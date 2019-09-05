Никаких тебе подрезаний и угроз оружием. Может у них еще и единороги на лужайках возле домиков пасутся?

Некоторые читают аббревиатуру ДТП как "дорожно-транспортное приключение", что не совсем верно, поскольку последнее слово – "происшествие". И то, что случилось на дороге в Лос-Анджелесе вчера утром, иначе, как приключением и не назовешь.

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Запись сделана бортовым видеорегистратором мужчины, который разместил видео. "Я ехал в тренажерный зал, после того, как отвез своих дочерей в школу, когда случилось то, что вы увидите. Я даже не успел спросить имя той леди, с которой мы едва разминулись на перекрестке", – прокомментировал свой ролик автор.

"Когда женщина вышла из машины, она вся дрожала от шока. После нескольких слов мы спонтанно обнялись. Думаю, объятия были нужны нам обоим", – добавил автор видео.

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