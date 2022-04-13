Через проблеми з логістикою в Україну Казахстан був змушений зменшити виробництво скрапленого автомобільного газу.

Виробництво СВГ в Казахстані в січні-березні 2022 року склало 717 тис. т, що на 23% менше від аналогічного періоду торік. Такі дані оприлюднило Міністерство енергетики Казахстану, повідомляє "Інтерфакс".

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Основна причина зменшення виробництва, як зазначили в міністерстві, пов’язана із нестійким експортом в Україну.

"Причиною відставання від показників минулого року стало зниження виробництва на заводі "Тенгізшевройла" у зв'язку з нестабільною ситуацією експорту в Україну", — пояснив міністр Болат Акчулаков на засіданні уряду.

Він також зазначив, що решта заводів сьогодні виробляють скраплений газ для внутрішнього ринку в плановому режимі.

За даними Консалтингової групи "А-95", на Казахстан 2021 року припадало 27%, або 522 тис. т усього українського ринку СВГ.