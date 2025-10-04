Робот Tesla напал на инженера: какую компенсацию хочет отсудить работник

Судебная волокита с иском против автопроизводителя и его поставщика роботов имеет уже многолетний “стаж”. Об этом рассказывает autoblog.com, анализируя некоторые детали дела.

Инцидент произошел в 2023 году. Сообщается, что 50-летний техник потерял сознание и получил травмы в результате атаки робота. С тех пор мужчина потратил один миллион долларов на лечение именно по этому диагнозу.

Констатация факта в том, что "работа с роботами может быть опасной". В этом 50-летний Петер Гинтердоблер убедился на собственном опыте и пытается доказать это работодателю и суду. Техник настаивает на том, что потерял сознание и получил травмы после нападения неисправного робота Tesla.

Дается объяснение аварии, произошедшей, когда он помогал инженеру разбирать робота на заводе во Фремонте, Калифорния. Тогда рука машины внезапно опустилась и ударила мужчину с огромной силой. Удар был такой, что свалил мужчину на землю до потери сознания.

По словам истца, указанная сумма его расходов на лечение не является окончательной, поскольку впереди еще курс восстановления и медицинского вмешательства. Правда, какое именно вмешательство, не уточняется. Мужчина будет вынужден потратить еще шесть миллионов долларов на дальнейшее лечение.

На этом основании 50-летний техник требует 51 миллион долларов компенсации за ущерб, утверждая, что он понес потери заработной платы, душевных страданий, боли и снижение своей работоспособности.

Ответчиками по иску являются Tesla и Fanuc America, японская компания, которая построила роботизированную машину. Гинтердоблер утверждает, что Tesla не проверила безопасность робота перед его началом работы.

Поэтому производитель автомобиля был ответственным за то, что машина не была отключена от источника питания, когда он помогал инженеру. Было признано, что Funac небрежно отнеслась к конструкции машины.

Утверждается, что робот не был предназначен для такой работы, как та, что выполнялась на заводе во Фремонте. Гинтердоблер обвинил Tesla в несоблюдении протоколов безопасности, утверждая, что робот не находился в отведенной зоне и не был безопасно закреплен, прежде чем позволить ему разобрать его.