Из-за проблем с логистикой в Украине Казахстан был вынужден снизить производство сжиженного автомобильного газа.

Производство СВГ в Казахстане в январе-марте 2022 года составило 717 тыс. тонн, что на 23% меньше аналогичного периода в прошлом году. Такие данные обнародовало Министерство энергетики Казахстана, сообщает "Интерфакс".

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Основная причина сокращения производства, как отметили в министерстве, связана с неустойчивым экспортом в Украину.

"Причиной отставания от показателей в прошлом году стало снижение производства на заводе "Тенгизшевройла" в связи с нестабильной ситуацией экспорта в Украину", — пояснил министр Болат Акчулаков на заседании правительства.

Он также отметил, что остальные заводы сегодня производят сжиженный газ для внутреннего рынка в плановом режиме.

По данным Консалтинговой группы "А-95", на Казахстан в 2021 году приходилось 27%, или 522 тыс. тонн всего украинского рынка СВГ.