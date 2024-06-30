Каждая заправка – это помощь защитникам

AMIC ENERGY предлагает водителям обслуживание на самом высоком уровне и гарантирует доступ к высококачественному топливу от надежных европейских производителей. Клиенты и их комфорт представляют собой наивысшую ценность для сотрудников сети АЗК.

AMIC ENERGY также строит честные, открытые и доверительные отношения с каждым своим партнером. Этот принцип распространяется на любую область деятельности компании.

Так же, как и любой прозрачный бизнес, ПИИ "АМИК УКРАИНА" добросовестно соблюдает законодательство, своевременно перечисляя в бюджеты разных уровней налоги и сборы.

Уплата налогов – это не просто выполнение обязанностей перед государством, это финансирование обороноспособности государства, особенно в это сложное время. Каждая копейка, каждая гривна, вложенная в бюджет страны, становится шагом в направлении укрепления обороны Украины и поддержки территорий, пострадавших от военной агрессии.

Устойчивое развитие любой компании обеспечивает стабильную поддержку Вооруженных Сил Украины в борьбе с оккупантом.

Австрийская компания добросовестно платит налоги

В частности, австрийская сеть АЗС AMIC ENERGY (ПИИ “АМИК Украина”) за первое полугодие 2024 года уплатила почти 1,2 миллиарда гривен налогов в бюджеты всех уровней. Интересно, что за эти деньги можно приобрести 7 450 дронов MAVIC 3T для военных.

Из них 1,19 миллиарда гривен было уплачено в виде налогов при импорте нефтепродуктов, а еще 174 миллиона гривен составляли налоговые обязательства от операционной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года общая сумма уплаченных налогов выросла почти втрое, что является свидетельством стабильного развития компании и подчеркивает рост бизнеса даже в условиях военного времени.

Более того, уплата налогов с операционной деятельности на 1 литр реализованного топлива через АЗК во 2-м квартале 2024 года составила 1,97 гривны, что на 64% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.

Этот показатель отражает тройку лидеров налоговой нагрузки на литре проданного топлива среди крупнейших украинских сетей АЗС, который обнародовала в своем исследовании консалтинговая группа “А-95”. Такая позиция демонстрирует высокий уровень ответственности компании перед государством и обществом, потому что каждая уплаченная гривна в бюджет Украины – это усиление ВСУ.

AMIC ENERGY входит в тройку лидеров налогоплательщиков на литр проданного топлива среди сетей АЗС / Фото AMIC ENERGY

Ответственность и прозрачность украинского бизнеса отражается еще и в уплате налогов на заработную плату, в частности сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Австрийская компания AMIC ENERGY в Украине демонстрирует пример добросовестности, ведь официальная заработная плата, на которую начисляются НДФЛ и ЕСВ - это не просто цифры, а подтверждение стабильного дохода украинцев и систематическое наполнение бюджета страны.

Так, ПИИ “АМИК УКРАИНА” по результатам 1-го полугодия уплатила 92,15 миллиона гривен вышеуказанных налогов, что на 18,7% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В расчете на каждого работающего в компании – это 53 326 гривен указанных налогов.

“Мавики” и оборудование

Добросовестная уплата налогов – это гарантированное обеспечение ВСУ в борьбе с врагом, однако этим в AMIC ENERGY не ограничиваются. Как ответственный бизнес, компания постоянно помогает нашим защитникам на фронте и пострадавшим от боевых действий.

MAVIC от AMIC – это благотворительная инициатива компании в обеспечении ВСУ квадрокоптерами, которые помогают выслеживать и уничтожать врага на всех участках столкновения.

Благотворительная инициатива AMIC ENERGY и фонда Dignitas объединяет в общей цели всех водителей, которые заправляют свои автомобили на АЗК компании. Ведь каждый, заправившись любым видом бензина или дизельным топливом, автоматически донатит 5 гривен с чека на покупку дронов DJI MAVIC 3 для нужд ВСУ.

DJI MAVIC – это “ночные глаза” разведчиков и бойцов Сил Обороны и Безопасности / Фото АМИС ENERGY

Цель акции – закупить сотни DJI MAVIC 3, которые позволят получить мгновенное преимущество над врагом. Благодаря встроенной в дрон 4K-камере военные могут получать изображения местности сверхвысокого качества на расстоянии до 15 километров. Кроме того, эти дроны имеют GPS и систему навигации для удобного управления, а также детектор животных, который отличает их от врагов. В DJI Mavic 3 также улучшена стабилизация видео, которая делает изображение высокого качества без размытия.

Бесспорно, особое значение имеет и благотворительная помощь, что дополнительно направляется на поддержку пострадавших территорий Украины. AMIC ENERGY понимает важность своей роли и продолжает активно участвовать в этом процессе.

Поэтому инициатива "Незламна кава" поддерживает украинские общины в прифронтовых и деокупированных регионах страны. 2 грн с каждого горячего напитка, проданного на автозаправочных станциях AMIC ENERGY направляется в Фонд Сергея Притулы на помощь украинцам.

”Незламна кава” на АЗК AMIC ENERGY / Фото АМИС ENERGY

Благодаря этой инициативе было собрано более 14,5 миллиона гривен и уже передано в Фонд Притулы 12 412 076 грн, на которые команда Гуманитарного направления фонда закупила и обеспечила оборудование в укрытие Херсонской области и медицинские учреждения Херсонской, Донецкой и Запорожской областей.

Всего с начала полномасштабного вторжения ПИИ “АМИК Украина” обеспечила поддержку правительства и народа Украины на общую сумму более 112 млн гривен (по состоянию на 30.06.2024).