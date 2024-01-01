Де розміщені камери контролю швидкості, які найчастіше штрафують українських водіїв

Лише одна камера контролю швидкості на "Київ-Чоп" у Житомирській області принесла бюджету з початку року у вигляді виписаних штрафів на 18 мільйонів гривень.

Такі дані "Телеграф" отримав від Міністерства внутрішніх справ (МВС). Відомство назвало ТОП-10 найефективніших камер (комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху) у 2024 році. Щоб інші водії не потрапляли в цю статистику, публікуємо ТОП-10 камер, які зібрали найбільше штрафів.

Також цікаво запрацювало ще 43 камери відеофіксації



Які камери зафіксували найбільше порушень:

1. Дідовичі на трасі "Київ – Чоп"

З 1 січня до 31 серпня 2024 року найбільшу кількість порушень зафіксувала камера на трасі M-06 "Київ – Чоп" на Житомирщині. Тут виписали 68 855 штрафів на суму 18 мільйонів 839 тисяч 888 грн.

Камера встановлена на відтинку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). Тут діє обмеження 70 км/год.

GPS координати: 50.607833, 27.365667

До речі. У першому півріччі 2024 року мережа заправок AMIC ENERGY сплатила до бюджетів усіх рівнів року майже 1,2 млрд грн. Це один з найбільших показників зі сплати податків серед вітчизняних мереж автозаправок. Сьогодні AMIC ENERGY продовжує свою місію сприяння економічному розвитку та зміцненню обороноздатності України. Дізнатися більше про компанію та її проєкти можна за посиланням. Рекламна інформація

2. Ксаверівка на Вінничині

На другому місці камера на трасі M-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине" у Ксаверівці на ділянці шляху з Вінниці до Хмельницького. Тут встановлене обмеження швидкості 50 км/год.

Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16 мільйонів 412 тисяч 980 грн.

GPS координати: 49.258878911, 28.298919312.

3. Червоне зі Льова

Камера встановлена на ділянці М-09 Тернопіль – Рава-Руська, км 66+283 (Львівська обл.). Тут виписали 67 222 адміністративні постанови на суму 14 мільйонів 581 тисяч 560 грн.

Камера встановлена у н.п. Червоне Львівської області. Там діє обмеження швидкості в 50 км/год.

GPS координати: 49.805139, 24.767028

4. Об'їзна у Броварах

Камера на дорозі M-01 "Kиїв – Чepнiгiв – Hoвi Яpилoвичi" принесла 14 мільйонів 302 тисяч 676 грн. Всього тут винесли 61 464 штрафи.

Її розташування — км 28+342, тобто об’їзна у Броварах Київської області. Максимальна швидкість — 50 км/год.

GPS координати: 50.507083, 30.842250

Також цікаво завдяки камері контролю швидкості "заробляє" ціле село

5. Дніпровська набережна у Києві

Камера у Києві (за адресою Дніпровська набережна / вул. Причальна) принесла 11 мільйонів 511 тисяч 729 грн. Порушникам виписали 63 277 адміністративних постанов.

Обмеження швидкості тут 50 км/год.

GPS координати: 50.417382, 30.593149.

6. Чабани на трасі "Київ – Одеса"

На трасі М-05 "Київ – Одеса" камера спостереження принесла 60 436 адміністративних постанов на суму 11 мільйонів 922 тисяч 636 грн.

Ділянка відома багатьом: це Київщина, км 15+740, село Чабани у напрямку с. Віта-Поштова. Тут діє обмеження 50 км/год.

GPS координати: 50.342830936, 30.417507574.

7. Глеваха на "Київ – Одеса"

Камера у напрямку Києва 35+240 у Глевахівській ОТГ Київської обл. на трасі M-05 "Київ – Одеса" принесла 9 081 033 грн. Всього складено 41 335 адміністративних постанов.

Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати: 50.214179175, 30.250308779.

8. Одаї на Івано-Франківщині

Камера у селі Одаї Івано-Франківської області допомогла скласти 39 132 адміністративні постанови на суму 8 мільйонів 739 тисяч 578 грн. Тут діє обмеження у 50 км/год.

Це траса H-10 "Стрий – Мамалига", км 120+854.

GPS координати:48.815472, 24.844611

9. Старі Кривотули на Івано-Франківщині

Камера у Старих Кривотулах на Прикарпатті заробила на порушниках ПДР 8 017 024 грн та допомогла виписати 35 791 штраф. Вона спрямована на трасу H-10 "Стрий – Мамалига", км 124+050, у напрямку м. Отинія. Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати 48.789417, 24.859556.

10. Околиці Івано-Франківська

Замикає десятку камера у Ямниці Івано-Франківської обл. на трасі H-09 "Мукачево – Львів", км 322+566. Камера допомогла винести 40 182 адмінпостанови на суму 7 мільйонів 759 тисяч 435 грн.

Тут діє обмеження у 50 км/год.

GPS координати: 48.981222, 24.706028.

До речі чи можна ігнорувати новий зелений знак перевищення швидкості

Які порушення стали найдорожчими

У МВС зазначили, що деякі камери фіксують перевищення швидкості та порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту.

Найбільший штраф за перевищення швидкості становить 1700 грн, а за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів – 680 грн.

Відповідно, наразі це найбільші суми за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Чи приносить це результат

Усі громади, від яких надійшли відповіді, підтвердили ефективність камер на їхніх територіях, кажуть в МВС.

Крім того, Департамент патрульної поліції повідомив, що за період до запуску системи фіксації в місцях установлення камер зареєстровано втричі більше ДТП із загиблими та/або травмованими, ніж за аналогічний період після запуску приладів контролю, що свідчить про зниження аварійності на місцях встановлення.