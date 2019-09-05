Ніяких тобі підрізань та погроз зброєю. Може в них ще й єдинороги на галявинках біля будиночків пасуться?

Дехто читає абревіатуру ДТП як “дорожньо-транспортна пригода”, що не зовсім вірно, оскільки останнє слово – “подія”. Та те, що трапилось на дорозі у Лос-Анджелесі учора вранці, інакше, як пригодою й не назвеш.

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Запис зроблений бортовим відеореєстратором чоловіка, який розмістив відео. “Я їхав до тренажерної зали, після того, як відвіз своїх дочок до школи, коли трапилось те, що ви побачите. Я навіть не встиг спитати ім’я тієї леді, з якою ми ледь розминулись на перехресті”, – прокоментував свій ролик автор.



“Коли жінка вийшла з машини, вона вся тремтіла від шоку. Після кількох слів мі спонтанно обійнялись. Думаю, обійми були потрібні нам обом”, – додав автор відео.

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