Проверка бензина со спиртом на украинских АЗС показала невероятные результаты

После недавнего принятия нового регламента относительно обязательного добавления спирта (биоэтанола) к бензину, многих украинских автомобилистов охватила паника. Ходили слухи, что сети АЗС самостоятельно начнут добавлять спирт в кустарных условиях, не соблюдая необходимых технологических норм. Также потребители боялись использования некачественных компонентов, ввиду потенциального дефицита биоэтанола.

Опасения, что на рынок хлынет не контролируемое количество непонятной бодяги, действительно имели под собой основания, ведь у некоторых крупных сетей действительно есть большой "опыт" в деле производства фальсификата. Дошло даже до того, что в существенно увеличилась реализация дорого высокооктанового бензина, ведь туда законодательство позволяло не добавлять спирт.

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Так какая ситуация на самом деле? Выяснить этот вопрос профессионально решили в Институте потребительских экспертиз, для чего провели масштабную проверку бензина А-95 с целью выявить реальную картину с содержанием биоэтанола.

Проверка образцов "девяносто пятого" состоялась в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, UKRNAFTA, ОККО, MARSHALL, БРСМ-Нафта, PARALLEL, UPG), а также у серьезных региональных игроков (мощная столичная сеть KLO, амбициозная сеть CHIPO, киевская AVANTAGE 7, многочисленная сеть в Днепре и Днепропетровской области VOSTOKGAZ, ФАКТОР, полтавская BVS, одесская VST, харьковская OVIS).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – "зеленую", "синюю" и "красную". В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5. "Синюю" – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И наконец, "красная" – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола, а главное – содержание спирта.

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Октановое число Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола Содержание биоэтанола Норматив > 95 ед. < 10 мг/кг < 35% < 1,0% % WOG 97,7 3 32,1 0,72 4,7 UKRNAFTA 95,3 6 33,3 0,81 4,6 KLO 96,7 5 25,4 0,76 4,8 ОККО 95,3 6 30,4 0,79 4,8 CHIPO 96,1 7 26,5 0,69 4,6 MARSHALL 95,6 7 31,2 0,65 2,1 AVANTAGE 7 96,5 5 35,7 0,77 4,7 AMIC 95,5 7 33,6 0,72 4,8 VOSTOKGAZ (Днепропетровская обл.) 95,9 7 32,4 0,68 4,6 UPG 95,6 8 27,7 0,85 4,9 ФАКТОР 95,0 6 28,3 0,98 4,5 BVS 95,2 8 35,0 0,91 4,6 VST 95,1 7 33,6 0,95 1,6 OVIS 95,0 10 32,7 0,99 5,4 БРСМ-НАФТА 95,1 5 25,9 0,89 9,4

Зеленая группа

На этот раз экспертов ждал приятный сюрприз – "зеленая" группа лидеров оказалась очень многочисленной. Крупные частные сети (WOG, KLO, AMIC, ОККО, UPG) прогнозируемо подтвердили свой статус АЗС, на которых практически исключено появление не качественного бензина. Государственная UKRNAFTA также получила постоянную "прописку" в стане лидеров, демонстрируя стабильное качество бензина.

Также в "зеленой" группе оказались сети так называемых "дискаунтеров" – всеукраинская MARSHALL, многочисленная сеть центрального региона Украины CHIPO, крупная киевская AVANTAGE 7, амбициозная сеть на востоке Украины VOSTOKGAZ. Это означает, что рынок в целом меняется, в борьбе за клиента цена уже не так важна, поскольку он стал более требователен к качеству топлива.

Первый вопрос – что с содержанием биоэтанола? Оказалось, что почти все исследованные сети из "зеленой" группы строго придерживаются регламента. Во всех количество спирта как под копирку – в пределах 4,7 – 4,9 процента. Это означает, что добавление этого компонента происходило в заводских условиях, а значит, можно утверждать, что это европейское топливо, которое не подвергалось никаким "экспериментам" уже на территории Украины.

С другими важными показателями у лидеров также все на высоте – они превышали требования ДСТУ. Эксперты начали с замеров октанового числа, значение которого должно быть 95 единиц и выше. Рекордное значение зафиксировано у "девяносто пятого", приобретенного в сети WOG, бензин в этой сети почти 98-й!!! (97,7 ед.). Отличный результат также у премиальной киевской сети KLO (96,7 ед.). При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше. И это тоже однозначный маркер европейского происхождения.

Далее померили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, тем быстрее выйдет из строя топливная система. Также это важно с точки зрения экологии, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом авто, отравляет воздух на улицах. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив ЕВРО 5. Почти отсутствует вредная сера была в образце WOG – 3 мг/кг. Между прочим, это значение уже соответствует стандарту ЕВРО 6. Также вдвое ниже норматива зафиксировано в "девяносто пятом" в AVANTAGE 7 – всего 5 мг/кг.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения в пределах нормы, наименьшее количество в CHIPO и KLO – лишь чуть более 25%, при требовании не более 35.

И напоследок проверили "убийцу" катализаторов – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин у MARSHALL, CHIPO и VOSTOKGAZ (0,64% при норме не выше 1%). Вывод экспертов – все вышеуказанное топливо попало в резервуары АЗС в таком же состоянии, в котором его выпустили с заводов.

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Синяя группа

В "синюю" группу попали сети ФАКТОР, VST, БРСМ-Нафта, OVIS и BVS. Бензины А-95 на этих заправках соответствовали нормативам ДСТУ, но с показателями, что вплотную приблизились к предельным нормам. Спирт во всех был в пределах норматива, кроме сети БРСМ-Нафта, где его количество оказалось почти 10 процентов.

Красная группа

Невероятно, но факт – в "красной" группе нарушителей в этот раз пусто! Такого в истории исследований института эксперты не помнят за весь 25-летний период исследований. Эксперты говорят, что введение "драконовских" штрафов настолько напугало владельцев сетей, которые раньше не стеснялись продавать "бодягу", что они временно "затаились".

Предостережение

Но ключевое слово здесь – "временно". Тем более, что буквально недавно Верховная Рада приняла закон об отмене штрафов за несоблюдение нормативов по спирту в бензине. Как сообщил директор Института Юрий Чернобривец, "можно только похвалить государственные органы, которые оперативно и правильно отреагировали на реальную ситуацию, когда не хватает ресурса и времени на правильное внедрение этой нормы. Несмотря на то, что все сети выполнили норму закона о добавлении биоэтанола, это решение является своевременным и верным".