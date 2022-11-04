В октябре текущего года в Украину были доставлены первые партии арктического дизельного горючего. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, компанией WOG было импортировано 500 т автомобильных партий арктического дизельного горючего класса 2 из Польши. Это продукт, предельная температура фильтрации которого не превышает -32 градуса по Цельсию.

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Как сообщили в компании, дизтопливо будет реализовываться на станциях сети в наиболее холодные периоды зимы как топливо с улучшенными характеристиками "ДП Mustang".

"Мы обеспечим своих клиентов горючим, не замерзающим при очень низких температурах", – говорит собеседник издания, добавив, что оно также будет необходимо для генераторов, производящих электроэнергию, поскольку их устанавливают на улице или в подвальных помещениях.

Как отметили в "А-95", WOG пока первая компания, которая импортировала этот вид морозостойкого дизтоплива в этом сезоне, но, по информации аналитиков группы, на ноябрь "арктику" законтрактовали и другие операторы.

Напомним, ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн высказал мнение, что украинские трейдеры в нынешних условиях смогут обеспечить поставки дизельного горючего зимних и арктических марок.