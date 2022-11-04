У жовтні поточного року в Україну було доставлено перші партії арктичного дизельного пального. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема компанією WOG було імпортовано 500 т автомобільних партій арктичного дизельного пального класу 2 з Польщі. Це продукт, гранична температура фільтрації якого не перевищує -32 градусів за Цельсієм.

Читайте також: Скільки коштує бензин та дизель у Казахстані: шокуючі цифри

Як повідомили виданню enkorr у компанії, дизпальне буде реалізовуватися на станціях мережі у найбільш холодні періоди зими як пальне з покращеними характеристиками «ДП Mustang».

«Ми забезпечимо своїх клієнтів пальним, яке не замерзає при дуже низьких температурах», — каже співрозмовник видання, додавши, що воно також буде необхідне для генераторів, які виробляють електроенергію, оскільки їх встановлюють на вулиці або у підвальних приміщеннях.

Як зазначили в «А-95», WOG наразі перша компанія, яка імпортувала цей вид морозостійкого дизпального у цьому сезоны, але, за інформацією аналітиків групи, на листопад «арктику» законтрактували й інші оператори.

Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн висловив думку, що українські трейдери в теперішніх умовах зможуть забезпечити постачання дизельного пального зимових і арктичних марок.