У Китаї представили Tesla Model Y із запасом ходу понад 800 км

Нова Tesla Model Y Long Range RWD оснащена одним заднім електродвигуном потужністю 225 кВт (302 к.с.) і потрійною батареєю NMC виробництва LG. Саме завдяки цьому типу батареї вдалося суттєво збільшити ефективність і запас ходу — раніше аналогічне рішення Tesla застосувала у Model 3 Long Range RWD, що отримала 830 км запасу ходу CLTC.

За даними CarNewsChina, новий варіант кросовера отримає запас ходу понад 800 км, що еквівалентно близько 656 км за стандартом WLTP та 562 км за циклом EPA. Основні характеристики Tesla Model Y Long Range RWD:

Тип приводу: задній (RWD)

Потужність: 225 кВт (302 к.с.)

Акумулятор: LG NMC

Запас ходу: понад 800 км (CLTC)

Габарити: 4797×1920×1624 мм

Колісна база: 2890 мм

Маса: 1891 кг

На кузові тестового зразка видно шильдик Model Y+, однак це, ймовірно, не фінальна назва. Так виробник часто маркує автомобілі під час гомологації, щоб уникнути витоку інформації до офіційного релізу.



Зараз у Китаї продаються три версії Model Y:

Базова RWD — батарея CATL, запас ходу 593 км, ціна від 263 500 юанів (~37 000 $)

Long Range AWD — два двигуни (331 кВт), батарея LG, запас ходу 750 км, ціна 313 500 юанів (~44 000 $)

Model YL – шестимісний варіант за ціною від 339 000 юанів (47 120 доларів)

Нова Long Range RWD займе місце між цими двома версіями, поєднуючи великий запас ходу з більш доступною ціною. Варто очікувати, що після дебюту, ця версія потрапить до України, оскільки імпорт китайських електромобілів у нас дуже популярний.