“Від людей та для людей”: чим АЗС можуть допомогти під час відключень світла

Під час відключень світла автозаправні станції стають особливо корисними. При чому не лише для водіїв, але й для будь-кого з українців. Адже на них можна безкоштовно скористатись послугами, які вдома чи в офісі без електропостачання недоступні. Саме тому усі АЗК AMIC ENERGY внесено до переліку “Пунктів Незламності”.

Довідка. “Пункти Незламності” – це місця, де навіть за відсутності світла є тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо.

Зауважимо, що на всіх 200 АЗК AMIC ENERGY встановлені потужні автономні генератори, які забезпечують електроенергією весь комплекс АЗК – паливні колонки, будівлю з магазином та кав’ярнею, допоміжні сервіси.

Якими саме послугами можна скористатись, завітавши на АЗК австрійської мережі – розповідаємо далі в матеріалі.

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Зарядити ґаджети

Кожен, у кого смартфон “на нулі”, може підзарядити його на АЗК AMIC ENERGY. Для цього є спеціальні місця з розетками. Потрібен інтернет? Він тут теж є, і абсолютно безоплатно. Звичайно, якщо місцевий оператор надає цю послугу автономно. Адже якщо світла немає більше ніж чотири години, інтернету може не бути через особливості роботи провайдера. Але компанія подбала і про це. На станціях зазвичай є резервний канал для безперебійного зв'язку.

На АЗК AMIC ENERGY можна зарядити телефон / Фото AMIC ENERGY

Перекусити чи випити улюблений напій

На автозаправних комплексах AMIC ENERGY завжди є свіжі та готові до вживання продукти. Окрім традиційної кави та хот-догів, тут великий вибір смачних фреш-гамбургерів, салатів, круасанів та навіть кесадільї.

Хот-дог та кава – найпопулярніші, проте не єдині пропозиції меню на АЗК. Фото AMIC ENERGY

Що більше, зараз на АЗК AMIC ENERGY діє вигідна пропозиція: при замовленні салатів у період з 27.05.2024 р. по 30.09.2024 р. напій надається в подарунок – це може бути кава, чай, матча чи какао. Цікаво, що в австрійській мережі АЗК не обійшлось і без національної кухні. Наприклад, хот-дог XL складається з гречаної булочки та великої австрійської сосиски з сиром.

А для постійних клієнтів заходити на каву ще вигідніше. Адже для учасників програми лояльності MyAmic діє пропозиція “сьома кава у подарунок”. Крім того, часто можна натрапити на інші постійні та різноманітні вигідні пропозиції – про них нагадують рекламні банери на АЗК.

Для учасників програми лояльності MyAmic кожна сьома кава у подарунок. Фото AMIC ENERGY

Придбати товари

В торгових залах на АЗК AMIC ENERGY завжди вдосталь продуктів та є товари для автомобілістів. Продукти постійно свіжі та зберігаються у відповідних для них умовах та температурі.

До того ж для водіїв наявний асортимент сезонних омивачів, енергетиків, аксесуарів чи найбільш необхідних рідин для авто.

Заправити автомобіль

Звичайно ж, найперша функція АЗК – заправити автомобіль. На AMIC ENERGY присутні різні види пального, у тому числі й преміальні. Однак, яке б пальне не обирали клієнти, воно завжди буде високої європейської якості, адже пройшло незалежну зовнішню сертифікацію.

До слова, постачальники пального для мережі AMIC ENERGY – відомі та надійні виробники з Європи. Крім того, для усіх клієнтів мережі на вихідних ціна знижується по відношенню до ціни п'ятниці, завдяки чому вигідно заправляти повний бак свого авто щосуботи та щонеділі.

На АЗК AMIC ENERGY лише якісне європейське пальне. AMIC ENERGY

AMIC ENERGY врятує при відключеннях світла та забезпечить сервіс та комфорт

Автозаправні комплекси AMIC ENERGY навіть під час тривалих відключень електроенергії працюють та надають послуги не лише клієнтам, але й всім, хто цього потребує. Це австрійські АЗК, які дотримуються європейських стандартів обслуговування “від людей та для людей”. Тож коли потрібно зарядити ґаджет, перекусити, поїсти чи придбати щось для автомобіля – АЗК AMIC ENERGY буде вдалим вибором!