Новий зелений знак обмеження швидкості: чи можна його ігнорувати

Для необізнаних водіїв подібне нововведення у палітрі уже звичних кольорів може викликати певну плутанину. В цьому розбиралися 65ymas.com, surinenglish.com.

Головне питання виникає до класичної круглої форми знаку з білим фоном і зеленим обідком. Адже всі звикли, що прямокутні знаки з синім чи зеленим кольором інформаційні, трикутні на білому чи жовтому тлі попереджають про небезпеку, а круглі з білим фоном в червоному колі вказують на заборону. Ці знаки стандартизовані Віденською конвенцією.

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Від заборони – до рекомендації

Новий знак з зеленим обідком не замінює червоний, а вказує на рекомендацію щодо оптимальної швидкості для підтримки безпеки на ділянці дороги.

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Той самий знак рекомендації, що в ПДР не прописаний, але діє законно. Фото: Ракель Фідальго

Тобто цифри на ньому не встановлюють обмеження, але рекомендують їхати з вказаною швидкістю.

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Водії у Франції, Великій Британії та інших країнах адаптувалися до новизни дуже швидко. Зелений – він і в Африці зелений, отже швидше дозвільний, ніж заборонний.

Навігатор не всі знаки бачить, але зелений розпізнає

Насправді на дорогах Європи та України подібний знак вже давно є. В Україні це інформаційно-вказівний знак 5.33 "Рекомендована швидкість".

Він вказує швидкість, з якою рекомендується рух на даній ділянці дороги. Зазвичай установлюється на початку ділянки та діє до найближчого перехрестя.

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Таким чином, зелений в круглій конфігурації знаку практично дублює синій в прямокутній формі. Однак причина цього дублювання в іншому. Річ у тому, що сучасні автомобілі мають системи розпізнавання знаків, а деякі ще й підлаштовують круїз-контроль під ці значення.

Ці системи не враховують інші знаки, наприклад сині чи зелені фони знаків, які дають нам рекомендовані швидкості. А круглий знак з білим фоном й зеленим обідком, як і з червоною облямівкою, помітний для камер краще.

Синій чи зелений фон знака камера проігнорує, а білий фон круглого знака, незалежно від кольору обідка покаже. Колаж: Авто24

Наскільки законний зелений знак?

По-перше, новий знак не включений до загальних Правил дорожнього руху. Його в Європі лише розпочинають впроваджувати.

По-друге, його впровадження не передбачає зміни в ієрархії знаків та інших дій регулювання дорожнього руху.

На останньому місці буде дорожня розмітка, нанесена на поверхню проїзної частини. В тому числі – з обмеженням швидкості.

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Іспанська служба DGT готує впровадження нового зеленого знака. Фото: DGT

У Великобританії, де прагнуть покращити безпеку дорожнього руху, таких знаків вже вдосталь. Тут є цікава деталь.

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Круглі знаки з зеленим обідком й білим фоном навіть вивчаються та враховуються в британському іспиті з водіння. При цьому вони юридично ніде не прописані.

Британський зелений знак має ті самі стандарти, що й іспанський. Фото gearrice.com

Один з жителів міста Бат звернувся з запитом щодо правового статусу зелених знаків. Відповідь була такою:

"...знаки, на які ви посилаєтеся, не мають юридичної сили та вказують на попередження про максимальну швидкість. Вони не отримали спеціального дозволу від Департаменту транспорту, але знаки максимальної швидкості включено до Правил дорожнього руху та загальних інструкцій 2002 року".

Зелені знаки найчастіше можна побачити в районі шкіл. В багатьох випадках їх розміщують навчальний заклад або ж служби мерії та муніципалітетів.

Де б вони не стояли, їх встановили з певною метою. Їх можна ігнорувати й вам нічого за це не буде. Але коли ви будете дотримуватися тих вимог, ваша поїздка стане набагато безпечнішою.