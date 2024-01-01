Бензин дорожчає - якість падає: дослідження

Нещодавно парламент ухвалив закон, яким передбачає поступове збільшення податків на пальне. Втім, не всі захочуть їх платити – а отже збільшиться обіг “тіньових” схем та недоливу й фальсифікації пального на АЗС.

Поки що за рахунок зниження глобальних цін на нафту, бензини і дизель подорожчали не критично, на відміну від автомобільного газу. Що зараз відбувається з якістю найпопулярнішого бензину А-95, чи справді на ринок ринула хвиля «бодяги», перевірили експерти Інституту споживчих експертиз.

Також цікаво скільки "дизеля" не доливають на українських АЗС

Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася на всій території країни, у великих містах та вздовж траса. Виявилося, що загалом катастрофи з якістю поки що не відбулося, але чисельна група мереж АЗС все ж продає не якісне пальне.

Проби бензину А-95 було придбано в найбільших всеукраїнських мережах (УКРНАФТА, SOCAR, ОККО, AMIC Energy, ANP, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (столична KLO, на південному сході PARALLEL, на Дніпропетровщині VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харківські MARSHALL та SVR, запорізька ZOG, полтавська BVS, одеська VST).

Експерти завітали також і на невеликі мережі, які оперують також в райцентрах і невеликих містах (MAN GO, MARKET, ESKO).

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на групи – «зелену», «синю» та «червону». До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, «синю» – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на грані дозволених значень. І нарешті, «червона» – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Всі відібрані на АЗС зразки бензину перевірялись в сертифікованій лабораторії. Фото wayhomestudio з Freepik

АЗС Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки, мг/кг Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів, % Об’ємна частка бензолу, % Норматив за ДСТУ 7687:2015 > 95 од. < 10 < 35 < 1,0 SOCAR 95,8 5 26,6 0,72 УКРНАФТА 95,7 5 25,3 0,75 AMIC 95,7 5 25,8 0,60 KLO 95,5 6 26,4 0,61 VOSTOKGAZ (Дніпро, Кривий Ріг) 95,5 7 25,4 0,70 PARALLEL 95,5 8 29,7 0,64 SVR (Харків) 95,6 7 27,7 0,85 ОККО 95,2 5 30,2 0,74 ZOG (Запоріжжя) 95,4 7 32,4 0,80 UPG 95,3 10 30,2 0,87 ФАКТОР 95,0 10 28,3 0,93 BVS 95,7 9 33,0 0,9 SHELL 95,3 10 28,0 0,5 БРСМ-НАФТА 94,5 8 8,8 2,2 MARSHALL 95,3 10 36,0 0,96 ANP 95,3 10 12,4 1,1 VST (Одеса) 95,1 10 25,7 1,2 MARKET 95,5 12 30,2 0,64 ESKO (Київ) 95,3 10 36,2 0,92 MAN GO 94,5 13 35,7 0,7

Зелена група

«Зелена» група лідерів залишається стабільною. Великі приватні мережі (SOCAR, AMIC Energy, ОККО, KLO) вкотре підтвердили свій статус відповідальних та технологічних компаній, на яких практично виключена поява не якісного бензину. Але і державна УКРНАФТА, яка значно розширилася останнім часом за рахунок конфіскованих активів, не відстає. Компанія активно удосконалює свої станції, вкладається в логістику і контроль якості. І схоже, це в них виходить.

Здивувала експертів досить значна кількість регіональних гравців зі східних регіонів країни. Попри наближеність цих регіонів до фронту, і відповідно, віддаленість від західних кордонів, звідки йде левова частка постачання пального, в цих мережах не допускають компромісів з якістю. Здавалося б, нема контролю, «війна спише» – але ні. Тому мережі PARALLEL, VOSTOKGAZ, SVR та ZOG як мінімум заслуговують на повагу своїх клієнтів.

До речі де заправити авто справді якісним пальним

Показники бензинів усіх членів «зеленої» групи перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали із замірів октанового числа, яке є найголовнішим параметром для бездоганної роботи двигуна. Значення повинно бути не нижчим за 95 одиниць. Найбільший показник зафіксований у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі SOCAR, бензин у цій мережі майже 96-й (95,8 од.). Відмінні результати також в AMIC Energy та KLO (по 95,7 од.). За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші. Інші учасники теж мають запас октану близько 0,5 одиниці.

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, його безпроблемна експлуатація. Також це важливо для людей в містах, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, отруює повітря на вулицях. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5. Відразу у чотирьох зразках (SOCAR, AMIC Energy, ОККО, УКРНАФТА) сірки виявилося майже вдвічі менше – всього 6 мг/кг. Також значно нижче нормативу сірки було в бензині KLO.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у VOSTOKGAZ та УКРНАФТА – лише трохи понад 25%, при вимозі не більше 35.

Щоб визначити склад бензину, проводили хімічні проби. Фото Freepik

І насамкінець, визначили ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, і також може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин – у AMIC Energy (0,60 % при нормі не вище 1%), низькі значення зафіксовано у PARALLEL та KLO. Висновок експертів – вищевказане пальне є заводським, яке транспортувалося і зберігалося згідно нормами і не піддавалося зовнішньому втручанню.

Синя група

В «синю» частину таблиці потрапили великі мережі UPG та SHELL, а також регіональні ФАКТОР та BVS. Бензини А-95 на цих заправках відповідали нормативам ДСТУ, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. В основному, це стосувалося вмісту сірки – майже у всіх 10 мг/кг при граничних 10.

Червона група

В «червоній» групі порушник ті ж, що й завжди. Загалом, як і в минулому дослідженні, третина всіх зразків, перевірених в лабораторії, мала порушення якості. У «червоній» зоні опинилися великі мережі БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL та регіональні гравці VST, MAN GO, MARKET, ESKO. На щастя, цього разу порушення були не рекордними. Лише два зразки мали перевищення вмісту сірки, яку неможливо видалити з пального в не заводських умовах.

Перевищення не були «смертельними» – у А-95 з мереж MAN GO та MARKET вміст 13 та 12 мг/кг відповідно, при нормі не вище десяти. Це неприємно, але і не так, як в минулому дослідженні, коли в одній з проб було зафіксовано перевищення у 380 разів. Прогрес!

Також цікаво як виглядає двигун після 400 тисяч кілометрів

При перевірці ароматичних вуглеводнів порушення також були незначні, на один відсоток. Їх зафіксовано в бензинах MARSHALL, ESKO та MAN GO. А ось у БРСМ-Нафта цікавіше – тут показник ароматики виявися всього 8,8% при нормі до 35%. Це теж аномальне значення, а наслідки можуть призвести до зниження енергоефективності пального, тобто авто просто може «не їхати». Разом з тим, отруйний бензол у цьому зразку виявився у більш ніж вдвічі вище норми. В будь-якому випадку, двигун таке пальне буде «переварювати» швидше за все, важко.

За словами директора Інституту споживчих експертиз Юрія Чорнобривця, «дослідження показало, що зараз ситуація з якістю бензину є далекою від ідеалу, але не катастрофічною. Але зазначає, що за умови суттєвого зростання ціни пального в майбутньому, це може активізувати виробників «бодяги». Своєю чергою, це боляче вдарить по бюджетах любителів економії на вартості пального, бо ремонти авто зараз дуже не дешеві».