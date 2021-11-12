Максимальний рівень безглуздості ситуації легко пояснює пляшка пива, яку чоловік на знімку тримає в одній руці.

Їзда на капоті автомобіля зазвичай не вважається безпечним або доцільним заняттям. Робити це “під градусом” – ще менш безпечно і розважливо. Однак один австралієць зробив саме це і був зафіксований камерою швидкості.

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Поліція Західної Австралії на офіційній сторінці у Facebook розмістила епічний знімок з дорожньої камери, з проханням допомогти ідентифікувати правопорушників на світлині. Інцидент стався 23 жовтня о 02:23. Легковий пікап був сфотографований під час подорожі зі швидкістю 119 км/год у зоні з дозволеним максимумом у 100 км/год з чоловіком, який сидів на капоті. Мало того, головний герой явно хильнув із пляшки у правій руці, а лівою показує непристойний жест, імовірно, адресований самій камері швидкості. Водій, здається, також розважається, виливаючи власний напій зі свого боку автомобіля. Щоб додати сюжету гостроти, автомобіль їде практично по середині дороги.

Правоохоронці звернулися за допомогою, оскільки номерний знак автомобіля не збігався з маркою та моделлю авто. Номер був приписаний до червоного універсала Subaru 2004 року випуску, яким автомобіль на знімку, очевидно, не є. З допомогою користувачів Facebook чи власними силами, поліція досить швидко встановила особи обох правопорушників, про що й повідомила у тій же публікації, замінивши знімок.