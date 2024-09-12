Нещодавно суд став на сторону водія через те, що поліцейський не дотримав процедури надання доказів. Про це розповідає Дорожній адвокат.

Справа №201/4193/24 розглядалась Другим апеляційним адміністративним судом 12.09.2024.

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Суть справи така. На водія було накладено штраф через перевищення швидкості, яке поліцейський зафіксував на прилад Trucam. Однак водій оскаржив штраф у суді.

На підтвердження факту порушення інспектор долучив до суду на диску відеозаписи з приладу вимірювання швидкості Trucam. Розглядаючи зазначені докази, суд зробив висновок, що ці відеозаписи підпадають під категорію електронних доказів. При цьому електронні докази мають бути підписані цифровим підписом. Однак, досліджуючи допустимість цих доказів, суд звернув увагу на те, що зазначені відеозаписи інспектор не засвідчив електронним цифровим підписом.

Виходячи з цього факту, суд зробив висновок, що надані інспектором до суду відеозаписи не є допустимими доказами порушення. На цій підставі суд скасував штраф поліції через відсутність допустимих доказів.

Таким чином, наявність у діях водія порушення не звільняє інспектора від обов’язку дотримання процедури накладення штрафу. А також не звільняє від обов’язку надання на підтвердження порушення доказів, оформлених відповідно до вимог закону.