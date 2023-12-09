Дизельне пальне умовно ділиться на три категорії: літнє, зимове та арктичне. В холодну пору року можна використовувати як зимовий, так і арктичний дизель, але який з них краще підходить для наших умов?

Літній дизель можна сміливо використовувати, коли температура вища 0°С. Густіє літній дизель, якщо температура знижується до мінус 5°С. Зимове дизельне пальне має температуру експлуатації до мінус 20°С.

Арктичне дизпальне може вільно експлуатуватись навіть коли температура падає нижче мінус 30°С, а є й таке, що витримує навіть - 40°С, як, приміром, арктичний дизель Mustang від WOG. При цьому верхнього граничного діапазону у дизельного пального немає. Тобто зимовий та арктичний дизель можна використовувати і за більш високих температур.

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В Україні зовсім не кожен рік температура опускається нижче мінус 20°С і, на перший погляд, використання арктичного дизелю не виправдано, адже він дорожчий. Але якщо розібратись у цьому питанні, то різниця в ціні не така вже й суттєва, а деякі вигоди можна отримати.

Незалежність від погоди

Баки дизельних автомобілів зазвичай досить об’ємні. Мати 70-100 літрів пального у запасі нікому не зашкодить, особливо взимку та під час війни. При звичайній експлуатації у місті повного бака може вистачити більше, ніж на місяць. Прогноз погоди не такий термін не буває коректним. А у випадку дуже значного зниження температури до нього краще бути готовим заздалегідь.

Легший запуск

За низьких температур арктичний дизель полегшує запуск двигуна. Таким чином зменшується навантаження на акумуляторну батарею, стартер та свічки розжарювання. Якщо автомобіль не новий, це може стати додатковим фактором, який гарантує надійний запуск.

Плануєте на свята в гори? Обов'язково перевірте, чи взяли скребки, щітки, засоби для розморожування замків і дверей. А ще – чи залили в бак Арктичний дизель Mustang від WOG. Він витримує морози до -40оС, тож можна спокійно вирушати в засніжені Карпати. Рекламна інформація

Потужність

Використання арктичного дизелю не дає відчутного приросту потужності, коли двигун вже прогрітий. Але допоки він не вийшов на робочу температуру, арктичний дизель має перевагу.

Краще розпилення через форсунки за низьких температур дозволяє отримати більше крутного моменту та зменшити навантаження на непрогрітий двигун. Враховуючи, що взимку дизельні двигуни досить довго прогріваються, це важливий фактор.

Сучасні дизелі мають складну та дорогу систему очищення вихлопних газів. Використання якісного дизпалива дозволяє збільшити ресурс коштовних компонентів

Екологічні показники

Арктичний дизель, який має більший запас по температурі, краще згоряє у двигуні. Особливо, коли мотор непрогрітий. Річ у тому, що залишки пального, яке не згоріло в камері згоряння, потрапляють на каталізатор та сажовий фільтр. Це досить дорогі деталі, а використання арктичного дизеля замість зимового може подовшити їх ресурс.

Економічність

Помітити різницю у витраті пального між зимовим та арктичним дизелем можна, якщо автомобіль експлуатується у місті та має невеликі пробіги. Як згадувалось раніше, арктичний дизель краще розпилюється, коли двигун ще не прогрітий. Це дає не лише переваги у плані ресурсу деталей та екологічних показників, але й сприяє економічності. Розраховувати на значне зниження споживання пального не варто, але кілька відсотків все ж вдасться зберегти.

Висновки

Зазвичай арктичний дизель – це преміальне пальне. На прикладі мережі АЗК WOG арктичним буває тільки брендове ДП Mustang. Його виробляють у Фінляндії. Воно витримує морози до -40°С Окрім переваг, характерних для арктичного пального, преміальний дизель має ряд інших бонусів, які впливають на довговічність двигуна та паливної системи. Покращені характеристики пального, у цьому випадку, здатні значною мірою поліпшити й динамічні показники дизельного авто.