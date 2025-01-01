Перевірка бензину зі спиртом на українських АЗС показала неймовірні результати

Після нещодавнього прийняття нового регламенту щодо обов’язкового додавання спирту (біоетанолу) до бензину, багатьох українських автомобілістів охопила паніка. Ходили чутки, що мережі АЗС самостійно почнуть додавати спирт в кустарних умовах, не дотримуючись необхідних технологічних норм. Також споживачі боялись використання неякісних компонентів, зважаючи на потенційний дефіцит біоетанолу.

Побоювання, що на ринок хлине не контрольована кількість незрозумілої бодяги, справді мали під собою підстави, адже у деяких великих мереж дійсно є великий «досвід» у справі виробництва фальсифікату. Дійшло навіть до того, що в суттєво збільшилася реалізація дорого високооктанового бензину, адже туди законодавство дозволяло не додавати спирт.

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Тож яка ситуація насправді? Вияснити це питання професійно вирішили в Інституті споживчих експертиз, задля чого провели масштабну перевірку бензину А-95 з метою виявити реальну картину зі вмістом біоетанолу.

Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, UKRNAFTA, ОККО, MARSHALL, БРСМ-Нафта, PARALLEL, UPG), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, амбіційна мережа CHIPO, київська AVANTAGE 7, чисельна мережа у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, ФАКТОР, полтавська BVS, одеська VST, харківська OVIS).

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на групи – «зелену», «синю» та «червону». До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5. «Синю» – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на грані дозволених значень. І нарешті, «червона» – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу, а головне – вміст спирту.

АЗС (дослідження по ДСТУ 7687:2015) Октанове число Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу Вміст біоетанолу Норматив > 95 од. < 10 мг/кг < 35% < 1,0% % WOG 97,7 3 32,1 0,72 4,7 UKRNAFTA 95,3 6 33,3 0,81 4,6 KLO 96,7 5 25,4 0,76 4,8 ОККО 95,3 6 30,4 0,79 4,8 CHIPO 96,1 7 26,5 0,69 4,6 MARSHALL 95,6 7 31,2 0,65 2,1 AVANTAGE 7 96,5 5 35,7 0,77 4,7 AMIC 95,5 7 33,6 0,72 4,8 VOSTOKGAZ (Дніпропетровська обл.) 95,9 7 32,4 0,68 4,6 UPG 95,6 8 27,7 0,85 4,9 ФАКТОР 95,0 6 28,3 0,98 4,5 BVS 95,2 8 35,0 0,91 4,6 VST 95,1 7 33,6 0,95 1,6 OVIS 95,0 10 32,7 0,99 5,4 БРСМ-НАФТА 95,1 5 25,9 0,89 9,4

Зелена група

Цього разу експертів чекав приємний сюрприз – «зелена» група лідерів виявилася дуже численною. Великі приватні мережі (WOG, KLO, AMIC, ОККО, UPG) прогнозовано підтвердили свій статус АЗС, на яких практично виключена поява не якісного бензину. Державна UKRNAFTA також отримала постійну «прописку» в стані лідерів, демонструючи стабільну якість бензину.

Також в «зеленій» групі опинилися мережі так званих «дискаунтерів» – всеукраїнська MARSHALL, чисельна мережа центрального регіону України CHIPO, велика київська AVANTAGE 7, амбіційна мережа на сході України VOSTOKGAZ. Це означає, що ринок в цілому змінюється, в боротьбі за клієнта ціна вже не така важлива, оскільки він став більш вибагливий до якості пального.

Перше питання – що зі вмістом біоетанолу? Виявилося, що майже всі досліджені мережі з «зеленої» групи суворо дотримуються регламенту. У всіх кількість спирту як під копірку – у межах 4,7 – 4,9 відсотка. Це означає, що додавання цього компоненту відбувалося в заводських умовах, а отже, можна стверджувати, що це європейське пальне, яке не піддавалося ніяким «експериментам» уже на території України.

З іншими вважливими показниками у лідерів також все на висоті – вони перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали з замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Рекордне значення зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі WOG, бензин у цій мережі майже 98-й !!! (97,7 од.). Відмінний результат також у преміальної київської мережі KLO (96,7 од.). За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші. І це теж однозначний маркер європейського походження.

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, тим швидше вийде з ладу паливна система. Також це важливо з погляду екології, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, отруює повітря на вулицях. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив ЄВРО 5. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразку WOG – 3 мг/кг. Між іншим, це значення вже відповідає стандарту ЄВРО 6. Також вдвічі нижче нормативу зафіксовано у «дев’яносто п’ятому» у AVANTAGE 7 – всього 5 мг/кг.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у CHIPO та KLO – лише трохи більш як 25%, при вимозі не більше 35.

І насамкінець перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у MARSHALL, CHIPO та VOSTOKGAZ (0,64 % при нормі не вище 1%). Висновок експертів – все вищевказане пальне потрапило до резервуарів АЗС в такому ж стані, в якому його випустили з заводів.

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Синя група

В «синю» групу потрапили мережі ФАКТОР, VST, БРСМ-Нафта, OVIS та BVS. Бензини А-95 на цих заправках відповідали нормативам ДСТУ, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. Спирт у всіх був в межах нормативу, крім мережі БРСМ-Нафта, де його кількість виявилася майже 10 відсотків.

Червона група

Неймовірно, але факт – в «червоній» групі порушників цього разу порожньо! Такого в історії досліджень інституту експерти не пам’ятають за весь 25-річний період досліджень. Експерти кажуть, що введення «драконівських» штрафів настільки налякало власників мереж, які раніше не соромились продавати «бодягу», що вони тимчасово «затаїлись».

Застереження

Але ключове слово тут – «тимчасово». Тим паче, що буквально нещодавно Верховна Рада прийняла закон про скасування штрафів за недотримання нормативів щодо спирту в бензині. Як повідомив директор Інституту Юрій Чорнобривець, «можна лише похвалити державні органи, які оперативно і правильно відреагували на реальну ситуацію, коли не вистачає ресурсу і часу на правильне впровадження цієї норми. Попри те, що всі мережі виконали норму закону про додавання біоетанолу, це рішення є своєчасним і вірним».