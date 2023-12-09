Дизельное топливо условно делится на три категории: летнее, зимнее и арктическое. В холодное время года можно использовать как зимний, так и арктический дизель, но какой из них лучше подходит для наших условий?

Летний дизель можно смело использовать, когда температура выше 0°С. Густеет летний дизель, если температура снижается до минус 5°С. Зимнее дизельное топливо имеет температуру эксплуатации до минус 20°С.

Арктический дизтопливо может свободно эксплуатироваться даже когда температура падает ниже минус 30°С, а есть и выдерживающее даже - 40°С, как, например, арктический дизель Mustang от WOG. При этом верхнего граничного диапазона у дизельного горючего нет. То есть зимний и арктический дизель можно использовать и при более высоких температурах.

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В Украине совсем не каждый год температура опускается ниже минус 20°С и, на первый взгляд, использование арктического дизеля не оправдано, ведь он дороже. Но если разобраться в этом вопросе, то разница в цене не такая уж и существенная, а некоторые выгоды можно получить.

Независимость от погоды

Баки дизельных автомобилей обычно достаточно объемные. Иметь 70-100 литров топлива в запасе никому не повредит, особенно зимой и во время войны. При обычной эксплуатации в городе полного бака может хватить более, чем на месяц. Прогноз погоды не такой срок не бывает корректным. А в случае очень значительного снижения температуры к нему лучше быть готовым заранее.

Более легкий запуск

При низких температурах арктический дизель облегчает запуск двигателя. Таким образом уменьшается нагрузка на аккумуляторную батарею, стартер и свечи накаливания. Если автомобиль не новый, это может стать дополнительным фактором, который гарантирует надежный запуск.

Планируете на праздники в горы? Обязательно проверьте, взяли ли скребки, щетки, средства для размораживания замков и дверей. А еще – залили ли в бак залили ли в бак Арктический дизель Mustang от WOG. Он выдерживает морозы до -40оС, поэтому можно спокойно отправляться в заснеженные Карпаты. Рекламная информация

Мощность

Использование арктического дизеля не дает ощутимого прироста мощности, когда двигатель уже прогрет. Но пока он не вышел на рабочую температуру, арктический дизель имеет преимущество.

Лучшее распыление через форсунки при низких температурах позволяет получить больше крутящего момента и уменьшить нагрузку на непрогретый двигатель. Учитывая, что зимой дизельные двигатели достаточно долго прогреваются, это важный фактор.

Современные дизели имеют сложную и дорогую систему очистки выхлопных газов. Использование качественного дизтоплива позволяет увеличить ресурс ценных компонентов

Экологические показатели

Арктический дизель, который имеет больший запас по температуре, лучше сгорает в двигателе. Особенно, когда мотор непрогретый. Дело в том, что остатки горючего, которое не сгорело в камере сгорания, попадают на катализатор и сажевый фильтр. Это достаточно дорогие детали, а использование арктического дизеля вместо зимнего может продлить их ресурс.

Экономичность

Заметить разницу в расходе топлива между зимним и арктическим дизелем можно, если автомобиль эксплуатируется в городе и имеет небольшие пробеги. Как упоминалось ранее, арктический дизель лучше распыляется, когда двигатель еще не прогрет. Это дает не только преимущества в плане ресурса деталей и экологических показателей, но и способствует экономичности. Рассчитывать на значительное снижение потребления топлива не стоит, но несколько процентов все же удастся сохранить.

Выводы

Обычно арктический дизель – это премиальное горючее. На примере сети АЗК WOG арктическим бывает только брендовое ДП Mustang. Его производят в Финляндии. Оно выдерживает морозы до -40°С. Кроме преимуществ, характерных для арктического горючего, премиальный дизель имеет ряд других бонусов, влияющих на долговечность двигателя и топливной системы. Улучшенные характеристики топлива в этом случае способны в значительной степени улучшить и динамические показатели дизельного авто.