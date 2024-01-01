Де заправити своє авто якісним дизпальним: дослідження

Зима прийшла в Україну, як завжди, “неочікувано”, що відразу додало «головного болю» власникам дизельних авто і перевізників. Як відомо, це пальне за низьких температур перестає “текти”, перетворюється на “желе” і забиває паливну систему. Це може призвести до того, що авто просто зупиняється.

Саме тому його морозостійкість має таке важливе значення. Інститут споживчих експертиз перевірив, чи продають зараз на заправках справжній «зимовий» дизель, і чи відповідає його якість державним стандартам.

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На «важкому» пальному працює не лише транспорт та генератори, але і інфраструктурні служби, а головне – армія. І всі ці важливі суб’єкти закуповують пальне у комерційних постачальників. Тобто той же продукт, що більшість з них продають і на своїх АЗС. Складно уявити, що буде, якщо солярка «замерзне» у військових, і до чого це може призвести. Тож зараз це пальне є свого роду стратегічним ресурсом.

Цього разу експерти Інституту дослідили якість як звичайного «дизеля», так і його преміального, дорожчого виду. Відбори проб відбулися на території всієї країни, експерти придбали 27 зразків дизельного пального у великих всеукраїнських мережах – SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, PRIME, SHELL, ANP, БРСМ-НАФТА, MARSHALL.

Також перевірили невеликі регіональні мережі, розташовані у обласних центрах та на трасах – VOSTOKGAZ (Дніпропетровська обл.), SVR (Харків), ZOG (Запоріжжя), KSEM (Миколаїв), TNS, BVS (Полтава), VST (Одеса), MAN GO (Вінниця), MARKET (Закарпаття), ФАКТОР (Житомир).

Крім того, у ряді мереж були придбані преміальні сорти дизельного пального, а саме Арктичний ДП Mustang+ від WOG, Pulls Diesel Арктика на OKKO, Ventus Diesel від KLO, upgDIESEL, Euro+ від БРСМ-Нафта та Evox на MARSHALL. Це пальне коштує дорожче, і позиціонується зазвичай як пальне сорту «Арктика», з дуже низькою температурою замерзання.

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У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на категорії “не варто заправлятись”, “можна заправлятись” та “рекомендовано”. У першу потрапили мережі, результати яких не відповідало нормативам чинного ДСТУ, в другу – в межах стандарту, а в “рекомендовано” – відповідали всім нормативам і мали «запас міцності» за якістю.

Дослідження ДП Євро (грудень 2024 р.):

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Температура спалаху у закритому тиглі, °С Гранична температура фільтрованості, не вище,°С Вміст сірки, мг/кг Норматив не нижче 55, °С для марки З (-20°С) не більше 10 мг/кг SOCAR 73 –25 7 УКРНАФТА 69 –26 8 WOG 61 –23 7 AMIC 65 –24 6 KLO 72 – 24 7 PARALLEL 60 – 22 8 OKKO 67 –23 7 PRIME 61 – 22 7 VOSTOKGAZ (Дніпропетр. обл.) 66 – 23 6 SVR (Харків) 62 – 23 8 ZOG (Запоріжжя) 65 –22 8 KSEM 65 – 24 10 TNS 56 – 23 9 BVS 64 – 22 10 VST 66 – 21 55 БРСМ-НАФТА 45 – 19 116 SHELL 68 – 17 10 ФАКТОР 69 – 16 19 MAN GO 56 – 13 9 ANP 56 – 21 50 MARKET 71 – 16 9

Не варто заправлятись

Загалом більше третини мереж мали порушення якості. Відразу потрібно зазначити, що порушення не були катастрофічними, але в тому чи іншому параметрі не відповідали нормативам профільного ДСТУ. 5 зразків із 7 порушників не пройшли «випробування холодом». Норматив морозостійкості за документами – не вище мінус 20 °С. Цієї позначки не досягли SHELL, БРСМ-НАФТА, MAN GO, MARKET та ФАКТОР. У більшості відхилення не «кримінальні» (БРСМ-НАФТА, SHELL, MARKET та ФАКТОР мінус 16-19 °С), а от у мережі MAN GO дизельне пальне перестане прокачуватися через фільтри вже при мінус 13 °С, що може призвести до проблем, особливо на трасах, де часто буває сильний вітер і пониження температури.

Ще один важливий параметр – температура спалаху дизельного пального. Цей показник може дати відповідь, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти. Норматив – не нижче 55 градусів Цельсія. Температура спалаху не відповідала нормативу лише у дизелі мережі БРСМ-НАФТА – 45°С при нормі не нижче 55°С, що може свідчити про те, що з цим пальним щось «хімічили».

Такі результати значно підвищують ризики його пожежонебезпечності. Як відомо, чим нижче температура спалаху, тим більша ймовірність його займання при ДТП. Як не дивно, у решти порушників з цим параметром проблем не виявлено.

Параметри пального перевіряли за допомогою спеціальних приладів. Фото ІСЕ

А ось із вмістом сірки ситуація набагато гірша. Нагадаємо, що ця речовина виводить з ладу нейтралізатори і сажеві фільтри, а також в цілому негативно впливає на ресурс двигуна. Для сучасних авто великі «дози» сірки в пальному взагалі смертельні при системному використанні. А ще ж оксиди сірки з вихлопу потрапляють в повітря, і далі ми вдихаємо це на вулицях. «Рекордсмен» з перевищення - БРСМ-НАФТА. Зафіксовано більш ніж одинадцяти кратне перевищення (116 мг/кг при нормативі не більше 10-ти)!

Сірки вп’ятеро більше, ніж вимагає ДСТУ, також було виявлено у VST та ANP. Звичайно, такі дози для старих дизельних моторів не стануть проблемою, а от сучасним двигунам таке пальне протипоказане.

Можна заправлятись

В цій зоні лише 3 мережі – KSEM, TNS та BVS. Порушень не виявлено, але немає і «запасу міцності».

Дизпальне відповідає ДСТУ – значить, в авто не буде проблем. Фото prostooleh on Freepik

Рекомендовано заправлятись

Нормативам ДСТУ відповідали результати 11 проінспектованих мереж. Дизельне пальне від SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, PRIME, VOSTOKGAZ, SVR та ZOG мало значний «запас». Всі вищезгадані ритейлери декларують продаж якісного європейського пального і лабораторні дослідження цілком підтвердили цю інформацію.

В плані морозостійкості, абсолютно всі учасники мають показники, що перевищують вимоги. Зокрема, «звичайний» дизель витримує мінус 22°С в мережах PARALLEL, PRIME, та ZOG, мінус 23 °С зафіксовано у ОККО, WOG, VOSTOKGAZ та SVR, до мінус 24°С не замерзне дизель AMIC і KLO. «Важке» пальне SOCAR витримає мінус 25 °С, а дизель у мережі Укрнафта не загусне навіть при мінус 26°С. Пальне останніх двох учасників має майже «арктичні» показники.

З пожежобезпечністю всі учасники «зеленої» групи теж справились на «відмінно». Найбільш солідний «запас» у пального SOCAR (73 °С). У дизеля KLO також дуже високе значення - 72 °С. Мережі AMIC, ОККО, VOSTOKGAZ – 65 градусів і вище. Це однозначний маркер заводського пального.

Якщо всі параметри витримують нормативи “з запасом” – значить, експерти рекомендують такі заправки. Фото ІСЕ

І насамкінець експерти перевірили сірку. Вилучення її з палива до низьких значень без погіршення інших показників, є досить важким і дорогим процесом. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. У всіх учасників зеленої зони шкідлива сірка була нижчою за норматив, самі «чисті» - проби «євродизелю» AMIC (6 мг/кг), та VOSTOKGAZ.

Преміальне дизельне пальне

Преміальні «іменні» сорти – продукт дорогий і іміджевий, тому мережі АЗС, де вони присутні, дуже слідкують за його якістю. Тим більше дивними виявилися результати, адже більша половина зразків не витримали випробування. Загалом, експерти дослідили 6 зразків преміального дизельного пального. Зокрема, Pulls Diesel OKKO, Арктичний ДП Mustang + від WOG, Ventus Diesel KLO, upgDIESEL, Euro + БРСМ-НАФТА та вперше Evox MARSHALL.

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Експерти констатували, що половина учасників виявилися дійсно «арктичними». За документами, «арктичний» сорт має прокачуватися за температури не вище мінус 30°С. Фактично, арктичний ДП Mustang+ від WOG витримав —40°С, а Ventus Diesel KLO та upgDIESEL – мінус 30°С. Результати переконливі.

А ось інші піддослідні не дотягнули навіть до нормативу «стандартного» дизеля. Pulls Diesel OKKO, Euro + БРСМ-НАФТА та Evox MARSHALL – тільки мінус 18, та по мінус 17°С відповідно. Швидше за все, у кейсі з OKKO історія випадкова, просто не встигли змінити сорт на цій конкретній АЗК. Це випливає з того, що навіть «звичайний» дизель у цій мережі витримує до – 23 °С. Що стосується вмісту сірки, то вона майже відсутня у зразку Арктичний ДП Mustang+ WOG (6 мг/кг).

Дослідження арктичного ДП (грудень 2024 р.):

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Вміст сірки, мг/кг (–) Гранична температура фільтрованості, не вище,°С Температура спалаху у закритому тиглі, °С Норматив не більш 10 мг/кг для марки Арктика ( - 30°С ) не нижче 55, °С WOG (MUSTANG +) 6 – 40 62 KLO (VENTUS DIESEL) 7 – 30 65 upgDIESEL 7 – 30 61 БРСМ-нафта (EURO +) 48 – 17 33 OKKO (PULLS DIESEL) 68 – 18 8 MARSHALL (EVOX) 62 – 17 10

Висновки

Головний висновок дослідження – відверто «літніх» зразків дизельного пального на АЗС нема, і це добра новина. В цілому якість солярки зросла, що не може не радувати власників авто з дизельними двигунами. Але в будь-якому випадку, експерти рекомендують заправлятися в мережах, де наявний запас по якості. Адже погода часто буває непередбачуваною, а мати проблеми ще й з пальним в дорозі вкрай небажано.