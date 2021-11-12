Максимальный уровень бессмысленности ситуации легко объясняет бутылка пива, которую мужчина на снимке держит в одной руке.

Езда на капоте автомобиля обычно не считается безопасным или целесообразным занятием. Делать это "под градусом" – еще менее безопасно и рассудительно. Однако один австралиец сделал именно это и был зафиксирован камерой скорости.

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Полиция Западной Австралии на официальной странице Facebook разместила эпический снимок с дорожной камеры, с просьбой помочь идентифицировать правонарушителей на фотографии. Инцидент произошел 23 октября в 02:23. Легковой пикап был сфотографирован во время путешествия со скоростью 119 км/ч в зоне с разрешенным максимумом в 100 км/ч с сидящим на капоте мужчиной. Мало того, главный герой явно выпустил из бутылки в правой руке, а левой показывает непристойный жест, предположительно адресованный самой камере скорости. Водитель, кажется, тоже развлекается, разливая собственный напиток со своей стороны автомобиля. Чтобы добавить сюжету остроты, автомобиль едет практически по середине дороги.

Правоохранители обратились за помощью, поскольку номерной знак автомобиля не совпадал с маркой и моделью автомобиля. Номер был приписан к красному универсалу Subaru 2004 года выпуска, которым автомобиль на снимке, по всей видимости, не является. С помощью пользователей Facebook или сама, полиция довольно быстро установила личности обоих правонарушителей, о чем и сообщила в той же публикации, заменив снимок.