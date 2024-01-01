Завдяки камері контролю швидкості "заробляє" ціле село

Доходи від штрафів з зафіксованих порушень ПДР постійно зростають. Одне гірське село в Доломітових Альпах отримує рекордні прибутки саме від стягнення штрафів, зафіксованих камерою.

Як стверджує motorradonline.de, загалом в Італії понад 11 00 постійно встановлених камер контролю швидкості, а також незліченна кількість мобільних камер контролю швидкості від місцевої влади. Для порівняння: у Німеччині є лише 4 500 постійно встановлених камер контролю швидкості.

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Саме тому у скарбниці італійських муніципалітетів постійно дзенькає від надходження штрафів – водії справно платять за порушення ПДР.

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В Італії найбільша у Європі концентрація камер для відеофіксації порушень дорожнього руху. Фото з сайту solomotori.it

Рим програє Мілану і Флоренції

Як повідомила у червні 2024 рок організація захисту прав споживачів Codacons, за 2023 рік дохід від штрафів лише у 20 найбільших італійських містах склав рекордну суму в 585 мільйонів євро, що на сім відсотків більше, ніж у попередньому році.

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Столиця Рим торік зібрала на 29,7 відсотка більше відносно позаторішнього, збільшивши свої доходи від усіх видів штрафів до 172 мільйонів євро. Однак, якщо говорити конкретно про дохід від радарів, то постійно перевантажений Рим займає лише третє місце (7,5 мільйона євро).

Ось такі прилади дають основу для підготовки "листів щастя". Фото з сайту solomotori.it

Лідерство утримують камери контролю швидкості в Мілані з доходом у 8,5 мільйона євро й особливо Флоренції, де скарбниця від зафіксованих камерами порушень зросла на 18,7 мільйонами євро.

Для порівняння: Флоренція у 2022 році отримала від неслухняних громадян, порушення яких зафіксували камери, 13,2 мільйона євро. Це без урахування інших порушень правил дорожнього руху.

В громаді всього одна камера, але вона рекордсмен

Крихітне гірське село в Доломітових Альпах досягло особливого рекорду. За даними споживчої організації Assoutenti, село Колле-Санта-Лючія у провінції Беллуно за три роки з 2021 по 2023 рік заробило колосальні 1 265 822 євро на одній-єдиній камері контролю швидкості.

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Якщо врахувати, що там мешкає лише 353 жителі, то це рекорд. Елементарні підрахунки показують, що ця громада має від єдиної камери контролю швидкості приблизно 3 600 євро доходу на душу населення.

У селі жодної камери, але поряд з ним – "хлібне місце". Фото з wikimedia.org

Уяві не піддається те, як село може заробляти мільйони, але рішення головоломки лежить трохи зовні. У гірському населеному пункті, схожому на ідилію з листівки, щільна забудова й вузькі вулички з безліччю вигинів. Тому камеру встановили поруч від Колле-Санта-Лючія.

Через муніципалітет проходить високий гірський перевал Passo Giau, що з’єднує Кортіна-д'Ампеццо та Сельва-ді-Кадоре. Ця дорога і стала місцем збору штрафів від туристів, оскільки перевал популярний серед мандрівників.

На Passo Giau дозволена максимальна швидкість 50 км/год, а це означає, що мотоциклетні туристи та автомандрівники, які особливо не знайомі з місцевістю, регулярно отримують "листи щастя" з постійно встановленої там камери. Ось і "накапало" в місцеву скарбницю.

Найчастіше за "листами щастя" мчать мотоциклісти, але автомобілісти також люблять промчати з вітерцем. Фото з сайту motorradonline.de

Міністр транспорту встановлює нові правила

Цілком можливо, що в майбутньому доходи в Доломітових Альпах будуть дещо меншими. Міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні навесні оголосив про нову законодавчу постанову, спрямовану на обмеження поширення камер контролю швидкості в Італії.

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Відповідно до документа, приховані камери контролю швидкості, такі як ті, що встановлюються за деревами, повинні бути заборонені, як і популярний варіант із двома швидко встановленими радарами.

Крім того, місцеві органи влади в майбутньому повинні будуть використовувати дані про дорожній рух і аварії, щоб обґрунтувати, чому саме там встановлюються окремі вимірювальні станції.

Не всі камери дають підґрунтя для "листів щастя". Помаранчеві "тумбочки" саме з таких. Фото з сайту solomotori.it

Практика показала, що для багатьох італійців постійно встановлені радари Autovelox служать радше муніципальними банкоматами, ніж атрибутом забезпеченням безпеки на дорозі. І це викликає обурення у людей.

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Наприкінці травня італійська поліція заарештувала 42-річного північного італійця, якого звинувачують у нападах на стаціонарні радари. Кажуть, що чоловік, якого населення називає «Флексіман», виводив з ладу численні прилади Autovelox.

Висновок

Гірська ідилія з "машиною для друку грошей" у крихітному селі в Доломітових Альпах вражає: заробити понад 1,2 мільйона євро на одній швидкісній пастці треба вміти. Втім, подібне зустрічається у всій Італії, оскільки доходи від штрафів повсюдно зросли відносно торішнього показника.