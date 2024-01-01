Водії на дорозі побилися дорожніми знаками: видовищне відео

Подія сталася на автомагістралі М3. Видно, як двоє чоловіків блокують рух і нападають один на одного, використовуючи так звані "вказівні таблички".

Інцидент потрапив на відео. Угорська дорожня служба задля попередження подібної ескалації та агресії на дорогах розмістила "короткометражку" в соціальній мережі. Про це йдеться на ресурсі Megáll AZ ÉSZ.

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На записі видно MAN TGX у лівій смузі перед звуженням дороги. Mercedes-Benz Sprinter наближається по правій смузі і, мабуть, в останню хвилину має намір зупинитися прямо перед вантажівкою.

Видно, як MAN змушений робити різкі рухи, після чого його водій зупиняється на дорозі, виходить із салону і люто прямує до Mercedes.

Лунає умовний гонг. На дорожньому рингу починає зростати напруга. Обидва чоловіки починають сваритися на дорозі. Далі справа доходить до вказівних щитів – біло-червоні стовпчики, що позначають тимчасові смуги руху.

Чоловіки луплять ними один одного, кілька разів дісталося кабіні вантажівки. Чисто випадково водія MAN мало не збиває легкова машина.

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На місці інциденту додається глядачів, утворюється затор. Інцидент набуває яскравого видовища.

Зрештою, водій MAN повернувся в кабіну і поїхав, після чого всі машини змогли рушити далі.