Как влияет бензин со спиртом на мощность и экономичность автомобиля: эксперимент

Недавний закон № 3769-IX о введении норматива на добавление биоэтанола в бензин А-95 биоэтанола в бензин А-95 вызвал беспокойство среди автомобилистов. Сейчас его отсрочили на неопределенное время, но процесс уже запущен – спирт в бензине уже есть и будет. Недавнее исследование бензина А-95, которое провел Институт потребительских экспертиз месяц назад, выявило, что сейчас в сетях АЗС реализуют топливо с содержанием спирта от 5 до 10 процентов.

Чтобы определить, как наличие этанола повлияет на расход топлива, мощность и динамику авто, эксперты Института потребительских экспертиз осуществили интересный эксперимент. Суть его заключалась в сравнительном тесте бензинов А-95, приобретенных в различных сетях АЗС, на специальном динамометрическом стенде. Это позволило сымитировать дорожные условия, близкие к реальным.

Для исследования эксперты приобрели шесть образцов бензина А-95 из популярных сетей разного ценового диапазона – от премиальных до так называемых дискаунтеров. Одно из самых дорогих на рынке отобрали на ОККО, с середины ценового диапазона приобрели на UKRNAFTA, AMIC, PARALLEL, самые дешевые – на AVANTAGE 7 и БРСМ-НАФТА.

Главной целью исследователей стала задача определить разницу между этими образцами в энергетических показателях (мощности отдачи двигателя, крутящего момента), а также замерить реальный расход топлива в условиях, приближенных к идеальным.

Для этого эксперты использовали очень точный динамометрический стенд Dynapack, сертифицированный ведущими международными органами. На этом агрегате можно моделировать реальные условия движения – начиная от нагрузки на ходовую часть и заканчивая замерами потока воздуха, в зависимости от изменения скорости на спидометре автомобиля.

Агрегатоносителем было выбрано популярный кроссовер Nissan Qashqai 2023 года выпуска с пробегом 35 тысяч км, с автоматической трансмиссией. Эксперты замеряли на всех образцах бензина крутящий момент, мощность и с помощью расходомера – расход топлива и экономичность.

За время эксперимента было сделано несколько десятков циклов замеров. Замеры делались в режиме "трассы", т.е. на высшей передаче в диапазоне скоростей от 80 до 100 км в час, а также в имитации режима движения в городе.

Результаты эксперимента

Параметр UKR NAFTA ОККО БРСМ-НАФТА АМИК ПАРАЛЛЕЛЬ AVANTAGE 7 Максимальный крутящий момент М, Нм 195 191 181 194 193 192 Максимальная мощность N, л.с. 140 138 137 140 139 138 Фактический расход топлива, городской цикл, л/100 км. 10,5 10,8 12,3 10,6 10,6 10,7 Фактический расход топлива, загородный цикл, л/100 км. 6,8 7,2 7,5 7,0 6,9 7,2 Расстояние, преодоленное на полном баке топлива (60 л, загородный цикл), км 882 833 800 857 869 833 Расстояние, преодолено на 100 л топлива, км (загородный цикл) 1470 1388 1333 1428 1449 1388 Максимальная скорость, км\ч 179 180 180 183 180 181 Разгон 0 – 100 км/ч 9,5 11 15 10 11 11 Розничная стоимость, грн/л 59,49 61,99 54,99 58.99 58,49 54,95

Начали с замера энергетических параметров – крутящего момента и мощности.

Наибольшим момент оказался на топливе от UKRNAFTA (195 Нм), почти столько же – у AMIC и PARALLEL (194 и 193 Нм соответственно). А вот на топливе от БРСМ-НАФТА, где наибольшее содержание спирта, крутящий момент значительно ниже – 181 Нм, более, то есть разница на 6%.

Мощность отличалась не очень существенно: лучшие результаты у образцов UKRNAFTA и AMIC – по 140 л.с., а также PARALLEL и AVANTAGE 7 (139 и 138 л.с.).

Расход топлива замеряли в городском и загородном циклах. В городском наименьший расход оказался на образцах UKRNAFTA (10,5 л/100 км), AMIC и PARALLEL (по 10,6 л/100 км). А вот на более "спиртовом" А-95 БРСМ-НАФТА результат был просто сумасшедший – 12,3 л/100 км!

В загородном цикле картина изменилась – здесь результаты равномерные. На бензинах UKRNAFTA и PARALLEL расход топлива составил 6,8 и 6,9 л/100 км, AMIC – ровно 7, AVANTAGE 7 и ОККО – по 7,2 л/100 км, БРСМ-НАФТА – 7,5 л/100 км. Соответственно, на полном баке тестовое авто больше всего проехало на А-95 UKRNAFTA – 882 км, меньше всего – на БРСМ-НАФТА, 800 километров. На бензине с ОККО и AVANTAGE 7 расстояние одинаковое, 833 км.

Что же касается динамики разгона, то самым быстрым авто оказалось при использовании "девяносто пятого" от UKRNAFTA и AMIC, 9,5 и 10 секунд соответственно. PARALLEL, ОККО и AVANTAGE 7 показали одинаковый, тоже вполне приличный результат в 11 секунд "до сотни". А вот на топливе от БРСМ-НАФТА тестовый Qashqai набирал "сто" за долгих 15 секунд.

Вывод

Тест показал, что биоэтанол в топливе не вредный, и почти не влияет на эксплуатационные характеристики. Вместе с тем, очевидно, что чем больше в топливе "спирта", тем хуже динамика и больше расход. И если в случае добавления 2-3 процентов разница в показателях фактически не заметна, то добавление 10 и более процентов серьезно увеличивают расход топлива, а соответственно, бьют по карману автовладельцев.

Пока закон о добавлении биоэтанола "на паузе", серьезные сети АЗС, исходя из результатов теста, стараются продавать бензин А-95 с минимальным содержанием биоэтанола. Но ситуация может измениться, если государство снова "включит" "спиртовые" требования.