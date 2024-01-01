Водители на дороге подрались дорожными знаками: зрелищное видео

Происшествие произошло на автомагистрали М3. Видно, как двое мужчин блокируют движение и нападают друг на друга, используя так называемые “указательные таблички”.

Инцидент попал на видео. Венгерская дорожная служба для предупреждения подобной эскалации и агрессии на дорогах разместила "короткометражку" в социальной сети. Об этом говорится на ресурсе Megáll AZ ÉSZ.

Читайте также Видео: дорожный инцидент закончился "обнимашками"

На записи видно MAN TGX в левой полосе перед сужением дороги. Mercedes-Benz Sprinter приближается по правой полосе и, видимо, в последнюю минуту намерен остановиться прямо перед грузовиком.

Видно, как MAN вынужден делать резкие движения, после чего его водитель останавливается на дороге, выходит из салона и яростно направляется к Mercedes.

Раздается условный гонг. На дорожном ринге начинает расти напряжение. Оба мужчины начинают ссориться на дороге. Далее дело доходит до указательных щитов – бело-красные столбики, обозначающие временные полосы движения.

Мужчины лупят ими друг друга, несколько раз досталось кабине грузовика. Чисто случайно водителя MAN чуть не сбивает легковая машина.

Читайте также Драка за незаконную парковку: как угрожали активистам “Останови Лося”

На месте инцидента добавляется зрителей, образуется пробка. Инцидент приобретает яркое зрелище.

В конце концов, водитель MAN вернулся в кабину и уехал, после чего все машины смогли двинуться дальше.