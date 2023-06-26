В отличие от бензинов и дизтоплива, у потребителей автогаза сразу две проблемы. Первая традиционно связана с его качеством, а вторая – с точностью отмеривания, то есть возможностью недолива. Оба этих показателя на разных заправках проверяли эксперты ИПЭ.

По оценкам аналитиков, повышение налогов на топливо с 1 июля приведет к увеличению его стоимости на АЗС примерно до 5 гривен на каждом литре. Однако некоторые недобросовестные продавцы горючего оставят цену на нынешнем уровне, хотя и сделают это не совсем законным способом.

Одни попытаются "нахимичить" с качеством горючего, другие – с точностью налива. В преддверии повышения цен специалисты столичного Института потребительских экспертиз проверили именно эти параметры автогаза на популярных сетях АЗС столичного региона.

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Эксперты проверили образцы автогаза LPG, приобретенные в крупных сетях (WOG, UPG), крупнейшей в Киевской области сети (КLO), а также у так называемых дискаунтеров. Это также достаточно большие сети АЗС, но с более низким по сравнению с другими уровнем цен (БРСМ-Нефть, U.GO, БАРС). Также для контраста приобрели газ и на "бочке", с ценой на гривну ниже, чем даже у дискаунтеров.

"Задувают" или "надувают"?

В среде владельцев ГБО чаще всего сетуют на точность налива на АЗС, то есть недолив. Поэтому, прежде всего, эксперты проверили, действительно ли такое возможно. По нормативам недолив может составлять не более 1%, но реально добиться такого результата на колонке довольно сложно. Эксперты отобрали фиксированное количество литров газа на каждой из АЗС, после чего по формуле с учетом плотности перечислили в объем. Итоги оказались полярными – с одной стороны, недолив все-таки обнаружили, с другой – он отнюдь не может достигать трех и более литров на стандартном баке авто.

Но начать стоит с позитива – в двух сетях (WOG и КLO) "надули" даже больше – соответственно на три и один процент. Это неудивительно, поскольку репутация стоит дорого, поэтому именно в этих сетях были обнаружены эталонные мерники для контрольного пролива, который может сделать любой клиент.

Ровно по чеку заправили на АЗС UPG. Небольшой недолив обнаружили в сетях БРСМ-Нефть, U.GO, БАРС и на нелегальной "бочке". Интересно, что последняя недокачала 3-4%. Это вроде и не много, но выходит, что более высокая цена у крупных сетей почти компенсируется точностью налива, то есть по факту стоимость почти одинакова. Кроме того, если сосчитать ежегодную реализацию, то небольшие проценты недолива трансформируются в круглые суммы, которые не фиксируются фискальной системой. Однако это уже совсем другая история.

Какова же тогда природа мифов о тотальном недоливе? Эксперты по инсталляции ГБО говорят, что причин может быть несколько. Во-первых, установленные в автомобиле баллоны не имеют точного объема – даже в паспорте их емкость указана примерно. Причем погрешность в 20% не является чем-то экстраординарным. Маркировка тоже может быть разной – кто-то из производителей пишет емкость, к примеру, 40 литров, но подразумевается, что это 80% от общего объема. И если отсекающий клапан неисправен (а по словам специалистов по обслуживанию ГБО, в половине случаев так и есть, или его совсем нет), то колонка нальет и 100%, то есть расхождение составит 20%. Так что владельцам авто с ГБО прежде всего нужно тщательно проверить состояние аппаратуры в машинах.

Что показали лабораторные исследования?

Вторым тестом стало исследование компонентного состава, то есть из чего собственно состоит автомобильный газ. Как известно, автомобильный газ LPG представляет собой смесь пропана и бутана, а также других углеводородов (изобутана, пропилена, этана, этилена и т.д.). Также он должен соответствовать сезонности – существует зимний и летний варианты, как и в дизельном горючем.

Зимой и летом соотношение главных компонентов (пропана и бутана) должно изменяться. В теплое время года это 40% пропана и 60% бутана, зимой – наоборот. В лаборатории оказалось, что все образцы “летние”. Больше пропана зафиксировано в образце WOG (44/55), практически идеальным оказалось соотношение у КLO (41/55) и UPG (39/56). Такие результаты обеспечат полнейшее сгорание смеси, следовательно, и обеспечит динамику при сохранении экономичности езды. Также в образцах КLO и WOG зафиксированы низкие значения содержания вредного для топливной системы пропилена, что является четким маркером того, что газ действительно является ПБА (пропан-бутаном автомобильным). Проще говоря, это горючее на производстве не подвергалось дополнительной очистке.

В конце концов был проверен еще один важный параметр – плотность газа. Чем она больше, тем больше будет пробег. В этом параметре самые высокие показатели получили образцы те же сети KLO и WOG – соответственно, 538 и 536 кг/м3. С другой стороны шкалы – образец БРСМ-Нафта, плотность которого составила 522 кг/м3.

Результаты исследований автогаза на АЗС Украины в июне 2023 года:

АЗС Объемная доля сжиженного остатка при температуре 40С, % об. Компонентный состав, % масс. (пропан/бутан) Плотность, кг/м 3 Точность налива, % WOG Не обнаружено 43,96/54,61 536 103 KLO Не обнаружено 40,45/55,66 538 101 UPG Не обнаружено 39,72/56,14 522 99 БРСМ-Нефть Не обнаружено 35,45/61,67 518 96 Барс Не обнаружено 36,92/60,39 520 97 U.GO Не обнаружено 39,55/57,31 524 97 "Бочка" Обнаружено 31,58/64,46 532 96

Выводы

В итоге, как заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец, “ситуация с газом не столь плоха, какой могла бы быть. Нарушения есть, но их трудно назвать критическими. Главное, что в продаже только заводское горючее – это доказывают и более-менее одинаковые цены, и то, что автогаза достаточно”.

Кстати говоря Tesla из ГБО: насколько это реально?

Относительно недолива эксперты советуют автомобилистам заправляться только там, где надлежаще оформлена метрологическая поверка колонок, и есть соответствующие пломбы. Это значительно сократит риск. А вот "гаражные" мифы о тотально не качественном газе, который еще и не доливают десятками литров, можно забывать. Хотите экономить, установили ГБО – обслуживайте его как надо. Таким образом и машину сбережете, и кошелек, и собственную безопасность.