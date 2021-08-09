Власникам вживаних електромобілів доводиться модернізувати машини, щоб вони мали більший запас ходу та пристойний рівень комфорту.

Власники найпопулярніших електромобілів розв'язувати проблему невеликого запасу ходу установкою газобалонного обладнання. Однак вони не переобладнають машину під їзду на пропан-бутан, а використовують газ для зниження витрати електрики.

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"В цьому випадку газова система – це не автомобільне газобалонне обладнання, а грубка і підключений до неї газовий балон. За рахунок автономної грубки годі й витрачати енергію акумулятора на обігрів салону і таким чином збільшити запас ходу", - пояснив технічний директор мереж автогазових СТО "Профігаз" Євген Устименко.

За його словами, найбільшою популярністю установка газової пічки користується у власників найпопулярніших е-мобілів, таких Nissan Leaf і Renault Zoe - ціна знаходиться в діапазоні 8-15 тис. грн в залежності від моделі обігрівача.

На ринку присутні як дешеві пристрої китайського виробництва, так і австрійські з німецькими. Євген Устименко зазначає, що встановлення такого обладнання на електромобіль може окупитися, наприклад, при роботі "в режимі таксі". При приватному використанні таке ГБО наближає комфорт електромобіля до традиційних авто.