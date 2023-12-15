Експерти перевірили, чи продають зараз на заправках "зимовий" дизель, і чи відповідає його якість державним стандартам.

Дизпаливо, на відміну від бензину, боїться низьких температур. В мороз воно перетворюється на “кисіль", втрачає текучість, що призводить до закоркування паливопроводів та фільтрів в автомобілів. Це може призвести до зупинки автомобіля чи неможливості завезти двигун. Саме тому відповідність дизпалива державним стандартам в певну пору року має дуже важливе значення.

Інститут споживчих експертиз наприкінці 2023 року перевірив, чи продають зараз на заправках справжній “зимовий” дизель, і чи відповідає його якість державним стандартам.

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Поки що “солярка” на українських АЗС не в дефіциті, попри серйозні проблеми з доставлянням. Але цей вид пального, особливо його “зимовий” сорт, має свою специфіку. Це пальне коштує дорожче, тому різноманітним “ділкам” вигідніше торгувати “літнім” варіантом, розмішуючи його із “зимовим”. Так прибуток більший.

Чому якість дизеля на АЗС така важлива? На ньому працює не лише комерційний транспорт, але й критична інфраструктура, як-от швидка чи пожежники. І всі вони закуповують пальне у комерційних поставників, тобто заправляються на тих же АЗС, що і ми з вами.

Відбори проб відбулися на території всієї країни, експерти придбали 14 зразків “звичайного” дизельного пального у великих всеукраїнських мережах – AMIC, WOG, KLO, ОККО, UPG, PARALLEL, PRIME, CHIPO, SHELL, УКРНАФТА, ANP, БРСМ-НАФТА, U.GO, MARSHALL. Також експерти перевірили невеликі регіональні мережі, розташовані в обласних центрах та на трасах – ФАКТОР, ZOG, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, ДНІПРО-НАФТА, ПАТРІОТ, LUXWEN.

Крім того, у ряді мереж були придбані преміальні сорти дизельного палива, а саме Арктичний ДП Mustang+ від WOG, Pulls Diesel Арктика OKKO, Ventus Diesel KLO, Euro+ БРСМ-нафта та V-Power SHELL. Це пальне коштує дорожче, ніж “звичайний” дизель, і позиціонується зазвичай під назвою “Арктика”, з дуже низькою температурою замерзання.

На українських АЗС існує вибір – звичайне дизпаливо чи “Арктичне”. Фото GetttyImages

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали “запас міцності” за якістю, синю – зразки без “запасу”, але в межах допусків, та червону – мережі, пальне в яких не відповідало нормативам чинного ДСТУ. Зазначимо, що у військовий час дозволено реалізувати пальне навіть застарілого стандарту ЄВРО 3, тому формально учасники червоної зони “в законі”. Але тут вже кожен споживач має робити висновки самостійно.

Результати дослідження зимового дизпалива

Дослідження дизельного пального Темп. спалаху у закритому тиглі, °С Гранична темп. фільтрованості, не вище,°С Вміст сірки, мг\кг ДСТУ 7688:2015 не нижче 55, °С для марки З ( - 20°С не більш 10 мг/кг WOG 69 –27 8 AMIC 69 –21 6 OKKO 59 –23 9 KLO 62 – 24 7 PRIME 61 – 22 7 ZOG 60 – 21 8 PARALLEL 62 – 23 8 СHIPO 65 –22 9 UPG 68 – 25 9 ФАКТОР 61 – 20 10 SHELL 67 – 20 8 УКРНАФТА 61 – 24 10 U.GO 67 – 16 10 БРСМ-НАФТА 42 – 21 65 ANP 60 – 16 9 MARSHALL 67 – 6 10 LUXWEN 62 – 17 10 ДНІПРО-НАФТА 47 – 17 262 BILL OIL 41 – 20 41 ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ 44 – 20 82 ПАТРІОТ 34 – 13 384

Червона зона (використання ризиковане)

На жаль, цього разу червона зона не стала кардинально меншою, в порівнянні з минулою перевіркою. Зразки 9 мереж в тому чи іншому параметрі не відповідали нормативам профільного ДСТУ. 6 зразків із 9 не пройшли “випробування холодом”.

Норматив морозостійкості за документами – не вище мінус 20°С. Цієї позначки не досягли ANP, U.GO, MARSHALL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, ПАТРІОТ, LUXWEN, ДНІПРО-НАФТА. В декого ці відхилення не «кримінальні» (ANP, U.GO, LUXWEN мінус 16-17 °С), а от у мережі MARSHALL дизельне пальне перестане прокачуватися через фільтри вже при мінус 6 °С, що може призвести до серйозних проблем, особливо в дальній дорозі.

Ще один важливий параметр – температура спалаху дизельного палива. Цей показник може дати відповідь, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти. Норматив – не нижче 55 градусів за Цельсієм. Температура спалаху не відповідала нормативу у зразків мереж БРСМ-НАФТА, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ та ПАТРІОТ. Найменший показник, всього 34°С при нормі не нижче 55 °С виявлено в мережі ПАТРІОТ. Такі результати значно підвищують ризики його пожежонебезпечності. Як відомо, чим нижче температура спалаху, тим більша вірогідність його займання при ДТП.

Ось що буває з фільтром, коли дизельне пальне замерзне. Фото ІСЕ

З вмістом сірки в аутсайдерів теж проблеми. Нагадаємо, що ця речовина виводить з ладу нейтралізатори і сажеві фільтри, а також в цілому негативно впливає на ресурс двигуна. Для сучасних авто великі «дози» сірки в пальному взагалі смертельні при системному використанні. А ще ж оксиди сірки з вихлопу потрапляють в повітря, і далі ми вдихаємо це на вулицях.

Більше, ніж шестикратне перевищення зафіксовано у мережі БРСМ-НАФТА (65 мг/кг при нормативі не більше 10-ти), а у ДНІПРО-НАФТА та ПАТРІОТ взагалі вміст сірки більший дозволеного максимуму в 26 та 38 разів! Скоріше всього, це пальне має явно не європейське походження, а змішане десь в наших краях.

До речі де продають якісну рідину AdBlue для дизельних двигунів

Синя зона (використання можливе)

В цій зоні лише 3 мережі – ФАКТОР, SHELL та УКРНАФТА. Порушень не виявлено, але немає і “запасу міцності”.

Зелена зона (рекомендовано до використання)

В список рекомендованих до використання потрапило аж десять мереж АЗС. Дизельне пальне від WOG, AMIC, ОККО, KLO, PRIME, UPG, PARALLEL, CHIPO та ZOG відповідали всім вимогам ДСТУ 7688:2015. Всі вищезгадані ритейлери декларують продаж виключно європейського пального і лабораторні дослідження цілком підтвердили цю інформацію. Варто відзначити, що і в минулому дослідженні “солярки” Інститутом більшість цих мереж теж посіли лідерські позиції.

В плані морозостійкості, всі учасники мають показники, що перевищують вимоги. Зокрема, “звичайний” дизель витримує мінус 21°С в мережах AMIC та ZOG, мінус 22 °С зафіксовано у PRIME та CHIPO, до мінус 23 °С не замерзне дизель PARALLEL та ОККО, мінус 24 °С витримає “важке” пальне на KLO. У UPG зафіксовано мінус 25 °С, а дизель у мережі WOG не загусне навіть при мінус 27°С. Пальне останніх двох учасників впритул наближено до “арктичних” показників.

З пожежобезпечністю всі учасники “зеленої” групи теж справились на “відмінно”. Нагадаємо, за нормативом “солярка” не повинна займатися нижче 55 градусів Цельсія. Найбільш солідний “запас” у пального WOG та AMIC (по 69 °С). Мережі PRIME, PARALLEL, CHIPO, UPG – також далеко за 60 градусів. Ось які результати бувають, якщо пальне дійсно виготовлене за технологією.

Всі досліди проводились на спеціальному обладнанні в лабораторії. Фото ІСЕ

Насамкінець експерти перевірили сірку. Вилучення її з палива до низьких значень без погіршення інших показників – досить важкий і дорогий процес. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. У всіх учасників зеленої зони шкідлива сірка була нижчою за норматив, найбільш “чисті” проби “євродизелю” у AMIC (6 мг/кг), та KLO і PRIME (по 7 мг/кг).

Преміальне дизельне пальне

Знайти порушення в преміальних “іменних” сортах – справа майже безнадійна, оскільки це квінтесенція репутації мережі, її візитна картка, її “обличчя”. Так було роками, але не цього разу. Під перевірку потрапили 5 зразків преміального дизельного пального. Зокрема, “Pulls Diesel” OKKO, “Арктичний ДП Mustang+” від WOG, “Ventus Diesel” KLO, “V-power SHELL” та “Euro+” БРСМ-НАФТА.

Результати дослідження преміального дизпалива

Дослідження дизельного пального Вміст сірки, мг\кг Гранична температура фільтрованості, не вище,°С ДСТУ 7688:2015 не більш 10 мг/кг для марки Арктика ( - 30°С ) WOG (MUSTANG+) 5 – 40 KLO (VENTUS DIESEL) 6 – 35 OKKO (PULLS DIESEL) 7 – 38 БРСМ-нафта EURO + 10 – 15 SHELL V-Power 9 – 17

Експерти констатували, що частина зразків виявилися дійсно “арктичними”, з температурою фільтрованості, яка значно перевищує вимоги. За документами, “арктичний” сорт має прокачуватися за температури не вище мінус 30 °С. Фактично, “Арктичний ДП Mustang+” від WOG витримав –40 °С, “Pulls Diesel” OKKO – 38 °С, “Ventus Diesel” KLO –35 °С! Результати видатні.

Тим більш незрозуміло, чому “V-power” SHELL та “Euro+” БРСМ-НАФТА не дотягнули навіть до нормативу “стандартного” дизеля – тільки мінус 17 °С та мінус 15 °С відповідно. Що стосується вмісту сірки, то найменші рівні зафіксовано у “Арктичного ДП Mustang+” від WOG (5 мг/кг) та “Ventus Diesel” KLO (6 мг/кг). Досить суттєва різниця з 300 мг/мг, які було виявлено в одному зі зразків “звичайного” дизеля, чи не так? Майже в сто разів.

До речі зимове та арктичне пальне: чим воно відрізняється

Висновки

Як і рік тому, заправка “зимовим” дизельним пальним залишається відповідальним процесом, до якого треба відноситися серйозно, щоб уникнути проблем. І зараз це стосується вже не лише любителів економії на вартості, але й автовласників, які заливають дороге пальне. Адже погода все частіше буває непередбачуваною, і мати проблеми ще й з пальним в дорозі вкрай небажано.