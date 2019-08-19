У результаті інциденту четверо медпрацівників отримали травми.

Автомобілі швидкої допомоги їхали на виклик за однією й тією ж адресою через помилку оператора. За другим збігом обставин вони зустрілись на перехресті.

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Водії обох машин, певно, розраховували на те, що інші учасники руху нададуть пріоритет на дорозі, оскільки їхні спецсигнали працювали в режимі виконання екстреного виклику. Хто ж міг передбачити, що таких машин на дорозі буде дві?

Дорожня камера зняла момент аварії. Для одного шофера на перехресті горіло зелене світло і він спокійно продовжував рух, коли його машину в бік протаранила інша швидка, водій якої перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Хоча очевидно, що удар був потужним, на щастя, обійшлося без фатальних наслідків, хоча чотири медпрацівники, що знаходились у двох машинах, були доправлені до лікарні з травмами. А за викликом, на який вони їхали, відправили ще одну карету швидкої.

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