Де заправити автомобіль справді якісним пальним

Усім відомо, що пальне, вироблене на нафтопереробних заводах Євросоюзу, має найкращі та найстабільніші показники якості. Те ж можна сказати про продукцію зі США. Саме таким пальним забезпечує українців підприємство з іноземними інвестиціями “АМІК УКРАЇНА”, яка працює під брендом AMIC ENERGY.

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На українських АЗК мережі пальне надходить з Литовської Республіки, Швеції, Німеччини, Польщі, а також є дизпальне ще й зі США. Всі нафтопродукти мережі відповідають найвищому екологічному стандарту “Євро-5”.

Окрім перевірених джерел постачання, AMIC ENERGY забезпечує надійну логістику та зберігання пального – на всіх етапах аж до бака споживача.

Щобільше, кожен автовласник може переконатись у справжності показників, отримавши інформацію на АЗС відповідно до сертифікатів, які видають на кожну партію пального.

Заправляючи своє авто на АМІС ENERGY, можна бути впевненим, що це якісне європейське пальне. Фото АМІС ENERGY

Якість та відповідність пального на АЗС AMIC ENERGY також доведена перевірками незалежних тестувань. Зокрема Інститут споживчих експертиз визнав бензин А-95, дизельне пальне та рідину для дизельних двигунів AdBlue у цій мережі повністю відповідними європейським стандартам. Також експерти інституції визнали точність наливу пального на АЗК AMIC ENERGY.

Наступний критерій вибору пального для українців – ціна. Забезпечуючи найвищу якість нафтопродуктів, AMIC ENERGY позиціонує себе в середній ціновій групі, займаючи певну долю ринку. Окрім того, для власників картки лояльності MyAmic існує постійна миттєва знижка у 0,5 грн на літр, а також інші вигідні акції на пальне й товари у магазині та кафе, що можуть значно збільшити вигоду споживачу.

Для учасників програми лояльності My AMIC пальне завжди на 0,5 грн дешевше, ніж на стелі. Фото AMIC ENERGY

Для прикладу, на вихідних діє акція “Цінопад вихідного дня”, де вартість пального знижується до – 2 гривень за літр. До того ж при купівлі чогось смачненького з товарів власної мережі кафе “Food Point” надається додаткова знижка у – 1 грн/літр. Це робить пропозицію AMIC ENERGY по-особливому привабливою для тих автовласників, які хочуть підготуватись до робочого тижня на вихідних.

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До слова, крім стандартних видів пального екологічного стандарту “Євро-5”, у мережі АЗК AMIC ENERGY доступні й преміальні види нафтопродуктів А95 Premium та ДП Premium. Це ще одне якісне європейське пальне, але з добавками відомих світових брендів, які мають очищувальні властивості.

Завдяки цим добавкам паливна система автомобіля м’яко очищується, а продуктивність двигуна покращується. Преміальні види призначені для тих автовласників, які максимально вибагливі та прагнуть тримати паливну систему свого авто в абсолютній чистоті.

Таким чином, заправляючи машину на АЗК AMIC ENERGY, українські автовласники завжди можуть бути впевненими у відмінній якості європейського пального, яке до того ж має конкурентну ціну. А використовуючи програму лояльності у поєднанні з актуальними акціями, є можливість отримати значну вигоду на звичній справі.