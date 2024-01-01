Новый зеленый знак ограничения скорости: можно ли его игнорировать

Для неосведомленных водителей подобное нововведение в палитре уже привычных цветов может вызвать определенную путаницу. В этом разбирались 65ymas.com, surinenglish.com.

Главный вопрос возникает к классической круглой форме знака с белым фоном и зеленым ободком. Ведь все привыкли, что прямоугольные знаки с синим или зеленым цветом информационные, треугольные на белом или желтом фоне предупреждают об опасности, а круглые с белым фоном в красном круге указывают на запрет. Эти знаки стандартизированы Венской конвенцией.

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От запрета – до рекомендации

Новый знак с зеленым ободком не заменяет красный, а указывает на рекомендацию по оптимальной скорости для поддержания безопасности на участке дороги.

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Тот самый знак рекомендации, что в ПДД не прописан, но действует законно. Фото: Ракель Фидальго

То есть цифры на нем не устанавливают ограничения, но рекомендуют ехать с указанной скоростью.

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Водители во Франции, Великобритании и других странах адаптировались к новизне очень быстро. Зеленый – он и в Африке зеленый, значит скорее разрешительный, чем запрещающий.

Навигатор не все знаки видит, но зеленый распознает

На самом деле на дорогах Европы и Украины подобный знак уже давно есть. В Украине это информационно-указательный знак 5.33 "Рекомендованная скорость".

Он указывает скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Обычно устанавливается в начале участка и действует до ближайшего перекрестка.

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Таким образом, зеленый в круглой конфигурации знака практически дублирует синий в прямоугольной форме. Однако причина этого дублирования в другом. Дело в том, что современные автомобили имеют системы распознавания знаков, а некоторые еще и подстраивают круиз-контроль под эти значения.

Эти системы не учитывают другие знаки, например синие или зеленые фоны знаков, которые дают нам рекомендованные скорости. А круглый знак с белым фоном и зеленым ободком, как и с красной каймой, заметен для камер лучше.

Синий или зеленый фон знака камера проигнорирует, а белый фон круглого знака, независимо от цвета окаймления покажет. Коллаж: Авто24

Насколько законен зеленый знак?

Во-первых, новый знак не включен в общие Правила дорожного движения. Его в Европе только начинают внедрять.

Во-вторых, его внедрение не предусматривает изменения в иерархии знаков и других действий регулирования дорожного движения.

На последнем месте будет дорожная разметка, нанесенная на поверхность проезжей части. В том числе – с ограничением скорости.

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Испанская служба DGT готовит внедрение нового зеленого знака. Фото: DGT

В Великобритании, где стремятся улучшить безопасность дорожного движения, таких знаков уже достаточно. Здесь есть интересная деталь.

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Круглые знаки с зеленым ободком и белым фоном даже изучаются и учитываются в британском экзамене по вождению. При этом они юридически нигде не прописаны.

Британский зеленый знак имеет те же стандарты, что и испанский. Фото gearrice.com

Один из жителей города Бат обратился с запросом относительно правового статуса зеленых знаков. Ответ был следующим:

"...знаки, на которые вы ссылаетесь, не имеют юридической силы и указывают на предупреждение о максимальной скорости. Они не получили специального разрешения от Департамента транспорта, но знаки максимальной скорости включены в Правила дорожного движения и общие инструкции 2002 года".

Зеленые знаки чаще всего можно увидеть в районе школ. Во многих случаях их размещают учебное заведение или же службы мэрии и муниципалитетов.

Где бы они не стояли, их установили с определенной целью. Их можно игнорировать и вам ничего за это не будет. Но когда вы будете придерживаться тех требований, ваша поездка станет намного безопаснее.