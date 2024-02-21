Відтепер на законодавчому рівні пальне в Україні може бути лише європейської якості. Але чи насправді це так - перевіряли експерти Інститут споживчих експертиз.

Нещодавно відбулась важлива подія на паливному ринку країни – уряд знову зобов'язав продавців пального реалізовувати виключно якісне пальне екологічного стандарту “Євро 5”.

Обіг пального нижче цього стандарту знову заборонено, і торгівля ним – серйозне правопорушення. До цього моменту дозволено було продавати навіть пальне стандарту Євро 3. Різниця в якості між цими стандартами колосальна, чим сповна користалися різного роду міні НПЗ та дрібні “бодяжники”. А страждали, в першу чергу фінансово, автомобілісти, бо ж ремонти після поганого пального є вельми не дешевим задоволенням.

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Тож «зоряний час» для фальсифікаторів закінчився? Фахівці Інституту споживчих експертиз експериментальним шляхом з’ясували, чи покращилася якість бензину А-95 на українських АЗС. Перевірка відбулася на всій території країни, у великих містах та по трасах. Дослідники виявили, що загалом якість пального різко підвищилася, але разом з тим «бодяжники» все ще не збираються складати «зброю».

Проби бензину А-95 було придбано в найбільших всеукраїнських мережах (SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, ANP, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта, U.GO), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, мережа АЗС на південному сході України PARALLEL, ФАКТОР, харківські SVR та OVIS). Проби взяли також і на невеликих мережах які оперують також в райцентрах і невеликих містах (VST, LUXWEN, DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ).

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Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на зони – «зелену», «синю» та «червону». До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, «синю» – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на грані дозволених значень. І нарешті, «червона» – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ.

Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Додатково експерти перевірили вміст біоетанолу та метанолу.

АЗС (дослідження по ДСТУ 7687:2015) Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу Нормативи не менш 95 од. не більше 10 мг/кг в %, не більш 35 в %, не більш 1.0 SOCAR 96,7 4 25,6 0,4 УКРНАФТА 95,9 3 29,6 0,3 AMIC 96,6 6 25,8 0,2 KLO 96,5 6 26,4 0,4 PARALLEL 95,8 5 29,7 0,4 SVR (Харків) 95,7 7 27,7 0,5 U.GO 95,2 7 30,2 0,5 UPG 95,3 7 28,4 0,4 ФАКТОР 95,5 10 25,6 0,9 OVIS (Харків) 95,1 10 26,2 0,6 LUXWEN 95 10 29,8 0,4 VST 95,7 10 26,0 0,9 SHELL 95,4 9 29,3 0,5 БРСМ-НАФТА 95,1 14 28,4 0,5 MARSHALL 96,7 13 28,0 0,8 ANP 96,6 20 17,4 1,2 DNIPRO OIL GROUP (Дніпро) 96,4 23 18,3 10,1 N PG (Запоріжжя) 97,2 24 8,7 1,8 ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ (Запоріжжя) 93,5 3745 54,3 39,5 BARREL (Запоріжжя) 97,4 4 8,6 4,3

Зелена зона

Чи не вперше за останні роки «зелена» зона стала чисельно більша, ніж «червона». Разом з тим, зміни відбулися і в якісному складі учасників. Окрім великих приватних мереж (SOCAR, AMIC, UPG), вперше до лідерської номінації потрапили державні компанії - УКРНАФТА та U.GO. Це зайвий раз підтверджує тезу про те, що при бажанні державні компанії можуть бути прозорими, ефективними й прибутковими.

В «зелену» зону також потрапили дві мережі з прифронтових регіонів - мережа АЗС на південному сході України PARALLEL та новостворена (!) мережа SVR у Харкові. Ведення бізнесу в тих умовах вже викликає повагу, а відповідальне відношення до своїх клієнтів – це взагалі щось неймовірне.

Загалом, показники у бензинів, придбаних у вищезазначених мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ. Для початку було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Найбільш солідний запас – у SOCAR, бензин у цій мережі фактично 97-й. Відмінні результати також у AMIC (96,6) та KLO (96,5). За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші.

Наступний перевірений параметр – кількість найбільш шкідливої для двигуна та екології сірки. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, його безпроблемна експлуатація. Також це важливо для людей в містах, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Норматив Євро 5 допускає не більше 10 мг/кг. Майже повністю сірка була відсутня у бензині А-95, придбаного в мережі УКРНАФТА (3 мг/кг). SOCAR, AMIC, PARALLEL – значно нижче нормативу.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у SOCAR – лише 25%. Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, і також може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у AMIC (0,20 % при нормі не вище 1%), низькі значення зафіксовано і в УКРНАФТІ та KLO. Висновок експертів однозначний – це європейське пальне із закордонних заводів, яке транспортувалося і зберігалося згідно з нормами.

Синя зона

В «синю» зону в основному потрапили регіональні мережі, єдине виключення – SHELL. Бензини А-95 на заправках ФАКТОР, OVIS, VST, LUXWEN відповідали стандарту Євро 5, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. Для невеликих мереж з не надто «розкрученими» брендами – цілком прийнятні результати.

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Червона зона

При всіх позитивних тенденціях і посиленню відповідальності за торгівлю не кондиційним пальним, третина всіх зразків, перевірених в лабораторії мала значні порушення якості. У «червоній» зоні опинилися великі мережі БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL та регіональні гравці DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ.

Майже всі зразки мали порушення в частині шкідливої для двигуна та екології сірки, яку неможливо видалити з пального в не заводських умовах. І якщо у більшості проб порушення були значними, але не «смертельними» – від півтора до двох разів перевищення, то у «бензині» з мережі ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ сірка була на захмарному рівні. Вміст цієї речовини виявився 380 разів більше нормативу! Не важко здогадатись, що проблеми з паливною системою та двигуном після заправки такою субстанцією почнуться неминуче і дуже швидко.

З об’ємною часткою отруйного бензолу в пробах теж біда. ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ знову ставить рекорди – це пальне майже на 40% складається з бензолу! В бензині з АЗС DNIPRO OIL GROUP – десятикратне перевищення, BARREL – чотирикратне. Нагадаємо, це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. Як це «пальне» буде «переварюватися» двигуном вашого авто при такій величезній кількості бензолу – питання скоріше риторичне.

Додатково експерти перевірили зразки на вміст кисневмісних сполук, зокрема вміст біоетанолу та метанолу. Виявилося, що «дев’яносто п’ятий» з запорізької мережі BARREL на 40 % складається зі спиртів. Це при нормативі не більше 8 відсотків сумарно. Перевищення вмісту спиртів в чотири й більше разів також знайдено в зразках DNIPRO OIL GROUP, ANP, NPG. Експерти кажуть, що при таких значеннях витрата пального буде дуже неприємним сюрпризом для автомобілістів.

Підсумовуючи, в Інституті споживчих експертиз все ж прогнозують позитивні зміни щодо якості пального на ринку України. По-перше, з поверненням нормативів фальсифікувати і торгувати не якісним пальним стане значно важче. По-друге, тон починають задавати державні мережі, які зазвичай працюють на полі дискаунтерів, і тепер конкуренція в нижньому ціновому сегменті стане більш жорсткою, що потенційно буде штовхати невеликі мережі до покращення якості.

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