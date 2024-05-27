Укр
Ру

"От людей и для людей": чем АЗС могут помочь во время отключений света

Автозаправочные станции во время блэкаута выполняют функции "Пунктов Несокрушимости". Рассмотрим, что они предлагают украинцам на примере АЗК австрийской сети AMIC ENERGY.
Пункт несокрушимости на АЗС AMIC ENERGY - Auto24

ФОТО: AMIC ENERGY|

АЗК AMIC ENERGY становятся "Пунктами Несокрушимости" во время блэкаутов

Редакция Авто24
logo11 сентября, 09:30
logo0
logo0 мин

Во время отключений света автозаправочные станции становятся особенно полезными. Причем не только для водителей, но и для любого из украинцев. Ведь на них можно бесплатно воспользоваться услугами, которые дома или в офисе без электроснабжения недоступны. Именно поэтому все АЗК AMIC ENERGY внесены в перечень “Пунктов Несокрушимости”.

Справка. “Пункты Несокрушимости” – это места, где даже при отсутствии света есть тепло, вода, электричество, мобильная связь и тому подобное.

Заметим, что на всех 200 АЗК AMIC ENERGY установлены мощные автономные генераторы, которые обеспечивают электроэнергией весь комплекс АЗК – топливные колонки, здание с магазином и кафе, вспомогательные сервисы.

Какими именно услугами можно воспользоваться, посетив АЗК австрийской сети – рассказываем далее в материале.

Читайте также: Каждая заправка – это помощь защитникам

Зарядить гаджеты

Каждый, у кого смартфон “на нуле”, может подзарядить его на АЗК AMIC ENERGY. Для этого есть специальные места с розетками. Нужен интернет? Он здесь тоже есть, и абсолютно бесплатно. Конечно, если местный оператор предоставляет эту услугу автономно. Ведь если света нет больше чем четыре часа, интернета может не быть из-за особенностей работы провайдера. Но компания позаботилась и об этом. На станциях обычно есть резервный канал для бесперебойной связи.


На АЗК AMIC ENERGY можно зарядить телефон / Фото AMIC ENERGY

Перекусить или выпить любимый напиток

На автозаправочных комплексах AMIC ENERGY всегда есть свежие и готовые к употреблению продукты. Кроме традиционного кофе и хот-догов, здесь большой выбор вкусных фреш-гамбургеров, салатов, круассанов и даже кесадильи.


Хот-дог и кофе – самые популярные, однако не единственные предложения меню на АЗК. Фото AMIC ENERGY

Тем более, что сейчас на АЗК AMIC ENERGY действует выгодное предложение: при заказе салатов в период с 27.05.2024 г. по 30.09.2024 г. напиток предоставляется в подарок – это может быть кофе, чай, матча или какао. Интересно, что в австрийской сети АЗК не обошлось и без национальной кухни. Например, хот-дог XL состоит из гречневой булочки и большой австрийской сосиски с сыром.

А для постоянных клиентов заходить на кофе еще выгоднее. Ведь для участников программы лояльности MyAmic действует предложение “седьмой кофе в подарок”. Кроме того, часто можно встретить другие постоянные и разнообразные выгодные предложения – о них напоминают рекламные баннеры на АЗК.


Для участников программы лояльности MyAmic каждый седьмой кофе в подарок. Фото AMIC ENERGY

Приобрести товары

В торговых залах на АЗК AMIC ENERGY всегда достаточно продуктов и есть товары для автомобилистов. Продукты постоянно свежие и хранятся в соответствующих для них условиях и температуре.

К тому же для водителей имеется ассортимент сезонных омывателей, энергетиков, аксессуаров или наиболее необходимых жидкостей для авто.

Заправить автомобиль

Конечно же, самая главная функция АЗК – заправить автомобиль. На AMIC ENERGY присутствуют различные виды топлива, в том числе и премиальные. Однако, какое бы топливо не выбирали клиенты, оно всегда будет высокого европейского качества, ведь прошло независимую внешнюю сертификацию.

К слову, поставщики топлива для сети AMIC ENERGY – известные и надежные производители из Европы. Кроме того, для всех клиентов сети на выходных цена снижается по отношению к цене пятницы, благодаря чему выгодно заправлять полный бак своего авто каждую субботу и воскресенье.


На АЗК AMIC ENERGY только качественное европейское топливо. AMIC ENERGY

AMIC ENERGY спасет при отключениях света и обеспечит сервис и комфорт

Автозаправочные комплексы AMIC ENERGY даже во время длительных отключений электроэнергии работают и предоставляют услуги не только клиентам, но и всем, кто в этом нуждается. Это австрийские АЗК, которые придерживаются европейских стандартов обслуживания “от людей и для людей”. Поэтому когда нужно зарядить гаджет, перекусить, поесть или приобрести что-то для автомобиля – АЗК AMIC ENERGY будет удачным выбором!

#Фото #Главные новости #AMIC #Автособытие #Новости #Топливо