Как влияет бензин со спиртом на мощность и экономичность автомобиля: эксперимент

ФОТО: Институт потребительских экспертиз|
Эксперимент на динамометрическом стенде
Недавний закон № 3769-IX о введении норматива на добавление биоэтанола в бензин А-95 биоэтанола в бензин А-95 вызвал беспокойство среди автомобилистов. Сейчас его отсрочили на неопределенное время, но процесс уже запущен – спирт в бензине уже есть и будет. Недавнее исследование бензина А-95, которое провел Институт потребительских экспертиз месяц назад, выявило, что сейчас в сетях АЗС реализуют топливо с содержанием спирта от 5 до 10 процентов.
Чтобы определить, как наличие этанола повлияет на расход топлива, мощность и динамику авто, эксперты Института потребительских экспертиз осуществили интересный эксперимент. Суть его заключалась в сравнительном тесте бензинов А-95, приобретенных в различных сетях АЗС, на специальном динамометрическом стенде. Это позволило сымитировать дорожные условия, близкие к реальным.
Кстати действительно ли бензины А-98 и А-100 не содержат спирта
Для исследования эксперты приобрели шесть образцов бензина А-95 из популярных сетей разного ценового диапазона – от премиальных до так называемых дискаунтеров. Одно из самых дорогих на рынке отобрали на ОККО, с середины ценового диапазона приобрели на UKRNAFTA, AMIC, PARALLEL, самые дешевые – на AVANTAGE 7 и БРСМ-НАФТА.
Главной целью исследователей стала задача определить разницу между этими образцами в энергетических показателях (мощности отдачи двигателя, крутящего момента), а также замерить реальный расход топлива в условиях, приближенных к идеальным.
Для этого эксперты использовали очень точный динамометрический стенд Dynapack, сертифицированный ведущими международными органами. На этом агрегате можно моделировать реальные условия движения – начиная от нагрузки на ходовую часть и заканчивая замерами потока воздуха, в зависимости от изменения скорости на спидометре автомобиля.
Агрегатоносителем было выбрано популярный кроссовер Nissan Qashqai 2023 года выпуска с пробегом 35 тысяч км, с автоматической трансмиссией. Эксперты замеряли на всех образцах бензина крутящий момент, мощность и с помощью расходомера – расход топлива и экономичность.
За время эксперимента было сделано несколько десятков циклов замеров. Замеры делались в режиме "трассы", т.е. на высшей передаче в диапазоне скоростей от 80 до 100 км в час, а также в имитации режима движения в городе.
Результаты эксперимента
|
Параметр
|
UKR
NAFTA
|
ОККО
|
БРСМ-НАФТА
|
АМИК
|
ПАРАЛЛЕЛЬ
|
AVANTAGE 7
|
Максимальный крутящий момент М, Нм
|
195
|
191
|
181
|
194
|
193
|
192
|
Максимальная мощность N, л.с.
|
140
|
138
|
137
|
140
|
139
|
138
|
Фактический расход топлива, городской цикл, л/100 км.
|
10,5
|
10,8
|
12,3
|
10,6
|
10,6
|
10,7
|
Фактический расход топлива, загородный цикл, л/100 км.
|
6,8
|
7,2
|
7,5
|
7,0
|
6,9
|
7,2
|
Расстояние, преодоленное на полном баке топлива (60 л, загородный цикл), км
|
882
|
833
|
800
|
857
|
869
|
833
|
Расстояние, преодолено на 100 л топлива, км (загородный цикл)
|
1470
|
1388
|
1333
|
1428
|
1449
|
1388
|
Максимальная скорость, км\ч
|
179
|
180
|
180
|
183
|
180
|
181
|
Разгон 0 – 100 км/ч
|
9,5
|
11
|
15
|
10
|
11
|
11
|
Розничная стоимость, грн/л
|
59,49
|
61,99
|
54,99
|
58.99
|
58,49
|
54,95
Начали с замера энергетических параметров – крутящего момента и мощности.
Наибольшим момент оказался на топливе от UKRNAFTA (195 Нм), почти столько же – у AMIC и PARALLEL (194 и 193 Нм соответственно). А вот на топливе от БРСМ-НАФТА, где наибольшее содержание спирта, крутящий момент значительно ниже – 181 Нм, более, то есть разница на 6%.
Мощность отличалась не очень существенно: лучшие результаты у образцов UKRNAFTA и AMIC – по 140 л.с., а также PARALLEL и AVANTAGE 7 (139 и 138 л.с.).
Расход топлива замеряли в городском и загородном циклах. В городском наименьший расход оказался на образцах UKRNAFTA (10,5 л/100 км), AMIC и PARALLEL (по 10,6 л/100 км). А вот на более "спиртовом" А-95 БРСМ-НАФТА результат был просто сумасшедший – 12,3 л/100 км!
В загородном цикле картина изменилась – здесь результаты равномерные. На бензинах UKRNAFTA и PARALLEL расход топлива составил 6,8 и 6,9 л/100 км, AMIC – ровно 7, AVANTAGE 7 и ОККО – по 7,2 л/100 км, БРСМ-НАФТА – 7,5 л/100 км. Соответственно, на полном баке тестовое авто больше всего проехало на А-95 UKRNAFTA – 882 км, меньше всего – на БРСМ-НАФТА, 800 километров. На бензине с ОККО и AVANTAGE 7 расстояние одинаковое, 833 км.
Что же касается динамики разгона, то самым быстрым авто оказалось при использовании "девяносто пятого" от UKRNAFTA и AMIC, 9,5 и 10 секунд соответственно. PARALLEL, ОККО и AVANTAGE 7 показали одинаковый, тоже вполне приличный результат в 11 секунд "до сотни". А вот на топливе от БРСМ-НАФТА тестовый Qashqai набирал "сто" за долгих 15 секунд.
Кстати в Польше нашли некачественное топливо
Вывод
Тест показал, что биоэтанол в топливе не вредный, и почти не влияет на эксплуатационные характеристики. Вместе с тем, очевидно, что чем больше в топливе "спирта", тем хуже динамика и больше расход. И если в случае добавления 2-3 процентов разница в показателях фактически не заметна, то добавление 10 и более процентов серьезно увеличивают расход топлива, а соответственно, бьют по карману автовладельцев.
Пока закон о добавлении биоэтанола "на паузе", серьезные сети АЗС, исходя из результатов теста, стараются продавать бензин А-95 с минимальным содержанием биоэтанола. Но ситуация может измениться, если государство снова "включит" "спиртовые" требования.