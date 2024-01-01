Які заправки не доливають в автомобілі автогаз

Після суттєвого підвищення акцизів на пальне в Україні, найбільше виросли ціни на автомобільний газ. За незначний проміжок часу вартість літра на АЗС підскочила на 3 – 5 гривень за літр. Щобільше, прогнозується подальше зростання вартості, оскільки в Європі, звідки він постачається в Україну, починається його дефіцит. Це неминуче призведе до дорожчання «блакитного» палива, а отже, вдарить по кишені автовласників.

Інший аспект подорожчання – бажання деяких продавців втримати нижчі ціни, аби не втратити клієнтів. Найпростіший спосіб досягти цього – “похімічити” з якістю пального або з точністю наливу. Оскільки “бодяжити” газ проблематично, залишається недолив. Саме тому експерти столичного Інституту споживчих експертиз перевірили дуже цікавий для автомобілістів параметр – точність наливу.

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Експерти перевірили зразки, придбані у великих мережах (WOG, SHELL), найбільших у столиці і регіоні мережах (КLO та AVANTAGE 7), а також у так званих дискаунтерів. Це також досить численні мережі, але з нижчим у порівнянні з іншими рівнем цін (БРСМ-Нафта, MARSHALL, БАРС). Також експерти перевірили деяких потужних регіональних “гравців” ринку – мережі VOSTOKGAZ (Дніпро та область), SVR (Харків та область), VST (Одеса та область), а для контрасту придбали газ і на «бочці», з ціною більш ніж на гривню нижчою за дискаунтерів.

Отже, «задують» чи «надують»? Багато автомобілістів з встановленим ГБО, люблять лякати один одного історіями про тотальний недолив на АЗС. Причому мова йде не про сотні грам, а про 3, 5 і навіть 10 літрів недоливу. Зазвичай водії у всьому звинувачують заправки, і не беруть в розрахунок можливі поломки газобалонного обладнання. Тому насамперед експерти перевірили, чи дійсно таке можливо.

За нормативами недолив може становити не більше 1%, але реально досягти такого результату на колонці досить складно. Експерти відібрали фіксовану кількість літрів газу на кожній з АЗС в спеціальний переносний пробовідбірник, потім в лабораторії визначили його масу і за формулою, з урахуванням щільності, перерахували в об'єм. У підсумку виявилося, що більша частина перевірених АЗС таки мають проблеми з точністю наливу, і в принципі, недолив у п’ять і більше літрів на баку зараз може бути сумною реальністю.

Переносний пробовідбірник, за допомогою якого перевіряють недолив газу. Фото Freepik

Але спочатку про позитив, оскільки 40% перевірених АЗС продають чесну кількість пального. Відразу у двох мережах (WOG та КLO), відпустили газу навіть більше, ніж оплачено. В цих мережах «перелив» склав один відсоток. Втім, це не дивно, оскільки репутація коштує дорого. Можливо саме тому у цих мережах були виявлені еталонні мірники для контрольного проливу, який при бажанні може зробити будь-який клієнт.

Рівно за чеком заправили на АЗС AVANTAGE 7, VOSTOKGAZ (Дніпро та область) та SVR (Харків). Ці мережі здебільшого регіональні, і позиціонуються як дискаунтери, тобто з меншою, ніж у великих мереж, ціною. Разом з тим, випробування на чесність вони пройшли на 100 %.

Недолив виявили в мережах БРСМ-нафта, SHELL, VST, БАРС, MARSHALL і на нелегальній «бочці». І якщо в мережах SHELL, БРСМ-нафта БАРС і MARSHALL, він склав не критичні 3-4 %, то у VST це вже були серйозні 7 %. Ну а антирекордсменом стала нелегальна бочка на Київщині, на якій експерти виявили фантастичні 12%! Ось і виходить, що вища ціна у великих мереж компенсується точністю наливу, тобто по факту вартість майже однакова.

Мережа АЗС WOG KLO AVANTAGE 7 VOSTOKGAZ SVR Точність наливу, % 101 101 100 100 100 БРСМ-нафта Барс SHELL LPG «Бочка» VST MARSHALL 96 97 97 88 93 96

Результати жовтневого дослідження недоливу автогазу. Джерело: ІСЕ

Крім того, якщо порахувати щорічну реалізацію, то невеликі відсотки недоливу трансформуються в круглі суми, які не фіксуються фіскальною системою. А це – кошти на ЗСУ і соціалку, між іншим.

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За словами директора Інституту Юрія Чорнобривця, «результати дослідження недоливу автомобільного газу показали, що деякі мережі намагаються тримати нижчу ціну, але не хочуть поступатися прибутками. Раджу автомобілістам заправлятись лише в перевірених мережах, і звертати увагу на належно оформлені метрологічні повірки колонок, і пломби. Це значно скоротить ризик. Крім того, важливо вчасно і професійно обслуговувати ГБО – це збереже машину, бюджет, і вашу безпеку».