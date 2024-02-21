Відтепер на законодавчому рівні пальне в Україні може бути лише європейської якості. Але чи насправді це так - перевіряли експерти Інститут споживчих експертиз.
Нещодавно відбулась важлива подія на паливному ринку країни – уряд знову зобов'язав продавців пального реалізовувати виключно якісне пальне екологічного стандарту “Євро 5”.
Обіг пального нижче цього стандарту знову заборонено, і торгівля ним – серйозне правопорушення. До цього моменту дозволено було продавати навіть пальне стандарту Євро 3. Різниця в якості між цими стандартами колосальна, чим сповна користалися різного роду міні НПЗ та дрібні “бодяжники”. А страждали, в першу чергу фінансово, автомобілісти, бо ж ремонти після поганого пального є вельми не дешевим задоволенням.
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Тож «зоряний час» для фальсифікаторів закінчився? Фахівці Інституту споживчих експертиз експериментальним шляхом з’ясували, чи покращилася якість бензину А-95 на українських АЗС. Перевірка відбулася на всій території країни, у великих містах та по трасах. Дослідники виявили, що загалом якість пального різко підвищилася, але разом з тим «бодяжники» все ще не збираються складати «зброю».
Проби бензину А-95 було придбано в найбільших всеукраїнських мережах (SOCAR, УКРНАФТА, AMIC, ANP, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта, U.GO), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, мережа АЗС на південному сході України PARALLEL, ФАКТОР, харківські SVR та OVIS). Проби взяли також і на невеликих мережах які оперують також в райцентрах і невеликих містах (VST, LUXWEN, DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ).
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Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на зони – «зелену», «синю» та «червону». До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, «синю» – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на грані дозволених значень. І нарешті, «червона» – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ.
Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Додатково експерти перевірили вміст біоетанолу та метанолу.
|
АЗС
(дослідження по ДСТУ 7687:2015)
|
Октанове число
(дослід. метод)
|
Вміст сірки
|
Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів
|
Об’ємна частка бензолу
|
Нормативи
|
не менш 95 од.
|
не більше 10 мг/кг
|
в %, не більш 35
|
в %, не більш 1.0
|
SOCAR
|
96,7
|
4
|
25,6
|
0,4
|
УКРНАФТА
|
95,9
|
3
|
29,6
|
0,3
|
AMIC
|
96,6
|
6
|
25,8
|
0,2
|
KLO
|
96,5
|
6
|
26,4
|
0,4
|
PARALLEL
|
95,8
|
5
|
29,7
|
0,4
|
SVR (Харків)
|
95,7
|
7
|
27,7
|
0,5
|
U.GO
|
95,2
|
7
|
30,2
|
0,5
|
UPG
|
95,3
|
7
|
28,4
|
0,4
|
ФАКТОР
|
95,5
|
10
|
25,6
|
0,9
|
OVIS (Харків)
|
95,1
|
10
|
26,2
|
0,6
|
LUXWEN
|
95
|
10
|
29,8
|
0,4
|
VST
|
95,7
|
10
|
26,0
|
0,9
|
SHELL
|
95,4
|
9
|
29,3
|
0,5
|
БРСМ-НАФТА
|
95,1
|
14
|
28,4
|
0,5
|
MARSHALL
|
96,7
|
13
|
28,0
|
0,8
|
ANP
|
96,6
|
20
|
17,4
|
1,2
|
DNIPRO OIL GROUP (Дніпро)
|
96,4
|
23
|
18,3
|
10,1
|
N PG (Запоріжжя)
|
97,2
|
24
|
8,7
|
1,8
|
ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ (Запоріжжя)
|
93,5
|
3745
|
54,3
|
39,5
|
BARREL (Запоріжжя)
|
97,4
|
4
|
8,6
|
4,3
Зелена зона
Чи не вперше за останні роки «зелена» зона стала чисельно більша, ніж «червона». Разом з тим, зміни відбулися і в якісному складі учасників. Окрім великих приватних мереж (SOCAR, AMIC, UPG), вперше до лідерської номінації потрапили державні компанії - УКРНАФТА та U.GO. Це зайвий раз підтверджує тезу про те, що при бажанні державні компанії можуть бути прозорими, ефективними й прибутковими.
В «зелену» зону також потрапили дві мережі з прифронтових регіонів - мережа АЗС на південному сході України PARALLEL та новостворена (!) мережа SVR у Харкові. Ведення бізнесу в тих умовах вже викликає повагу, а відповідальне відношення до своїх клієнтів – це взагалі щось неймовірне.
Загалом, показники у бензинів, придбаних у вищезазначених мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ. Для початку було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Найбільш солідний запас – у SOCAR, бензин у цій мережі фактично 97-й. Відмінні результати також у AMIC (96,6) та KLO (96,5). За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші.
Наступний перевірений параметр – кількість найбільш шкідливої для двигуна та екології сірки. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, його безпроблемна експлуатація. Також це важливо для людей в містах, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Норматив Євро 5 допускає не більше 10 мг/кг. Майже повністю сірка була відсутня у бензині А-95, придбаного в мережі УКРНАФТА (3 мг/кг). SOCAR, AMIC, PARALLEL – значно нижче нормативу.
Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у SOCAR – лише 25%. Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, і також може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у AMIC (0,20 % при нормі не вище 1%), низькі значення зафіксовано і в УКРНАФТІ та KLO. Висновок експертів однозначний – це європейське пальне із закордонних заводів, яке транспортувалося і зберігалося згідно з нормами.
Синя зона
В «синю» зону в основному потрапили регіональні мережі, єдине виключення – SHELL. Бензини А-95 на заправках ФАКТОР, OVIS, VST, LUXWEN відповідали стандарту Євро 5, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. Для невеликих мереж з не надто «розкрученими» брендами – цілком прийнятні результати.
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Червона зона
При всіх позитивних тенденціях і посиленню відповідальності за торгівлю не кондиційним пальним, третина всіх зразків, перевірених в лабораторії мала значні порушення якості. У «червоній» зоні опинилися великі мережі БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL та регіональні гравці DNIPRO OIL GROUP, BARREL, NPG, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ.
Майже всі зразки мали порушення в частині шкідливої для двигуна та екології сірки, яку неможливо видалити з пального в не заводських умовах. І якщо у більшості проб порушення були значними, але не «смертельними» – від півтора до двох разів перевищення, то у «бензині» з мережі ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ сірка була на захмарному рівні. Вміст цієї речовини виявився 380 разів більше нормативу! Не важко здогадатись, що проблеми з паливною системою та двигуном після заправки такою субстанцією почнуться неминуче і дуже швидко.
З об’ємною часткою отруйного бензолу в пробах теж біда. ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ знову ставить рекорди – це пальне майже на 40% складається з бензолу! В бензині з АЗС DNIPRO OIL GROUP – десятикратне перевищення, BARREL – чотирикратне. Нагадаємо, це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. Як це «пальне» буде «переварюватися» двигуном вашого авто при такій величезній кількості бензолу – питання скоріше риторичне.
Додатково експерти перевірили зразки на вміст кисневмісних сполук, зокрема вміст біоетанолу та метанолу. Виявилося, що «дев’яносто п’ятий» з запорізької мережі BARREL на 40 % складається зі спиртів. Це при нормативі не більше 8 відсотків сумарно. Перевищення вмісту спиртів в чотири й більше разів також знайдено в зразках DNIPRO OIL GROUP, ANP, NPG. Експерти кажуть, що при таких значеннях витрата пального буде дуже неприємним сюрпризом для автомобілістів.
Підсумовуючи, в Інституті споживчих експертиз все ж прогнозують позитивні зміни щодо якості пального на ринку України. По-перше, з поверненням нормативів фальсифікувати і торгувати не якісним пальним стане значно важче. По-друге, тон починають задавати державні мережі, які зазвичай працюють на полі дискаунтерів, і тепер конкуренція в нижньому ціновому сегменті стане більш жорсткою, що потенційно буде штовхати невеликі мережі до покращення якості.
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