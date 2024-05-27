"От людей и для людей": чем АЗС могут помочь во время отключений света

Во время отключений света автозаправочные станции становятся особенно полезными. Причем не только для водителей, но и для любого из украинцев. Ведь на них можно бесплатно воспользоваться услугами, которые дома или в офисе без электроснабжения недоступны. Именно поэтому все АЗК AMIC ENERGY внесены в перечень “Пунктов Несокрушимости”.

Справка. “Пункты Несокрушимости” – это места, где даже при отсутствии света есть тепло, вода, электричество, мобильная связь и тому подобное.

Заметим, что на всех 200 АЗК AMIC ENERGY установлены мощные автономные генераторы, которые обеспечивают электроэнергией весь комплекс АЗК – топливные колонки, здание с магазином и кафе, вспомогательные сервисы.

Какими именно услугами можно воспользоваться, посетив АЗК австрийской сети – рассказываем далее в материале.

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Зарядить гаджеты

Каждый, у кого смартфон “на нуле”, может подзарядить его на АЗК AMIC ENERGY. Для этого есть специальные места с розетками. Нужен интернет? Он здесь тоже есть, и абсолютно бесплатно. Конечно, если местный оператор предоставляет эту услугу автономно. Ведь если света нет больше чем четыре часа, интернета может не быть из-за особенностей работы провайдера. Но компания позаботилась и об этом. На станциях обычно есть резервный канал для бесперебойной связи.



На АЗК AMIC ENERGY можно зарядить телефон / Фото AMIC ENERGY

Перекусить или выпить любимый напиток

На автозаправочных комплексах AMIC ENERGY всегда есть свежие и готовые к употреблению продукты. Кроме традиционного кофе и хот-догов, здесь большой выбор вкусных фреш-гамбургеров, салатов, круассанов и даже кесадильи.



Хот-дог и кофе – самые популярные, однако не единственные предложения меню на АЗК. Фото AMIC ENERGY

Тем более, что сейчас на АЗК AMIC ENERGY действует выгодное предложение: при заказе салатов в период с 27.05.2024 г. по 30.09.2024 г. напиток предоставляется в подарок – это может быть кофе, чай, матча или какао. Интересно, что в австрийской сети АЗК не обошлось и без национальной кухни. Например, хот-дог XL состоит из гречневой булочки и большой австрийской сосиски с сыром.

А для постоянных клиентов заходить на кофе еще выгоднее. Ведь для участников программы лояльности MyAmic действует предложение “седьмой кофе в подарок”. Кроме того, часто можно встретить другие постоянные и разнообразные выгодные предложения – о них напоминают рекламные баннеры на АЗК.



Для участников программы лояльности MyAmic каждый седьмой кофе в подарок. Фото AMIC ENERGY

Приобрести товары

В торговых залах на АЗК AMIC ENERGY всегда достаточно продуктов и есть товары для автомобилистов. Продукты постоянно свежие и хранятся в соответствующих для них условиях и температуре.

К тому же для водителей имеется ассортимент сезонных омывателей, энергетиков, аксессуаров или наиболее необходимых жидкостей для авто.

Заправить автомобиль

Конечно же, самая главная функция АЗК – заправить автомобиль. На AMIC ENERGY присутствуют различные виды топлива, в том числе и премиальные. Однако, какое бы топливо не выбирали клиенты, оно всегда будет высокого европейского качества, ведь прошло независимую внешнюю сертификацию.

К слову, поставщики топлива для сети AMIC ENERGY – известные и надежные производители из Европы. Кроме того, для всех клиентов сети на выходных цена снижается по отношению к цене пятницы, благодаря чему выгодно заправлять полный бак своего авто каждую субботу и воскресенье.



На АЗК AMIC ENERGY только качественное европейское топливо. AMIC ENERGY

AMIC ENERGY спасет при отключениях света и обеспечит сервис и комфорт

Автозаправочные комплексы AMIC ENERGY даже во время длительных отключений электроэнергии работают и предоставляют услуги не только клиентам, но и всем, кто в этом нуждается. Это австрийские АЗК, которые придерживаются европейских стандартов обслуживания “от людей и для людей”. Поэтому когда нужно зарядить гаджет, перекусить, поесть или приобрести что-то для автомобиля – АЗК AMIC ENERGY будет удачным выбором!