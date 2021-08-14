В Украине автомобили чаще всего оборудуют газобаллонным оборудованием 4 поколения. В корейских авто, которые продают у нас, стоит ГБО 5 поколения. "Авто24" спросили украинских специалистов по ГБО, насколько оно надежное и стоит ли покупать такой автомобиль.

В последнее время в Украину завозят много автомобилей из Южной Кореи, которые оснащены исключительно газовой системой питания двигателей. Это Hyundai Sonata, Kia К5 (Optima), Hyundai Avante (Elantra) и др. Многие из них работали в такси, прокате, охранных фирмах или в качестве служебных авто.

Чаще всего они оборудованы 2,0-литровыми двигателями Hyundai-Kia, оснащенными системами ГБО (газобаллонного оборудования) 5 поколения. На корме такого авто есть отметка LPI. Заправляют туда пропан-бутан, как и на ГБО 3 – 4 поколения.

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ГБО пятой генерации LPI – современная система питания двигателя газовым топливом. В таких автомобилях вообще отсутствует бензобак и бензиновая система, а газ в цилиндры двигателя подается с помощью газовых форсунок именно в жидкой фазе. С помощью насоса, расположенного прямо в газовом баллоне, в системе поддерживается постоянное давление.

Неиспользованные остатки топлива возвращаются через обратную магистраль обратно в баллон. Конструктивно система очень простая и надежная. В ней нет газового редуктора, MAP-сенсора, изменения фазы газа, не нужен дополнительный прогрев газа и вмешательство в систему охлаждения автомобиля – тех элементов ГБО 4 поколения, которые требуют качественных деталей и настроек.

Из чего состоит ГБО 5 поколения

Рассмотрим, что входит в состав системы ГБО 5 поколения на примере системы LPI на Hyundai Grandeur 2013. В ней есть газовый баллон, насос высокого давления в модуле с мультиклапаном и фильтром, электромагнитный клапан с фильтром, магистраль питания, обратная магистраль, блок управления двигателем, газовый блок (LPE), топливный регулятор давления, высокоскоростные газовые форсунки, ВЗУ.

Как работает система ГБО 5 поколения

При запуске автомобиля электрическим сигналом открываются соленоиды электроклапанов насоса на регулятор давления. Помпа накачивает газ из баллона в жидкой фазе и создает штатное давление в системе (+5–7 бар от давления баллона). Регулятор давления с помощью датчика поддерживает штатное давление в магистрали для предотвращения испарения газа.

От регулятора давления газ направляется к форсункам, через которые он подается в жидкой фазе в цилиндры двигателя, в соответствии с таймингом и алгоритмом газового блока LPE. Неиспользованные излишки газа возвращаются к баллону через обратную магистраль.

Особенности системы ГБО 5 поколения в корейских авто

В модификации двигателя LPI установлено алюминиевый впускной коллектор, который накапливает тепло от блока и помогает поддерживать газовую магистраль прогретой для более качественного испарения газа при впрыскивании. Кроме этого, программное управление в блоке управления двигателем сразу с завода адаптировано под газ. Поэтому нет необходимости, например, принудительно обогащать смесь при холодном пуске двигателя.

Кстати на что обратить внимание при заказе авто из Кореи под ключ

Каждый патрубок питания форсунки имеет точно определенную заводом длину, а точка впрыска в головке блока идеально рассчитана под особенности газа – что еще более положительно влияет на работу двигателя.

Преимущества системы LPI:

прямой запуск двигателя на газе;

отсутствует необходимость вмешательства в систему охлаждения двигателя;

стабильная работа на газе на всем диапазоне оборотов;

обеспечение значительной цилиндрической мощности;

стабильная работа на “холодном” двигателе;

отсутствие потери мощности двигателем;

фильтрация заправленного газа;

меньшее количество узлов;

газовые магистрали выдерживают давление до 250 атм, и соединены "банджо" по принципу гидравлических систем.

Недостатки системы LPI:

цена установки, обслуживания, деталей значительно выше (хотя в авто из Кореи это нас не волнует);

отсутствие в Украине инфраструктуры, алгоритмов, мануалов диагностики и ремонта;

отсутствие прозрачных каналов поставки запчастей;

невысокая надежность и регулярный выход из строя газового насоса при использовании некачественного украинского горючего;

корейский стандарт ВОУ (заправочные горловины) в системах LPI. Украинские продавцы их заменяют;

“провалы”, крайне нестабильная работа на среднюю и полную мощность при выработке ресурса насоса.

Эксплуатационная надежность ГБО 5 поколения

Теоретически система LPI простая и очень надежная, имеет много преимуществ. Автомобиль стабильно заводится в морозы (из-за лучшей испаряемости газа). В условиях эксплуатации в Южной Корее, где превосходное качество газа и добросовестное обслуживание водителями, эти машины безотказно ездят и 300, и 400, и 500 тыс. км без значительных проблем. А вот как только такие авто попадают в Украину, качество нашего газа и нередко экономия на обслуживании очень быстро уничтожают систему LPI.

Ремонт системы LPI

Пока система довольно новая и работает стабильно, основные расходы на нее – это только замена фильтров газа. Но во время эксплуатации автомобилей в такси, где пробег очень большой, а при попадании в Украину его "скручивают", начинают возникать проблемы.

Чаще всего страдает топливный насос (или насосный модуль), что проявляется в потере мощности, или просто двигатель не достигает высоких оборотов при высокой нагрузке (“педаль в пол”) из-за невозможности поддержки насосом давления и объема в магистрали. На значительных пробегах или при очень некачественном газе или несвоевременной замене фильтров, "умирают" и надежные оригинальные корейские форсунки, каждая из которых новая стоит от 50$ и выше.

Обслуживание и ремонт корейских автомобилей в Украине

При попытке найти СТО в Киеве для обслуживания системы LPI, вы найдете 1-2 станции, специализированных на таких авто, и еще около 5 – 8 СТО, которые частично могут браться за такие машины. К сожалению, ситуация с такими сервисами в регионах Украины еще более затруднительная.

Принимая во внимание значительный спрос населения и постоянно поднимая квалификацию своих мастеров учениями и тренингами, компания "Время газа" обслуживает клиентов с автомобилями, оборудованными системой LPI или ГБО 5 поколения.

Среди работ, которые выполняют на станциях:

замена фильтров грубой и тонкой очистки;

замена топливного насоса (под заказ);

замена LPI форсунок (под заказ);

замена корейского ВОУ на евростандарт;

диагностика и замена свечей;

диагностика и замена катушек зажигания.

Резюме Авто24

Подводя итоги, можно сказать, что система ГБО 5 поколения или LPI – достаточно удачная и продуманная конструкция. Несмотря на некоторые проблемы с запчастями и специалистами, она найдет своих ценителей в Украине. Расширение инфраструктуры обслуживания ГБО 5 поколения через увеличение парка авто из Кореи повысит ее популярность.