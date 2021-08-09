Владельцам подержанных электромобилей приходится модернизировать машины, чтобы у них был больший запас хода и приличный уровень комфорта.

Владельцы самых популярных электромобилей решают проблему небольшого запаса хода установкой газобаллонного оборудования. Однако они не переоборудуют машину под езду на пропан-бутан, а используют газ для снижения расхода электричества.

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"В данном случае газовая система – это не автомобильное газобаллонное оборудование, а печка и подключенный к ней газовый баллон. За счет автономной печки можно не тратить энергию аккумулятора на обогрев салона и таким образом увеличить запас хода", – пояснил технический директор сетей автогазовых СТО "Профигаз" Евгений Устименко.

По его словам, наибольшей популярностью установка газовой печки пользуется у владельцев самых популярных е-мобилей, таких как Nissan Leaf и Renault Zoe – цена находится в диапазоне 8-15 тыс. грн в зависимости от модели обогревателя.

На рынке присутствуют как дешевые устройства китайского производства, так и австрийские с немецкими. Евгений Устименко отмечает, что установка такого оборудования на электромобиль может окупиться, например, при работе "в режиме такси". При частном использовании такое ГБО приближает комфорт электромобиля к традиционным авто.