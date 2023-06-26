На відміну від бензинів та дизпалива, споживачі автогазу мають одразу дві проблеми. Перша традиційно пов'язана з його якістю, а друга - з точністю відмірювання, тобто можливістю недоливу. Обидва ці показники на різних заправках перевіряли експерти ІСЕ.

За оцінками аналітиків, підвищення податків на пальне з 1 липня стане призведе до збільшення його вартості на АЗС приблизно до 5 гривень на кожному літрі. Однак деякі недобросовісні продавці пального залишать ціну на нинішньому рівні, хоча й зроблять це не зовсім законним способом.

Одні спробують “нахімічити” з якістю пального, інші – з точністю наливу. Напередодні підвищення цін фахівці столичного Інституту споживчих експертиз перевірили саме ці параметри автогазу LPG на популярних мережах АЗС столичного регіону.

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Експерти перевірили зразки, придбані у великих мережах (WOG, UPG), найбільшій на Київщині мережі (КLO), а також у так званих дискаунтерів. Це також досить великі мережі АЗС, але з нижчим у порівнянні з іншими рівнем цін (БРСМ-Нафта, U.GO, БАРС). Також для контрасту придбали газ і на “бочці”, з ціною на гривню нижчою навіть дискаунтерів.

“Задують” чи “надують”?

В середовищі власників ГБО найчастіше нарікають на точність наливу на АЗС, тобто недоливу. Тому насамперед експерти перевірили, чи дійсно таке можливо. За нормативами, недолив може становити не більше 1%, але реально досягти такого результату на колонці досить складно.

Експерти відібрали фіксовану кількість літрів газу на кожній з АЗС, після чого, за формулою, з урахуванням щільності, перерахували в об'єм. Підсумки виявилися полярними – з одного боку, недолив все-таки виявили, з іншого – він аж ніяк не може сягати трьох і більше літрів на стандартному бакові авто.

Але почати варто з позитиву – у двох мережах (WOG та КLO), “надули” навіть більше – на три й один відсоток відповідно. Це не дивно, оскільки репутація коштує дорого, тому саме у цих мережах були виявлені еталонні мірники для контрольного проливу, який за бажання може зробити будь-який клієнт.

Рівно за чеком заправили на АЗС UPG. Невеличкий недолив виявили в мережах БРСМ-Нафта, U.GO, БАРС і на нелегальній “бочці”. Цікаво, що остання недокачала 3-4%. Це ніби й не багато, але виходить, що вища ціна у великих мереж майже компенсується точністю наливу, тобто по факту вартість майже однакова. Крім того, якщо порахувати щорічну реалізацію, то невеликі відсотки недоливу трансформуються в круглі суми, які не фіксуються фіскальною системою. Проте це вже зовсім інша історія.

Яка ж тоді природа міфів про тотальний недолив? Експерти з інсталяції ГБО кажуть, що причин може бути кілька. По-перше, встановлені в автомобілі балони не мають точного об’єму – навіть в паспорті їх місткість вказана приблизно. Причому похибка у 20% не є чимось екстраординарним. Маркування теж може бути різним – хтось з виробників пише місткість, до прикладу, 40 літрів, але мається на увазі, що це 80% від загального об’єму. І якщо відсікаючий клапан несправний (а за словами спеціалістів з обслуговування ГБО, в половині випадків так і є, або його зовсім нема), то колонка наллє і 100%, тобто розбіжність становитиме 20%. Тож власникам авто з ГБО перш за все треба ретельно перевірити стан апаратури в авто.

Що показали лабораторні дослідження?

Другим тестом стало дослідження компонентного складу, тобто з чого власне складається автомобільний газ. Як відомо, автомобільний газ є сумішшю пропану та бутану, а також інших вуглеводнів (ізобутану, пропілену, етану, етилену і т.д.). Також він має відповідати сезонності - існує зимовий і літній варіанти, як і в дизельному пальному.

Взимку і влітку співвідношення головних компонентів (пропану і бутану) повинно змінюватися. В теплу пору року це 40% пропану і 60% бутану, взимку – навпаки. В лабораторії виявилося, що всі зразки є літніми. Найбільше пропану зафіксовано в зразку WOG (44/55), практично ідеальним виявилося співвідношення у КLO (41/55) та UPG (39/56). Такі результати забезпечать якнайповніше згоряння суміші, отже, і забезпечить динаміку за збереження економічності їзди. Також у зразках КLO та WOG зафіксовано низькі значення вмісту шкідливого для паливної системи пропілену, що є чітким маркером того, що цей газ дійсно є ПБА (пропан-бутаном автомобільним). Простіше кажучи, це пальне на виробництві мало додаткове очищення.

Зрештою, було перевірено ще один важливий параметр – щільність газу. Чим вона більша, тим більше буде пробіг. У цьому параметрі найвищі показники здобули зразки ті ж мережі KLO та WOG – відповідно, 538 та 536 кг/м3. З іншого боку шкали – зразок БРСМ-Нафта, щільність якого склала 522 кг/м3.

Результати досліджень автогазу на АЗС України в червні 2023 року:

АЗС Об’ємна частка скрапленого залишку за температури 40С, % об. Компонентний склад, % мас. (пропан/бутан) Густина, кг/м3 Точність наливу, % WOG Не виявлено 43,96/54,61 536 103 KLO Не виявлено 40,45/55,66 538 101 UPG Не виявлено 39,72/56,14 522 99 БРСМ-Нафта Не виявлено 35,45/61,67 518 96 Барс Не виявлено 36,92/60,39 520 97 U.GO Не виявлено 39,55/57,31 524 97 “Бочка” Виявлено 31,58/64,46 532 96

Висновки

Загалом, як заявив директор Інституту Юрій Чорнобривець, “ситуація з газом не настільки погана, якою могла б бути. Порушення є, але їх важко назвати їх критичними. Головне, що у продажу лише заводське пальне – це доводять і більш-менш однакові ціни, і те, що автогазу вдосталь”.

До речі Tesla з ГБО: наскільки це реально?

Стосовно недоливу, експерти радять автомобілістам заправлятись лише там, де належно оформлена метрологічна повірка колонок, і є відповідні пломби. Це значно скоротить ризик. А ось про “гаражні” міфами щодо тотально неякісного газу, який ще й не доливають десятками літрів, можна забувати. Хочете економити, встановили ГБО – не будьте жадібними, обслуговуйте його як потрібно. Таким чином і машину збережете, і гаманець, і власну безпеку.