.

Кроме того, местные органы власти в будущем должны будут использовать данные о дорожном движении и авариях, чтобы обосновать, почему именно там устанавливаются отдельные измерительные станции.

Не все камеры дают основание для "писем счастья". Оранжевые "тумбочки" именно из таких. Фото с сайта solomotori.it

Практика показала, что для многих итальянцев постоянно установленные радары Autovelox служат скорее муниципальными банкоматами, чем атрибутом обеспечения безопасности на дороге. И это вызывает возмущение у людей.

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В конце мая итальянская полиция арестовала 42-летнего северного итальянца, которого обвиняют в нападениях на стационарные радары. Говорят, что человек, которого население называет "Флексиман", выводил из строя многочисленные приборы Autovelox.

Вывод

Горная идиллия с "машиной для печати денег" в крошечной деревне в Доломитовых Альпах впечатляет: заработать более 1,2 миллиона евро на одной скоростной ловушке надо уметь. Впрочем, подобное встречается во всей Италии, поскольку доходы от штрафов повсеместно выросли относительно прошлогоднего показателя.