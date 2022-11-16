У холодну пору року для дизельних автомобілів потрібно спеціальне пальне. У крайньому випадку до звичайного літнього дизелю можна самостійно додати необхідні присадки.

Із наближенням морозів власники дизельних автомобілів непокояться, чи можна буде цієї зими заправитися так званим арктичним, або хоча б зимовим дизелем. AUTO-Consulting зʼясував це питання у експертів та отримав від них корисні поради про те, як убезпечити свій автомобіль від перетворення на підсніжник.

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Занепокоєння з приводу наявності зимового дизеля викликане кількома причинами. Таке пальне в Україні не виробляють, його завозять. Проте, мова йде не про середньоєвропейські або північні країни, а наприклад, про Грецію, Болгарію, Румунію, Туреччину. Тобто - про країни із теплим кліматом, де автомобілісти їздять на літньому пальному.

Як повідомив директор консалтінгової компанії “А95” Сергій Куюн, дійсно був період, коли пальне завозили із теплих країн. Проте, за його інформацією, великі мережі АЗС вже законтрактували зимовий дизель, який не густішає до температури мінус 20°С. Зокрема, на нафтопереробних підприємствах Литви та Польщі.

Що до арктичного дизеля, який не густішає до температури мінус 32°С, ситуація дещо складніша. По-перше тому, що його не виробляють постійно. По-друге, - він дорожчий через складніший технічний процес. По-третє, таке пальне виробляють не всі підприємства. Тому арктичний дизель виробляється сезонно у необхідних кількостях під замовлення. Але оператори великих мереж АЗС, за інформацією Сергія Куюна, вже мають контракти і на арктичний дизель. Він буде вироблятися та постачатися до України у грудні-лютому.

Теоретично, дефіцит зимового дизелю можна було б компенсувати додаванням до звичайного дизельного пального гасу (керосину). Раніше так і робили. Проте, пан Куюн вважає, що сьогодні завезти гас до України проблематично. Хоча, за його інформацією, деякі великі мережі АЗС вели перемовини із виробниками про додавання гасу вже на етапі виробництва.

На думку технічного координатора компанії “Liqui Moly Україна” Ігоря Білоуса, влітку, коли вся країна їздила на європейському пальному, вірогідності залити неякісне пальне практично не було. До того ж, АЗС відпускали товар з коліс. Тобто, обʼєктивно, не було часу “бадяжити”. Та й не було чим “бадяжити”. До того ж, зараз в Україні немає великих нафтобаз, де б зберігалося пальне. І де була можливість щось додавати до неякісного пального.

За словами пана Білоуса, раніше на деяких АЗС були випадки, коли до літнього дизпалива оператори додавали антигель, і перетворювали його на зимовий, або зимовий - на арктичний. А справжній арктичний дизель, зазвичай завозили лише у грудні чи січні. Як, до речі, каже і пан Куюн.

Тому, так само, як і керівник відділу сервісу та гарантії компанії “Хюндай Україна” Станіслав Бельбас, пан Білоус радить заправлятися лише на АЗС відомих та великих мереж. На їхню думку там вже відпрацьована система контролю якості. Для впевненості можна перевірити паспорт якості, де зазначена гранична температура фільтрованості - тобто загустішання дизельного пального. І ні в якому разі не варто проводити тестування у домашніх умовах, хоча в інтернеті є багато “тестів” на цю тему. Таку ж пораду дають і в компанії “Рено Україна”. Адже візуально зимовий дизель від арктичного чи літнього зазвичай відрізнити практично не можна.

Окрім цього, пан Бельбас рекомендує використовувати преміальний сегмент палива, який заздалегідь має додавання певних присадок. Та, звичайно ж, уникати сумнівних маловідомих станцій. Паливо на них наче і дешевше, але якість буває значно гіршою ніж економія, як і наслідки від неякісного пального. Також Станіслав Бельбас радить використовувати виключно те паливо, яке рекомендоване в технічній літературі автомобіля (сервісна книжка, посібник по експлуатації авто, тощо).

Що радять експерти

За міжнародними стандартами, на літньому дизпаливі можна безпечно їздити до мінус 5° С, на зимовому - до мінус 20° С, на арктичному - до мінус 32° С.

Існує багато порад. У тому числі і від професіоналів - водіїв вантажівок та автобусів. Зокрема, вони рекомендують у мороз додати до літнього дизеля гальмівну рідину або бензин чи моторну оливу.

Проте, на думку Ігоря Білоуса, ці поради добре працюють для виживання і погано - для повсякденного використання. Адже їх дають люди, які їздять на чужому транспорті. Вони, переважно, не є власниками вантажівок та автобусів. А отже - не дуже хвилюються про те, скільки витримає паливна система та в яку суму стане ремонт. На такому “міксі” насос та паливна система можуть дуже швидко вийти з ладу. Та ж сама гальмівна рідина є дуже корозієактивною і знищує насос та паливну систему. Тому, подібні поради професіоналів годяться лише на крайній випадок. А у повсякденному житті найкраще додавати до дизельного пального спеціальний антигель.

Керівник відділу сервісу та гарантії компанії “Хюндай Україна” Станіслав Бельбас повідомив, що сьогодні існує безліч температурних присадок. Але він рекомендує застосовувати тільки ті присадки, які дозволено використовувати, відповідно до їх технічних допусків (Технічна інформація про присадку зазвичай вказується на продукті). І знову радить, як і в випадку з АЗС, користуватися продукцією іменитих брендів присадок - LIQUI MOLY, Wurth, Motul, Turtle Wax та інші. Пан Бельбас застерігає власників авто не купувати сумнівні продукти на ринку чи в інтернеті. Такі товари краще придбати в офіційних точках продажу.

У компанії “Рено Україна” радять використовувати антигель - Renault Diesel Anti-Freeze. Проте, на жаль наразі, до України він офіційно не постачається.

Пан Білоус не радить також заливати в морози біодизель. Навіть із додаванням антигелю. До того ж, треба знати, як працює додавання антигелю до дизельного пального. Зазвичай, антигель знижує температуру фільтрованості приблизно на 10°С. Тобто, якщо додати антигель до літнього дизеля, його можна буде використовувати, приблизно, до мінус 15°С. Якщо до зимового - до мінус 30°С. До арктичного - до мінус 40°С. Але! Якщо пальне не відповідає стандарту, - наголошує пан Білоус, - тобто туди вже додали антигель, і продають літній дизель, як зимовий, додаткове додавання антигелю не знизить температуру використання ще на мінус 10 градусів. Ефект, у кращому випадку, може бути лише на пару градусів. Нема залежності між концентрацією антигелю та ефективністю йогог дії. Це стосується і неякісного дизпалива.

Отже, не замерзнути та без проблем їздити на дизельному автомобілі навіть у люті морози - насправді не так вже й складно.