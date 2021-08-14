В Україні автомобілі найчастіше обладнують газобалонним обладнанням 4 покоління. В корейських авто, які продають у нас, стоїть ГБО 5 покоління. "Авто24" спитали українських фахівців з ГБО, наскільки воно надійне та чи варто купувати таке авто.

Останнім часом в Україну багато завозять автомобілів з Південної Кореї, які мають виключно газову систему живлення двигунів. Це Hyundai Sonata, Kia К5 (Optima), Hyundai Avante (Elantra) тощо. Багато з них працювало в таксі, прокаті, охоронних фірмах чи в якості службових авто.

Найчастіше вони обладнані 2,0-літровими двигунами Hyundai-Kia, оснащеними системами ГБО (газобалонного обладнання) 5 покоління. На кормі такого авто є позначка LPI. Заправляють туди пропан-бутан, як і на ГБО 3 – 4 покоління.

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ГБО п’ятої генерації LPI — сучасна система живлення двигуна газовим пальним. У таких автомобілів взагалі відсутній бензобак та бензинова система, а газ в циліндри двигуна подається за допомогою газових форсунок саме в рідкій фазі. За допомогою насоса, розташованого прямо в газовому балоні, в системі підтримується постійний тиск.

Невикористані залишки палива повертаються через зворотну магістраль назад в балон. Конструктивно система дуже проста та надійна. В ній немає газового редуктора, MAP-сенсора, зміни фази газу, не потрібен додатковий прогрів газу та втручання в систему охолодження автомобіля – тих елементів ГБО 4 покоління, які потребують якісних деталей та налаштувань.

З чого складається ГБО 5 покоління

Розглянемо, що входить до складу системи ГБО 5 покоління на прикладі системи LPI на Hyundai Grandeur 2013. В ній є газовий балон, насос високого тиску у модулі з мультиклапаном та фільтром, електромагнітний клапан з фільтром, магістраль живлення, зворотня магістраль, блок управління двигуном, газовий блок (LPE), паливний регулятор тиску, високошвидкісні газові форсунки, ВЗУ.

Як працює система ГБО 5 покоління

При запуску автомобіля електричним сигналом відкриваються соленоїди електроклапанів насоса на регулятор тиску. Помпа накачує газ з балону у рідкій фазі та створює штатний тиск в системі (+5 – 7 бар від тиску балона). Регулятор тиску за допомогою датчика підтримує штатний тиск в магістралі для запобігання випаровуванню газу.

Від регулятора тиску газ прямує до форсунок, через які він подається в рідкій фазі у циліндри двигуна, відповідно до таймінгу й алгоритмів газового блока LPE. Невикористані надлишки газу повертаються до балона через зворотню магістраль.

Особливості системи ГБО 5 покоління в корейських авто

У модифікації двигуна для LPI встановлено алюмінієвий впускний колектор, який накопичує тепло від блоку та допомагає підтримувати газову магістраль прогрітою для більш якісного випаровування газу при впорскуванні. Крім цього, програмне управління у блоці керування двигуном одразу з заводу адаптоване під газ. Тому нема потреби, наприклад, примусово збагачувати суміш при холодному пуску двигуна.

До речі на що звернути увагу при замовленні авто з Кореї під ключ

Кожен патрубок живлення форсунки має точно визначену заводом довжину, а точка впорскування у головці блока ідеально розрахована під особливості газу — що ще більш позитивно впливає на роботу двигуна.

Переваги системи LPI:

прямий запуск двигуна на газі;

відсутня необхідність втручання в систему охолодження двигуна;

стабільна робота на газі на всьому діапазоні обертів;

забезпечення значної циліндрової потужності;

стабільна робота на «холодному» двигуні;

відсутність втрати потужності двигуном;

фільтрація заправленого газу;

менша кількість вузлів;

газові магістралі витримують тиск до 250 атм, та з’єднані “банджо” за принципом гідравлічних систем.

Недоліки системи LPI:

ціна встановлення, обслуговування, деталей значно вищі (хоча в авто з Кореї це нас не хвилює);

відсутність в Україні інфраструктури, алгоритмів, мануалів діагностики та ремонту;

відсутність прозорих каналів постачання запчастин;

невисока надійність та регулярний вихід з ладу газового насосу при використанні неякісного українського пального;

корейський стандарт ВЗУ (заправні горловини) у системах LPI. Українські продавці їх заміняють.

“провали”, вкрай нестабільна робота на середню і повну потужність при випрацюванні ресурсу насоса.

Експлуатаційна надійність ГБО 5 покоління

Теоретично система LPI проста та дуже надійна, має багато переваг. Авто стабільно заводиться у морози (через кращу випаровуваність газу). В умовах експлуатації в Південній Кореї, де чудова якість газу та сумлінне обслуговування водіями, ці авто безвідмовно їздять і 300, і 400, і 500 тис. км без значних проблем. А ось як тільки такі авто потрапляють в Україну, якість нашого газу та нерідко економія на обслуговуванні дуже швидко знищують систему LPI.

Ремонт системи LPI

Поки система доволі нова та працює стабільно, основні витрати на неї – це лише заміна фільтрів газу. Але під час експлуатації автомобілів у таксі, де пробіг дуже великий, а при потраплянні в Україну його “скручують”, починають виникати проблеми.

Найчастіше страждає паливний насос (або ж насосний модуль), що проявляється у втраті потужності, або просто не досяганні двигуном високих обертів при високому навантаженні (“педаль у підлогу”) через неможливість підтримки насосом тиску та об’єму в магістралі. На значних пробігах або при дуже неякісному газі чи несвоєчасній заміні фільтрів, “вмирають” і надійні оригінальні корейські форсунки, кожна з яких нова коштує від 50$ і вище.

Обслуговування та ремонт корейських авто в Україні

При намаганні знайти СТО в Києві для обслуговування системи LPI, ви знайдете 1-2 станції, спеціалізовані на таких авто, та ще близько 5 – 8 СТО, які частково можуть братись за такі машини. На жаль, ситуація з такими сервісами в регіонах України ще більш скрутна.

Беручи до уваги значний попит населення, та постійно піднімаючи кваліфікацію своїх майстрів навчаннями і тренінгами, компанія “Время газа” обслуговує клієнтів з автомобілями, обладнаними системою LPI чи ГБО 5 покоління.

Серед робіт, які виконуються на станціях:

заміна фільтрів грубої та тонкої очистки;

заміна паливного насоса (під замовлення);

заміна LPI форсунок (під замовлення);

заміна корейського ВЗУ на євростандарт;

діагностика та заміна свічок;

діагностика та заміна котушок запалювання.

Резюме Авто24

Підсумовуючи, можна сказати, що система ГБО 5 покоління або ж LPI — досить вдала та продумана конструкція. Попри деякі проблеми з запчастинами та фахівцями, вона знайде своїх поціновувачів в Україні. Розширення інфраструктури обслуговування ГБО 5 покоління через збільшення парку авто з Кореї підвищить її популярність.