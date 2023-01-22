Газобаллонное оборудование, превращающее бензиновый автомобиль в двухтопливный и экономящее 30 – 40% расходов на топливо, может удивить водителя, который никогда “на газу” не ездил. И не все сюрпризы будут приятными.

Экономические проблемы военного времени заставили обратить внимание на ГБО даже водителей, которые всегда были апологетами "чистого" бензина. Использование переоборудованного под газ автомобиля в целом не отличается от эксплуатации бензинового или дизельного. Но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать заранее.

О том, что запаска из подполья переселится в багажник, большинство будущих владельцев ГБО знают заранее. Это действительно один из реальных минусов газификации.

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Несколько сюрпризов

Первые сотни километров на газе, как правило, вызывают у новоиспеченного пользователя ГБО положительные эмоции. Особенно когда наступает момент расчета у кассы на заправке. Однако, будут и другие впечатления.

Не требует внимания. Неофитам ГБО часто кажется, что такое радикальное изменение в автомобиле, как переход в статус двухтопливного, должно сопровождаться какими-то дополнительными действиями со стороны водителя. Но распространенные системы ГБО 4-го поколения (распределенный впрыск газа) действительно требуют минимум внимания. Надо лишь однажды в начале эксплуатации нажать кнопку режима Gas и затем только пополнять запас пропан-бутана в баллоне. Остальное электроника делает сама – запускает мотор на бензине, по мере прогрева переключает питание на газ, переводит обратно на бензин, когда газ заканчивается и подает водителю звуковой сигнал, что пора ехать на заправку.

У многих моделей авто заправочный штуцер ГБО можно спрятать под лючком рядом с пробкой бензобака.

Отсутствие запаха газа. Среди тех, кто до сих пор не установил на свою машину газобаллонное оборудование, почему-то считается, что машина с газом должна этим газом пахнуть. Между тем, исправный автомобиль не пахнет своим горючим, и это касается даже подержанных систем ГБО 2-го поколения. Чтобы запах сопровождал современную машину с газовым инжектором 4-го поколения в ней должна быть конкретная поломка.

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Малые затраты на топливо. В зависимости от особенностей модели двигателя, класса ГБО и конъюнктуры на рынке нефтепродуктов езда на газе обходится на 30-50% дешевле, чем на бензине.

Меньший запас хода от заправки к заправке. В некоторых случаях (но далеко не у всех) на машину устанавливают газовый баллон меньшего объема, чем штатный бензобак. Да и потребление газа на 10 – 15% больше, чем бензина. В таком случае пополнять баллон приходится чаще.

Пользователю машины с ГБО нужно быть готовым к тому, что он не знает точное количество газа в баллоне. Штатные датчики дают примерную информацию, ориентироваться нужно по одометру.

Больше суммарный запас хода. Даже в мирных условиях многим автомобилистам было важно, что машина с ГБО имеет два топливных бака, а не один. А при проблемах с поставками топлива на АЗС возможность проехать вдвое больше без дозаправки ценится особенно высоко. Тем более что видов топлива на борту два и вероятность найти хотя бы один из них в случае дефицита удваивается.

Худшая динамика . Теплотворная способность пропан-бутановой смеси несколько меньше, чем у бензина, поэтому на газе машина едет не столь динамично. Хотя здесь многое зависит от точности настроек блока управления ГБО. Опытные мастера на специализированных СТО могут накрутить настройки так, что динамика не будет отличаться от бензиновой, но потребление газа будет больше.

Опасения на СТО. На некоторых обычных СТО мастера, не зная всех тонкостей ГБО, иногда опасаются разбираться со смежными проблемами двигателя. Правда, таких случаев сейчас происходит все меньше, поскольку газобаллонное оборудование в Украине очень распространено.

Технология монтажа ГБО давно отработана даже для самых сложных современных машин. Но это касается не всех мастерских.

Надобность посещать специализированную газовую СТО. Газовая топливная система, равно как и бензиновая, требует периодического обслуживания в специализированной мастерской. Сервис минимальный, но периодические он нужен: замена двух фильтров газа (жидкая и газообразная фракции), проверка баллона. В принципе, логично привязать во времени свое газовое ТО к стандартному плановому обслуживанию машины.

Рекомендация Авто 24

При выборе комплекта ГБО очень важно не пожалеть денег на качественные компоненты. Ведь если купить дешевый китайский набор, вся экономия на горючем будет нивелирована бесконечными ремонтами и потраченным временем. К тому же дешевые системы часто плохо поддаются настройкам и с ними машина потребляет слишком много газа. При этом качественные итальянские, корейские и польские системы годами работают без проблем.

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