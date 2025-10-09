Как не доливают на украинских АЗС: исследование

Для владельцев заправок недолив топлива – это самый простой способ заработать дополнительные средства. Прошлая проверка, которая состоялась в прошлом году, показала, что большая часть проверенных заправок "грешила" недоливом, причем в некоторых случаях весьма существенным. Какова ситуация сейчас? Специалисты Института потребительских экспертиз дали ответ на этот злободневный вопрос.

Также интересно как влияет бензин со спиртом на мощность и экономичность автомобилей

Контрольные образцы были отобраны в сетях премиальных брендов (AMIC, ОККО, KLO, PARALLEL), а также в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (AVANTAGE 7, MARSHALL, BVS, БРСМ-НАФТА, OVIS (Харьков), EURO 5 (Запорожье)). И напоследок, для контраста, замеряли точность отпуска на единичных, не сетевых АЗС. Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на проверку. Результаты снова вызвали шок.

Как недоливают на АЗС

Сначала немного о "природе" недолива. Для нечестных продавцов это может быть поставленный на поток весьма прибыльный и постоянный процесс. Схема здесь довольно простая. Либо сама колонка калибруется с погрешностью на недолив (законодательство разрешает погрешность до 0,5%, а установить могут любую), либо устанавливается специальный "жучок", который фальсифицирует показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе.

Причем такие устройства могут приводиться в действие и отключаться мобильным телефоном и обнаружить их практически невозможно. Мотивации у мошенников – хоть отбавляй, поскольку в зависимости от пролива, такая схема может приносить до миллиона гривен в год с одной АЗС!

Кстати действительно ли бензин А-100 и А-98 не содержит спирта

Другая ситуация – таким образом руководство каждой конкретной АЗС пытается компенсировать потери на логистике. Как известно, отгрузка топлива с нефтебазы осуществляется в килограммах, а прием в резервуар АЗС – в литрах. Поэтому некоторые особо хитрые водители бензовозов просто ждут, пока цистерна нагреется на солнце. Когда температура топлива поднимается, количество килограммов не меняется, а количество литров увеличивается примерно на 5-7% от первоначального объема.

После этого водитель бензовоза направляется на нужную АЗС и спокойно сливает топливо в объеме, который соответствует температуре топлива при отгрузке. Излишки остаются в баке бензовоза, и потом становятся собственностью водителя – то есть его заработком. В свою очередь, руководители АЗС хотят ликвидировать недостачу, поэтому недоливом клиентам компенсируют фактически недополученный объем горючего. Ситуация достаточно распространенная и сети о ней знают. Пытаются бороться, например, устанавливая контрольно-измерительное оборудование в резервуары, но не всегда это решает проблему.

Как исследовали недолив

Итак, образцы бензина А-95, приобретенных на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром, и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС. Таким образом, было определено, что в девяти (!) из шестнадцати проверенных сетей было обнаружено недолив. И в некоторых случаях он превышал норматив до десяти раз!

Результаты эксперты разделили на две зоны – зеленую и красную. В первую попали сети, в которых был зафиксирован допустимый недолив (напомним, закон позволяет до 0,5%) или перелив. Во вторую – соответственно АЗС, где заправили меньше горючего, чем было оплачено.

В зеленой зоне оказались как крупные всеукраинские "тяжеловесы", так и сети-дискаунтеры. Идеально ровно по чеку налили топливо в сетях AMIC и PARALLEL, недолив отсутствует. Минимальное значение также у столичной KLO - 0,05 % или 3 коп/литр. С запасом уложились в нормативы сети AVANTAGE 7 (0,10 % или 5 коп/литр), а также ОККО (0,15 % или 9 коп/литр) и MARSHALL. Такие цифры прежде всего свидетельствуют о системной работе с калибровкой налива на колонках АЗК.

Результаты исследований недолива топлива в октябре 2025 года, ИСЭ:

Фактический отпуск. см3 % недолива Стоимость 1 литра топлива, грн Стоимость недолива, грн/литр АЗС AMIC 2000 0.00 58.99 0.00 KLO 1999 0.05 59.59 0.03 PARALLEL 2000 0.00 58.49 0.00 ОККО 1997 0.15 61.99 0.09 AVANTAGE 7 1998 0.10 54.95 0.05 MARSHALL 1997 0.15 55.99 0.07 VST 1959 2.05 58.90 1.21 OVIS 1950 2.50 52.99 1.32 БРСМ-НАФТА 1955 2.25 54.49 1.23 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 1989 0.51 53.99 0.25 BVS 1962 1.90 57.99 1.10 PROLUX 1975 1.25 55.99 0.70 TRANS OIL 1982 0.90 56.90 0.51 EURO 5 (ЗАПОРОЖЬЕ) 1913 4.35 54.49 2.37 ESKO 1965 1.75 50.99 0.89

Что касается аутсайдеров, то здесь картина печальная. АЗС достаточно крупных сетей BVS, БРСМ-НАФТА, OVIS (Харьков), EURO 5 (Запорожье) недоливают своим клиентам больше, чем разрешенные 0,5%. Также недолив зафиксирован и во всех проверенных одиночных АЗС, или небольших сетей (ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, PROLUX, TRANS OIL, ESKO).

Рекордсменом оказалась запорожская EURO 5, на которой залили меньше почти на 5 процентов, или на 2 гривны 37 коп/л. Второе и третье места "пьедестала" поделили сети OVIS (Харьков) и БРСМ-НАФТА, соответственно, 1,32 и 1,23 гривны недолива на каждом литре. У остальных участников недостача составила в диапазоне от 0,5 до 2-х процентов, в пересчете от 25 копеек до гривны двадцать на литре "девяносто пятого".

Выводы

Как отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец, "экспертная группа ожидала от так называемых "ноунеймов", то есть единичных АЗС, большего недолива, до 10%. К счастью, худшие прогнозы не оправдались. С другой стороны, некоторыми крупными сетями продолжается системный недолив топлива клиентам, чтобы держать низкую цену. И пока за это нет никакого наказания со стороны надзорных органов, ситуация вряд ли изменится".