Где заправить свой автомобиль качественным дизтопливом: исследование

Зима пришла в Украину, как всегда, “неожиданно”, что сразу добавило "головной боли" владельцам дизельных авто и перевозчиков. Как известно, это топливо при низких температурах перестает “течь”, превращается в “желе” и забивает топливную систему. Это может привести к тому, что авто просто останавливается.

Именно поэтому его морозостойкость имеет такое важное значение. Институт потребительских экспертиз проверил, продают ли сейчас на заправках настоящий "зимний" дизель, и соответствует ли его качество государственным стандартам.

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На "тяжелом" топливе работает не только транспорт и генераторы, но и инфраструктурные службы, а главное – армия. И все эти важные субъекты закупают топливо у коммерческих поставщиков. То есть тот же продукт, что большинство из них продают и на своих АЗС. Сложно представить, что будет, если солярка "замерзнет" в военных, и к чему это может привести. Поэтому сейчас это топливо является своего рода стратегическим ресурсом.

На этот раз эксперты Института исследовали качество как обычного "дизеля", так и его премиального, более дорогого вида. Отбор проб состоялись на территории всей страны, эксперты приобрели 27 образцов дизельного топлива в крупных всеукраинских сетях – SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, PRIME, SHELL, ANP, БРСМ-НАФТА, MARSHALL.

Также проверили небольшие региональные сети, расположены в областных центрах и на трассах – VOSTOKGAZ (Днепропетровская обл.), SVR (Харьков), ZOG (Запорожье), KSEM (Николаев), TNS, BVS (Полтава), VST (Одесса), MAN GO (Винница), MARKET (Закарпатье), ФАКТОР (Житомир).

Кроме того, в ряде сетей были приобретены премиальные сорта дизельного топлива, а именно Арктический ДТ Mustang + от WOG, Pulls Diesel Арктика на OKKO, Ventus Diesel от KLO, upgDIESEL, Euro + от БРСМ-Нафта и Evox на MARSHALL. Это топливо стоит дороже, и позиционируется обычно как топливо сорта "Арктика", с очень низкой температурой замерзания.

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В лаборатории все образцы прошли проверку на соответствие ДСТУ по важнейшим параметрам: предельная температура фильтрации, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на категории “не стоит заправляться”, “можно заправляться” и “рекомендуется”. В первую попали сети, результаты которых не соответствовали нормативам действующего ДСТУ, во вторую – в пределах стандарта, а в “рекомендовано” – отвечали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству.

Исследование ГП Евро (декабрь 2024 г.):

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Температура вспышки в закрытом тигле, °С Предельная температура фильтруемости, не выше,°С Содержание серы, мг/кг Норматив не ниже 55, °С для марки С (-20°С) не более 10 мг/кг SOCAR 73 –25 7 УКРНАФТА 69 –26 8 WOG 61 –23 7 АМИК 65 –24 6 КЛО 72 – 24 7 ПАРАЛЛЕЛЬ 60 – 22 8 ОККО 67 –23 7 ПРАЙМ 61 – 22 7 ВОСТОКГАЗ (Днепропетр. обл.) 66 – 23 6 SVR (Харьков) 62 – 23 8 ZOG (Запорожье) 65 –22 8 KSEM 65 – 24 10 ТНС 56 – 23 9 БВС 64 – 22 10 VST 66 – 21 55 БРСМ-НАФТА 45 – 19 116 SHELL 68 – 17 10 ФАКТОР 69 – 16 19 MAN GO 56 – 13 9 ANP 56 – 21 50 РЫНОК 71 – 16 9

Не стоит заправляться

В целом более трети сетей имели нарушения качества. Сразу нужно отметить, что нарушения не были катастрофическими, но в том или ином параметре не соответствовали нормативам профильного ДСТУ. 5 образцов из 7 нарушителей не прошли "испытания холодом". Норматив морозостойкости по документам – не выше минус 20 °С. Этой отметки не достигли SHELL, БРСМ-НАФТА, MAN GO, MARKET и ФАКТОР. В большинстве отклонения не "криминальные" (БРСМ-НАФТА, SHELL, MARKET и ФАКТОР минус 16-19 °С), а вот в сети MAN GO дизельное топливо перестанет прокачиваться через фильтры уже при минус 13 °С, что может привести к проблемам, особенно на трассах, где часто бывает сильный ветер и понижение температуры.

Еще один важный параметр – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может дать ответ, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Норматив – не ниже 55 градусов Цельсия. Температура вспышки не соответствовала нормативу только в дизеле сети БРСМ-НАФТА – 45°С при норме не ниже 55°С, что может свидетельствовать о том, что с этим топливом что-то "химичили".

Такие результаты значительно повышают риски его пожароопасности. Как известно, чем ниже температура вспышки, тем больше вероятность его воспламенения при ДТП. Как ни странно, у остальных нарушителей с этим параметром проблем не обнаружено.

Параметры горючего проверяли с помощью специальных приборов. Фото ИСЭ

А вот с содержанием серы ситуация гораздо хуже. Напомним, что это вещество выводит из строя нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также в целом негативно влияет на ресурс двигателя. Для современных авто большие "дозы" серы в топливе вообще смертельны при системном использовании. А еще же оксиды серы из выхлопа попадают в воздух, и дальше мы вдыхаем это на улицах. "Рекордсмен" по превышению - БРСМ-НАФТА. Зафиксировано более чем одиннадцати кратное превышение (116 мг/кг при нормативе не более 10-ти)!

Серы в пять раз больше, чем требует ДСТУ, также было обнаружено в VST и ANP. Конечно, такие дозы для старых дизельных моторов не станут проблемой, а вот современным двигателям такое топливо противопоказано.

Можно заправляться

В этой зоне только 3 сети – KSEM, TNS и BVS. Нарушений не выявлено, но нет и "запаса прочности".

Дизтопливо соответствует ДСТУ – значит, в авто не будет проблем. Фото prostooleh on Freepik

Рекомендовано заправляться

Нормативам ДСТУ соответствовали результаты 11 проинспектированных сетей. Дизельное топливо от SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, PRIME, VOSTOKGAZ, SVR и ZOG имело значительный "запас". Все вышеупомянутые ритейлеры декларируют продажу качественного европейского топлива и лабораторные исследования полностью подтвердили эту информацию.

В плане морозостойкости, абсолютно все участники имеют показатели, превышающие требования. В частности, "обычный" дизель выдерживает минус 22°С в сетях PARALLEL, PRIME, и ZOG, минус 23 °С зафиксировано в ОККО, WOG, VOSTOKGAZ и SVR, до минус 24°С не замерзнет дизель AMIC и KLO. "Тяжелое" топливо SOCAR выдержит минус 25 °С, а дизель в сети Укрнафта не загустеет даже при минус 26°С. Топливо последних двух участников имеет почти "арктические" показатели.

С пожаробезопасностью все участники "зеленой" группы тоже справились на "отлично". Наиболее солидный "запас" у топлива SOCAR (73°С). У дизеля KLO также очень высокое значение - 72 °С. Сети AMIC, ОККО, VOSTOKGAZ – 65 градусов и выше. Это однозначный маркер заводского топлива.

Если все параметры выдерживают нормативы “с запасом” – значит, эксперты рекомендуют такие заправки. Фото ИСЭ

И напоследок эксперты проверили серу. Изъятие ее из топлива до низких значений без ухудшения других показателей, является достаточно тяжелым и дорогим процессом. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У всех участников зеленой зоны вредная сера была ниже норматива, самые "чистые" - пробы "евродизеля" AMIC (6 мг/кг), и VOSTOKGAZ.

Премиальное дизельное топливо

Премиальные "именные" сорта – продукт дорогой и имиджевый, поэтому сети АЗС, где они присутствуют, очень следят за его качеством. Тем более удивительными оказались результаты, ведь большая половина образцов не выдержали испытания. В общем, эксперты исследовали 6 образцов премиального дизельного топлива. В частности, Pulls Diesel OKKO, Арктический ДТ Mustang + от WOG, Ventus Diesel KLO, upgDIESEL, Euro + БРСМ-НАФТА и впервые Evox MARSHALL.

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Эксперты констатировали, что половина участников оказались действительно "арктическими". По документам, "арктический" сорт должен прокачиваться при температуре не выше минус 30°С. Фактически, арктический ДТ Mustang+ от WOG выдержал -40°С, а Ventus Diesel KLO и upgDIESEL – минус 30°С. Результаты убедительные.

А вот другие подопытные не дотянули даже до норматива "стандартного" дизеля. Pulls Diesel OKKO, Euro + БРСМ-НАФТА и Evox MARSHALL – только минус 18, и по минус 17°С соответственно. Скорее всего, в кейсе с OKKO история случайная, просто не успели изменить сорт на этой конкретной АЗК. Это следует из того, что даже "обычный" дизель в этой сети выдерживает до – 23 °С. Что касается содержания серы, то она почти отсутствует в образце Арктический ДТ Mustang+ WOG (6 мг/кг).

Исследование арктического ДТ (декабрь 2024 г.):

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Содержание серы, мг/кг (–) Предельная температура фильтруемости, не выше,°С Температура вспышки в закрытом тигле, °С Норматив не более 10 мг/кг для марки Арктика ( - 30°С ) не ниже 55, °С WOG (MUSTANG +) 6 – 40 62 КЛО (ВЕНТУС ДИЗЕЛЬ) 7 – 30 65 upgDIESEL 7 – 30 61 БРСМ-нафта (EURO+) 48 – 17 33 ОККО (ТЯНЕТ ДИЗЕЛЬ) 68 – 18 8 МАРШАЛЛ (ЭВОКС) 62 – 17 10

Выводы

Главный вывод исследования – откровенно "летних" образцов дизельного топлива на АЗС нет, и это хорошая новость. В целом качество солярки выросло, что не может не радовать владельцев автомобилей с дизельными двигателями. Но в любом случае, эксперты рекомендуют заправляться в сетях, где имеется запас по качеству. Ведь погода часто бывает непредсказуемой, а иметь проблемы еще и с горючим в дороге крайне нежелательно.