В холодное время года для дизельных автомобилей требуется специальное горючее. В крайнем случае к обычному летнему дизелю можно самостоятельно добавить необходимые присадки.

С приближением морозов владельцы дизельных автомобилей беспокоятся, можно ли будет этой зимой заправиться так называемым арктическим или хотя бы зимним дизелем. AUTO-Consulting выяснил этот вопрос у экспертов и получил от них полезные советы о том, как обезопасить свой автомобиль от превращения в подснежник.

Читайте также: В Украину начали завозить арктический дизель

Беспокойство по поводу наличия зимнего дизеля вызвано несколькими причинами. Такое горючее в Украине не производят, его завозят. Однако речь идет не о среднеевропейских или северных странах, а например, о Греции, Болгарии, Румынии, Турции. То есть – о странах с теплым климатом, где автомобилисты ездят на летнем горючем.

Как сообщил директор консалтинговой компании А95 Сергей Куюн, действительно был период, когда горючее завозили из теплых стран. Однако, по его информации, крупные сети АЗС уже законтрактовали зимний дизель, не сгущающийся до температуры минус 20°С. В частности, на нефтеперерабатывающих предприятиях Литвы и Польши.

Что касается арктического дизеля, не сгущающегося до температуры минус 32°С, ситуация несколько сложнее. Во-первых, потому, что его не производят постоянно. Во-вторых, он дороже из-за более сложного технического процесса. В-третьих, такое горючее производят не все предприятия. Поэтому арктический дизель производится сезонно в необходимых количествах под заказ. Но у операторов крупных сетей АЗС, по информации Сергея Куюна, уже есть контракты и на арктический дизель. Он будет производиться и поставляться в Украину в декабре-феврале.

Теоретически, дефицит зимнего дизеля можно было бы компенсировать добавлением к обычному дизельному горючему керосина. Раньше так и поступали. Однако Куюн считает, что сегодня завезти керосин в Украину проблематично. Хотя, по его информации, некоторые крупные сети АЗС вели переговоры с производителями о добавлении керосина на этапе производства.

По мнению технического координатора компании Liqui Moly Украина Игоря Билоуса, летом, когда вся страна ездила на европейском горючем, вероятности залить некачественное топливо практически не было. К тому же АЗС отпускали товар с колес. То есть, объективно, не было времени "бодяжить". Да и нечем было "бодяжить". К тому же сейчас в Украине нет крупных нефтебаз, где бы хранилось горючее. И где была возможность что-то добавлять в некачественное горючее.

По словам г-на Билоуса, ранее на некоторых АЗС были случаи, когда к летнему дизтопливу операторы добавляли антигель, и превращали его в зимний, или зимний – в арктический. Настоящий же арктический дизель, как правило, завозили только в декабре или январе. Как, кстати, говорит и господин Куюн.

Поэтому, как и руководитель отдела сервиса и гарантии компании "Хюндай Украина" Станислав Бельбас, господин Белоус советует заправляться только на АЗС известных и крупных сетей. По их мнению, там уже отработана система контроля качества. Для уверенности можно проверить паспорт качества, где указана предельная температура фильтрации – то есть загустение дизельного топлива. И ни в коем случае не стоит проводить тестирование в домашних условиях, хотя в интернете есть много тестов на эту тему. Такой же совет дают и в компании "Рено Украина". Ведь зрительно зимний дизель от арктического или летнего обычно отличить практически нельзя.

Кроме этого, господин Бельбас рекомендует использовать премиальный сегмент топлива, предварительно имеющий добавление определенных присадок. И, конечно же, избегать сомнительных малоизвестных станций. Топливо на них как бы и дешевле, но качество бывает значительно хуже экономии, как и последствия от некачественного горючего. Также Станислав Бельбас советует использовать исключительно то топливо, которое рекомендовано в технической литературе автомобиля (сервисная книжка, руководство по эксплуатации авто и т.п.).

Что советуют эксперты

По международным стандартам, на летнем дизтопливе можно безопасно ездить до минус 5°С, на зимнем – до минус 20°С, на арктическом – до минус 32°С.

Есть много советов. В том числе и от профессионалов – водителей грузовиков и автобусов. В частности, они рекомендуют в мороз добавить к летнему дизелю тормозную жидкость или бензин или моторное масло.

Однако, по мнению Игоря Билоуса, эти советы хорошо работают для выживания и плохо – для повседневного использования. Их ведь дают люди, которые ездят на чужом транспорте. Они преимущественно не являются владельцами грузовиков и автобусов. А значит – не очень волнуются о том, сколько выдержит топливная система и в какую сумму обойдется ремонт. На таком "миксе" насос и топливная система могут очень быстро выйти из строя. Та же тормозная жидкость очень коррозиеактивна и уничтожает насос и топливную систему. Поэтому подобные советы профессионалов годятся только на крайний случай. А в повседневной жизни лучше всего добавлять в дизельное топливо специальный антигель.

Руководитель отдела сервиса и гарантии компании Хюндай Украина Станислав Бельбас сообщил, что сегодня существует множество температурных присадок. Но он рекомендует применять только присадки, которые разрешено использовать, в соответствии с их техническими допусками (Техническая информация о присадке обычно указывается на продукте). И снова советует, как и в случае с АЗС, пользоваться продукцией именитых брендов присадок – LIQUI MOLY, Wurth, Motul, Turtle Wax и другие. Господин Бельбас предостерегает владельцев авто не покупать сомнительные продукты на рынке или в интернете. Такие товары лучше приобрести в официальных точках продаж.

В компании "Рено Украина" советуют использовать антигель – Renault Diesel Anti-Freeze. Однако, к сожалению, в Украину он официально не поставляется.

Господин Билоус не советует также заливать в морозы биодизель. Даже с добавлением антигеля. К тому же, нужно знать, как работает добавление антигеля в дизельное топливо. Обычно антигель снижает температуру фильтрации примерно на 10°С. То есть, если добавить антигель к летнему дизелю, его можно будет использовать примерно до минус 15°С. Если зимнему – до минус 30°С. Арктическому – до минус 40°С. Но! Если горючее не соответствует стандарту, отмечает господин Белоус, то есть туда уже добавили антигель, и продают летний дизель как зимний, дополнительное добавление антигеля не снизит температуру использования еще на минус 10 градусов. Эффект в лучшем случае может быть всего на пару градусов. Нет зависимости между концентрацией антигеля и эффективностью его действия. Это касается и некачественного дизтоплива.

Следовательно, не замерзнуть и без проблем ездить на дизельном автомобиле даже в лютые морозы – на самом деле не так уж сложно.