Кожна заправка – це допомога захисникам

AMIC ENERGY пропонує водіям обслуговування на найвищому рівні та гарантує доступ до якісного пального від надійних європейських виробників. Клієнти та їхній комфорт є найвищою цінністю для співробітників мережі АЗК.

AMIC ENERGY також будує чесні, відкриті та довірчі відносини з кожним своїм партнером. Цей принцип поширюється на будь-яку сферу діяльності компанії.

Так, як і будь-який прозорий бізнес, ПІІ “АМІК УКРАЇНА” сумлінно дотримується законодавства, своєчасно перераховуючи до бюджетів різних рівнів податки та збори.

Сплата податків – це не просто виконання обов'язків перед державою, це фінансування обороноздатності держави, особливо в цей складний час. Кожна копійка, кожна гривня, вкладена в бюджет країни, стає кроком у напрямку зміцнення оборони України та підтримки територій, що постраждали від військової агресії.

Сталий розвиток будь-якої компанії забезпечує стабільну підтримку Збройних Сил України у боротьбі з окупантом.

Австрійська компанія сумлінно платить податки

Зокрема, австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY (ПІІ “АМІК Україна”) за перше півріччя 2024 року сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів. Цікаво, що за ці гроші можна придбати 7 450 дронів MAVIC 3T для військових.

З них 1,19 мільярда гривень було сплачено у вигляді податків при імпорті нафтопродуктів, а ще 174 мільйони гривень становили податкові зобов’язання від операційної діяльності. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року загальна сума сплачених податків зросла майже втричі, що є свідченням стабільного розвитку компанії та підкреслює зростання бізнесу навіть в умовах воєнного часу.

Щобільше, сплата податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК у 2-му кварталі 2024 року становила 1,97 гривні, що на 64% більше ніж у 1-му кварталі 2024 року.

Цей показник відображає трійку лідерів податкового навантаження на літрі проданого пального серед найбільших українських мереж АЗС, який оприлюднила у своєму дослідженні консалтингова група “А-95”. Така позиція демонструє високий рівень відповідальності компанії перед державою та суспільством, бо кожна сплачена гривня до бюджету України – це посилення ЗСУ.

AMIC ENERGY входить до трійки лідерів платників податків на літр проданого пального серед мереж АЗС / Фото AMIC ENERGY

Відповідальність та прозорість українського бізнесу відображається ще й у сплаті податків на заробітну плату, зокрема збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Австрійська компанія AMIC ENERGY в Україні демонструє приклад сумлінності, адже офіційна заробітна плата, на яку нараховуються ПДФО та ЄСВ - це не просто цифри, а підтвердження стабільного доходу українців та систематичне наповнення бюджету країни.

Так, ПІІ “АМІК УКРАЇНА” за результатами 1-го півріччя сплатила 92,15 мільйона гривень вищевказаних податків, що є на 18,7% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. З розрахунку на кожного працюючого в компанії – це 53 326 гривень зазначених податків.

Мавіки та обладнання

Сумлінна сплата податків – це гарантоване забезпечення ЗСУ у боротьбі з ворогом, однак цим в AMIC ENERGY не обмежуються. Як відповідальний бізнес, компанія постійно допомагає нашим захисникам на фронті та постраждалим від бойових дій.

MAVIC від AMIC – це благодійна ініціатива компанії у забезпеченні ЗСУ квадрокоптерами, які допомагають вистежувати та знищувати ворога на всіх ділянках зіткнення.

Благодійна ініціатива AMIC ENERGY та фонду Dignitas поєднує у спільній меті усіх водіїв, які заправляють свої автомобілі на АЗК компанії. Адже кожен, заправившись будь-яким видом бензину чи дизельним пальним, автоматично донатить 5 гривень із чека на купівлю дронів DJI MAVIC 3 для потреб ЗСУ.

DJI MAVIC – це “нічні очі” розвідників та бійців Сил Оборони та Безпеки/ Фото АМІС ENERGY

Мета акції – закупити сотні DJI MAVIC 3, які нададуть змогу отримати миттєву перевагу над ворогом. Завдяки вбудованій в дрон 4K-камері військові можуть отримувати зображення місцевості надвисокої якості на відстані до 15 кілометрів. Крім того, ці дрони мають GPS та систему навігації для зручнішого керування, а також детектор тварин, який відрізняє їх від ворогів. У DJI Mavic 3 також покращена стабілізація відео, яка робить зображення високої якості без розмиття.

Безперечно, особливе значення має й благодійна допомога, що додатково спрямовується на підтримку постраждалих територій України. AMIC ENERGY розуміє важливість своєї ролі та продовжує активно брати участь у цьому процесі.

Тому ініціатива "Незламна кава" підтримує українські громади у прифронтових та деокупованих регіонах країни. 2 грн з кожного гарячого напою, проданого на автозаправних станціях AMIC ENERGY спрямовується у Фонд Сергія Притули на допомогу українцям.

”Незламна кава” на АЗК AMIC ENERGY / Фото АМІС ENERGY

Завдяки цій ініціативі було зібрано понад 14,5 мільйонів гривень та вже передано до Фонду Притули 12 412 076 грн, на які команда Гуманітарного напряму фонду закупила та забезпечила обладнання в укриття Херсонської області та медичні заклади Херсонської, Донецької та Запорізької областей.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ПІІ “АМІК Україна” забезпечила підтримку уряду та народу України на загальну суму понад 112 млн гривень (станом на 30.06.2024).