В результате инцидента четверо медработников получили травмы.

Автомобили скорой помощи ехали на вызов по одному и тому же адресу из-за ошибки оператора. По второму стечению обстоятельств они встретились на перекрестке.

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Водители обеих машин, вероятно, рассчитывали на то, что другие участники движения предоставят приоритет на дороге, поскольку их спецсигналы работали в режиме выполнения экстренного вызова. Кто же мог предположить, что таких машин на дороге будет две?

Дорожная камера сняла момент аварии. Для одного водителя на перекрестке горел зеленый свет и он спокойно продолжал движение, когда его машину в бок протаранила другая скорая, водитель которой пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

Хотя очевидно, что удар был мощным, к счастью, обошлось без фатальных последствий, хотя четыре медработника, которые находились в двух машинах, были доставлены в больницу с травмами. А по вызову, на который они ехали, отправили еще одну карету скорой.

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