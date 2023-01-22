Газобалонне обладнання, що перетворює бензиновий автомобіль на двопаливний і економить 30 – 40% витрат на пальне, може здивувати водія, який ніколи “на газу” не їздив. І не всі сюрпризи будуть приємними.

Економічні проблеми воєнного часу змусили звернути увагу на ГБО навіть тих водіїв, які завжди були апологетами “чистого” бензину. Користування переобладнаним під газ автомобілем в цілому не відрізняється від експлуатації бензинового або дизельного. Але є деякі нюанси, про які краще дізнатись заздалегідь.

Про те, що запаска з підпілля переселиться у багажник, більшість майбутніх власників ГБО знає заздалегідь. Це дійсно один з реальних мінусів газифікації.

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Декілька сюрпризів

Перші сотні кілометрів на газі як правило викликають у новоспеченого користувача ГБО позитивні емоції. Особливо, коли настає момент розрахунку біля каси на заправці. Проте, будуть і інші відмінності.

Не потребує уваги. Неофітам ГБО часто здається, що така радикальна зміна в автомобілі, як перехід у статус двопаливних має супроводжуватись якимись додатковими діями з боку водія. Але поширені системи ГБО 4-го покоління (розподілене впорскування газу) справді вимагають мінімум уваги. Треба лише одного разу на початку експлуатації натиснути кнопку режиму Gas і потім тільки поповнювати запас пропан-бутану в балоні. Решту електроніка робить сама – запускає мотор на бензині, у міру прогріву перемикає живлення на газ, переводить назад на бензин, коли газ закінчується і подає водієві сигнал, що час їхати на заправку.

У багатьох моделей авто заправочний штуцер ГБО можна сховати під лючком поряд з корком бензобака.

Відсутність запаху газу. Серед тих, хто досі не встановив на свою машину газобалонне обладнання, чомусь вважається, що машина “з газом” повинна цим газом тхнути. Між тим, справний автомобіль не пахне своїм пальним, і це стосується навіть старих систем ГБО 2-го покоління. А щоб запах супроводжував сучасну машину з газовим інжектором 4-го покоління у ній має бути конкретна поломка.

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Малі витрати на пальне. В залежності від особливостей моделі двигуна, класу ГБО та кон’юнктури на ринку нафтопродуктів їзда на газі обходиться на 30 – 50% дешевше, ніж на бензині.

Менший запас ходу від заправки до заправки. В деяких випадках (але далеко не в усіх) на машину встановлюють газовий балон меншого об’єму, ніж штатний бензобак. Та й споживання газу на 10 – 15 % більше, ніж бензину. В такому випадку поповнювати балон доводиться трохи частіше.

Користувачу машини з ГБО треба бути готовим, що він не знатиме точної кількості газу в балоні. Штатні датчики дають приблизну інформацію, орієнтуватись треба за одометром.

Більший сумарний запас ходу. Навіть в мирних умовах багатьом автомобілістам було важливо, що машина з ГБО має два паливні баки, а не один. А за проблем з постачанням пального на АЗС можливість проїхати удвічі більше без дозаправки цінується особливо високо. Тим більше, що видів палива на борту два і ймовірність знайти хоча б один з них – газ чи бензин – у випадку дефіциту пального подвоюється.

Гірша динаміка . Теплотворна спроможність пропан-бутанової суміші дещо менша, ніж у бензину, тому на газі машина їде не так динамічно. Хоча тут багато залежить від точності налаштувань блоку управління ГБО. Досвідчені майстри на спеціалізованих СТО можуть “накрутити” налаштування так, що динаміка не відрізнятиметься від бензинової, але споживання газу буде великим.

Побоювання на СТО. На деяких звичайних СТО майстри, не знаючи тонкощів ГБО, іноді побоюються розбиратись з суміжними проблемами мотора. Щоправда, таких випадків зараз трапляється дедалі менше, бо газобалонне обладнання в Україні дуже поширене.

Технологія інсталяції ГБО давно відпрацьована навіть для найскладніших сучасних машин. Але це стосується не всіх майстерень.

Потреба відвідувати спеціалізовану газову СТО. Газова паливна система, так само як і бензинова, потребує періодичного обслуговування у спеціалізованій майстерні. Сервіс мінімальний, але час від часу він потрібен: заміна двох фільтрів газу (рідка та газоподібна фракції), перевірка балону. В принципі, логічно прив’язати у часі своє газове ТО до стандартного планового обслуговування машини.

Рекомендація Авто 24

При виборі комплекту ГБО дуже важливо не пошкодувати грошей на якісні компоненти. Бо якщо купити дешевий китайській набір, усі економія на пальному буде нівельована нескінченими ремонтами та витраченим часом. До того ж дешеві системи часто погано піддаються налагодженням і з ними машина споживає забагато газу. При тому якісні італійські, корейські та польські системи роками працюють без жодних проблем.

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