Ціни на дизпаливо в Казахстані для іноземців стали майже вдвічі вищими, ніж для громадян республіки.

Ціни на дизпаливо в Казахстані при пред'явленні казахстанського посвідчення водія з 22 серпня становлять 230-260 тенге (18-20 грн) за літр, для іноземних водіїв – 450 тенге (36 грн) за літр, повідомила прес-служба міністерства енергетики республіки.

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Таким чином, ціна на дизпаливо для іноземців тепер у 1,7-1,9 раза вища, ніж для громадян Казахстану.

За даними відомства, 22 серпня набув чинності наказ про встановлення граничних цін на роздрібну реалізацію нафтопродуктів, на які встановлено державне регулювання цін. Ціни на бензин наступних марок залишаються на колишньому рівні: Костанайській та Північно-Казахстанській областях ціни на бензин марки Аі-92 та Аі-93 становлять 187 тенге (15 грн) за літр, в інших областях Казахстану – 182 тенге (14,5 грн) за літр.

"Наказом встановлено ліміт на дизельне паливо: при пред'явленні посвідчення водія, виданого в республіці Казахстан - в обсязі 100 літрів на день за ціною 230-260 тенге (18-20 грн) за літр залежно від регіону, а для вантажних, спеціальних, спеціалізованих автомобілів і автобусів - при пред'явленні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в Казахстані затверджений ліміт за добу становить 300 літрів за ціною 230-260 тенге (18-20 грн) за літр залежно від регіону", - йдеться у повідомленні. Решта категорії осіб, а також понад зазначені ліміти дизельне паливо буде відпускатися по 450 тенге (36 грн) за літр.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручав розібратися з незаконними схемами вивезення нафтопродуктів у прилеглі держави для запобігання дефіциту дизельного палива в країні. Після цього прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов доручив запровадити диференційовані тарифи на дизпаливо з 20 серпня для недопущення дефіциту на ринку ПММ.